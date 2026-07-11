2026新光三越夏日藝術季 以玩具與想像力為核心打造「玩具太空總部」

2026新光三越夏日藝術季以「玩具」與「想像力」為雙核心，重新喚醒每個人心中的純真視角。巡迴展首站即起在台北信義新天地A9 9F展開。邀請大小朋友一起走進「TOY UNIVERSE玩具太空總部」，全展區免費入場，在玩具與藝術交織的宇宙中，展開充滿想像力的探索旅程。

展覽精心策劃了五大展區。首先「世界兒童繪畫巡迴展」匯集台灣與日本世界兒童畫展的得獎作品，展現跨文化的純真創意；接著走進藝術家BaNAna Lin阿蕉（林彥良）打造的「Plaything Lab玩物實驗所」，找回創造力最初的起點；在小虎day的「EVERYTHING CAN STILL BE BUILT」中，藝術家ericoco以積木為創作語彙。一起「穿越！永續任意門」邀請大小朋友透過互動探索日常生活中的永續行動；「星球守護任務」讓孩子在現場創作、完成守護星球的想像任務。

今年適逢BaNAna Lin品牌20周年，「Plaything Lab玩物實驗所」完整呈現創作者阿蕉從商業設計跨入藝術創作的歷程。展覽結合他多年玩具收藏，分享自己如何從收藏玩具到設計玩具，並展出近40件平面、雕塑作品，以及於日本創作的版畫，讓觀眾看見童年記憶如何轉化為創作能量。阿蕉認為「玩心不是長大後該放下的東西，而是創造力最重要的起點，希望每個人離開展場時，能在心裡帶走一些什麼都好，或許是重新找回心中的好奇心與想像力」。

阿蕉說到「童年對我來說，不只是回憶，而是一種看待世界的方法。小時候的玩具教會我觀察、想像，也讓我相信任何東西都有故事。長大後，我發現真正珍貴的不是玩具本身，而是它保留了我們最純粹的好奇心。現在我的創作、角色、雕塑甚至玩具設計，都來自那些童年累積的感受。」

由插畫家ericoco創立的品牌「小虎day」，這回帶來全新創作「EVERYTHING CAN STILL BE BUILT」，創作靈感來自童年玩積木的經驗，圍繞著「可持續建構」的概念展開。ericoco進一步闡述「積木沒有唯一的玩法，可以自由組裝、拆解，再重新建構，每一次改變都會產生新的樣貌。創作其實也是如此，它不是一個完成後就結束的結果，而是一個持續變化、不斷累積的過程」。

ericoco談到「對我來說，童年玩物最珍貴的地方，不是在於它是一件玩具，而是它提供了一種沒有標準答案的遊戲方式」。「像是小時候玩積木，不太會去想這樣拼對不對，而是一直嘗試、一直改變今天可以是一棟房子，明天又能拆掉變成另一個東西，這自由建構的過程，深深影響了我的創作方式這自由建構的過程，深深影響了我的創作方式」。

BaNAna Lin阿蕉創作的主角Mr. Cloudy。圖／新光三越提供

「Plaything Lab玩物實驗所」，創作者BaNAna Lin阿蕉。圖／新光三越提供

「EVERYTHING CAN STILL BE BUILT」，Building 02。圖／新光三越提供

「EVERYTHING CAN STILL BE BUILT」，Building 08。圖／新光三越提供

「EVERYTHING CAN STILL BE BUILT」，創作者ericoco。圖／新光三越提供

世界兒童繪畫巡迴展，星空下的恐龍樂園。圖／新光三越提供

世界兒童繪畫巡迴展，丹頂鶴的照顧日記。圖／新光三越提供

永續觀察站，「穿越！永續任意門」。圖／新光三越提供

新藝商號選物店新藝商號，阿蕉與與飛龍牌（Pentel）合作限定周邊。圖／新光三越提供