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「黑白大廚」白種元平價咖啡PAIK'S COFFEE將進軍台灣！必喝清單看這

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
韓國知名餐飲企業家白種元，因料理實境節目《黑白大廚》備受矚目。圖／Netflix提供
韓國知名餐飲企業家白種元，因料理實境節目《黑白大廚》備受矚目。圖／Netflix提供

韓國知名餐飲企業家、因料理實境節目《黑白大廚》再度受到關注的白種元，旗下平價咖啡品牌PAIK'S COFFEE（빽다방） 宣布將台灣納入海外展店計畫，消息一出立刻引發韓食迷熱議。這個以高CP值、大容量聞名的韓國國民咖啡品牌，預計配合全球拓展策略陸續進軍海外市場，台灣也名列首波布局名單之一。

根據韓國媒體報導，迎接品牌成立20周年，母公司 Theborn Korea 正加速推動國際化布局，除規畫進軍台灣、日本及中國市場，也同步啟用全新品牌識別。新版Logo首度拿掉過去極具代表性的白種元肖像，改採簡潔的英文設計，希望提升國際辨識度，也象徵品牌正式邁向全球化。

PAIK'S COFFEE自創立以來主打「平價、大杯、高品質」，憑藉高CP值成功打進韓國連鎖咖啡市場，成為不少旅客赴韓必訪品牌。由於飲品份量十足、價格親民，加上選擇多元，在韓國累積大批忠實顧客，也是不少台灣旅客自由行時指定朝聖的咖啡店。

隨著品牌確定來台，許多網友也開始討論希望原汁原味引進韓國熱銷商品，包括元祖咖啡、芒果冰茶、大麥穀物米香冰沙、抹茶拿鐵及桃子冰茶咖啡等人氣飲品，都被點名是最期待登台的品項。雖然首間門市位置、開幕時間及營運模式尚未公布，但消息曝光後已掀起不少期待，也讓台灣咖啡市場再添一個備受矚目的韓國品牌。

PAIK'S COFFEE啟用全新品牌識別，新版杯套首度拿掉過去極具代表性的白種元肖像。圖／摘自IG（@paiks.coffeesg）
PAIK'S COFFEE啟用全新品牌識別，新版杯套首度拿掉過去極具代表性的白種元肖像。圖／摘自IG（@paiks.coffeesg）

PAIK'S COFFEE品牌創立於2006年。圖／摘自IG（@paiks.coffeesg）
PAIK'S COFFEE品牌創立於2006年。圖／摘自IG（@paiks.coffeesg）

咖啡 黑白大廚 韓國

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