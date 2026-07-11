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2026新光三越夏日藝術季 以玩具與想像力為核心打造「玩具太空總部」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「Plaything Lab玩物實驗所」We go to a place where just only we know. (2023)。圖／新光三越提供
「Plaything Lab玩物實驗所」We go to a place where just only we know. (2023)。圖／新光三越提供

2026新光三越夏日藝術季以「玩具」與「想像力」為雙核心，重新喚醒每個人心中的純真視角。巡迴展首站即起在台北信義新天地A9 9F展開。邀請大小朋友一起走進「TOY UNIVERSE玩具太空總部」，全展區免費入場，在玩具與藝術交織的宇宙中，展開充滿想像力的探索旅程。

展覽精心策劃了五大展區。首先「世界兒童繪畫巡迴展」匯集台灣與日本世界兒童畫展的得獎作品，展現跨文化的純真創意；接著走進藝術家BaNAna Lin阿蕉（林彥良）打造的「Plaything Lab玩物實驗所」，找回創造力最初的起點；在小虎day的「EVERYTHING CAN STILL BE BUILT」中，藝術家ericoco以積木為創作語彙。一起「穿越！永續任意門」邀請大小朋友透過互動探索日常生活中的永續行動；「星球守護任務」讓孩子在現場創作、完成守護星球的想像任務。

今年適逢BaNAna Lin品牌20周年，「Plaything Lab玩物實驗所」完整呈現創作者阿蕉從商業設計跨入藝術創作的歷程。展覽結合他多年玩具收藏，分享自己如何從收藏玩具到設計玩具，並展出近40件平面、雕塑作品，以及於日本創作的版畫，讓觀眾看見童年記憶如何轉化為創作能量。阿蕉認為「玩心不是長大後該放下的東西，而是創造力最重要的起點，希望每個人離開展場時，能在心裡帶走一些什麼都好，或許是重新找回心中的好奇心與想像力」。

阿蕉說到「童年對我來說，不只是回憶，而是一種看待世界的方法。小時候的玩具教會我觀察、想像，也讓我相信任何東西都有故事。長大後，我發現真正珍貴的不是玩具本身，而是它保留了我們最純粹的好奇心。現在我的創作、角色、雕塑甚至玩具設計，都來自那些童年累積的感受。」

由插畫家ericoco創立的品牌「小虎day」，這回帶來全新創作「EVERYTHING CAN STILL BE BUILT」，創作靈感來自童年玩積木的經驗，圍繞著「可持續建構」的概念展開。ericoco進一步闡述「積木沒有唯一的玩法，可以自由組裝、拆解，再重新建構，每一次改變都會產生新的樣貌。創作其實也是如此，它不是一個完成後就結束的結果，而是一個持續變化、不斷累積的過程」。

ericoco談到「對我來說，童年玩物最珍貴的地方，不是在於它是一件玩具，而是它提供了一種沒有標準答案的遊戲方式」。「像是小時候玩積木，不太會去想這樣拼對不對，而是一直嘗試、一直改變今天可以是一棟房子，明天又能拆掉變成另一個東西，這自由建構的過程，深深影響了我的創作方式這自由建構的過程，深深影響了我的創作方式」。

BaNAna Lin阿蕉創作的主角Mr. Cloudy。圖／新光三越提供
BaNAna Lin阿蕉創作的主角Mr. Cloudy。圖／新光三越提供

「Plaything Lab玩物實驗所」，創作者BaNAna Lin阿蕉。圖／新光三越提供
「Plaything Lab玩物實驗所」，創作者BaNAna Lin阿蕉。圖／新光三越提供

「EVERYTHING CAN STILL BE BUILT」，Building 02。圖／新光三越提供
「EVERYTHING CAN STILL BE BUILT」，Building 02。圖／新光三越提供

「EVERYTHING CAN STILL BE BUILT」，Building 08。圖／新光三越提供
「EVERYTHING CAN STILL BE BUILT」，Building 08。圖／新光三越提供

「EVERYTHING CAN STILL BE BUILT」，創作者ericoco。圖／新光三越提供
「EVERYTHING CAN STILL BE BUILT」，創作者ericoco。圖／新光三越提供

世界兒童繪畫巡迴展，星空下的恐龍樂園。圖／新光三越提供
世界兒童繪畫巡迴展，星空下的恐龍樂園。圖／新光三越提供

世界兒童繪畫巡迴展，丹頂鶴的照顧日記。圖／新光三越提供
世界兒童繪畫巡迴展，丹頂鶴的照顧日記。圖／新光三越提供

永續觀察站，「穿越！永續任意門」。圖／新光三越提供
永續觀察站，「穿越！永續任意門」。圖／新光三越提供

新藝商號選物店新藝商號，阿蕉與與飛龍牌（Pentel）合作限定周邊。圖／新光三越提供
新藝商號選物店新藝商號，阿蕉與與飛龍牌（Pentel）合作限定周邊。圖／新光三越提供

新藝商號選物店新藝商號，小虎day周邊。圖／新光三越提供
新藝商號選物店新藝商號，小虎day周邊。圖／新光三越提供

新光三越 台北 日本

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