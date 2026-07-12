《Pokémon GO》10周年紐約千人團體戰創紀錄！中山站實體活動今恢復

為慶祝《Pokémon GO》上線10周年，官方於美東時間7月9日在紐約時代廣場舉辦一場史無前例的驚喜活動，重現2015年首支宣傳預告片中的經典場景，吸引超過1,000名來自世界各地的訓練家齊聚一堂，共同挑戰「超級超夢Y」極致超級團體戰，見證《Pokémon GO》10年來的重要里程碑。

《Pokémon GO》自2016年推出以來，以「在現實世界中邂逅寶可夢」的創新玩法風靡全球，至今已有超過8億名訓練家加入冒險，累積捕捉超過1兆隻寶可夢，成為全球最具代表性的行動遊戲之一。這次10周年慶典除了千人團體戰外，現場也邀請洛杉磯知名電子音樂組合Loud Luxury帶來演出，將時代廣場化身大型派對，讓玩家沉浸在結合音樂、社群與遊戲的慶祝氛圍中。

《Pokémon GO》產品副總裁Michael Steranka表示，10年前團隊曾設想「超過1,000人聚集在同一地點進行團體戰」的畫面，當時看似天方夜譚，如今終於在紐約時代廣場實現，成為與全球玩家共同歡慶10周年的最佳方式。Scopely遊戲總裁吳友軒（Ed Wu）也表示，《Pokémon GO》已成為跨越世代的文化現象，未來仍將持續推出新內容，鼓勵玩家探索世界並與他人建立連結。

官方也同步公布10年來的亮眼成績，包括2025年創下超過10億美元營收，目前遊戲遍及全球150多個國家與地區，玩家累積探索距離突破1,000億公里、完成超過100億場團體戰；自2017年起舉辦的Pokémon GO Fest、Pokémon GO City Safari等大型實體活動，也已在全球超過60座城市吸引逾370萬人參與，而今年Pokémon GO Fest 2026東京、芝加哥及哥本哈根3大城市更創下歷來最高入場人數紀錄。

另一方面，「Pokémon GO Fest 2026：全球」已正式登場，雖然台灣原訂於心中山線形公園舉辦的社群慶典11日活動因颱風取消，但隨著天氣放晴，玩家仍可把握今天參與現場相關活動及遊戲內容。可挑戰「超級超夢X」與「超級超夢Y」，完成特殊調查即可免費遭遇幻之寶可夢「捷拉奧拉」，還有提高異色寶可夢出現機率等限定獎勵，想收藏限定內容的訓練家別錯過最後參與機會。

現場玩家人數破表，熱鬧非凡，整個時代廣場都被Pokémon GO佔領。圖／Niantic提供

級超夢X和超級超夢Y驚喜現身。圖／Niantic提供