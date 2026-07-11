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「水都」威尼斯為靈感 Buccellati發表全新Serenissima高級珠寶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
阿根廷藝術家Conie Vallese入鏡拍攝了Buccellati的全新Serenissima高級珠寶，呈現一如義大利的戲劇張力。圖／Buccellati提供
阿根廷藝術家Conie Vallese入鏡拍攝了Buccellati的全新Serenissima高級珠寶，呈現一如義大利的戲劇張力。圖／Buccellati提供

義大利頂級珠寶世家Buccellati近日於巴黎發表全新大作，品牌以威尼斯水都為靈感，呈獻了全新「Serenissima」高級珠寶。形象視覺由攝影師Nathaniel Goldberg掌鏡，大膽改以風格強烈的經典黑白肖像，進而捕捉珠寶輕盈通透的空靈質感，將高級珠寶昇華為跨越時間的當代藝術臻品。

全新形象廣告並邀請阿根廷藝術家Conie Vallese入鏡拍攝，她以獨特藝術氣質，完美映襯出Buccellati和當代女性內斂、自信的藝術氣息；影像中Conie Vallese並以從容的肢體語彙，與珍貴珠寶展開美學對話，充分呼應品牌直覺真摯的現代女性風貌。

本次重點大作、Serenissima系列的名稱源自昔日的「最尊貴威尼斯共和國」（Serenissima Republic of Venice），設計靈感更直指義大利威尼斯文藝復興時期的繁盛，亦是對「水都」彩色島布拉諾（Burano）針織蕾絲工藝的讚歌。自1919年創立初期，Buccellati創辦人Mario Buccellati便深深著迷於蕾絲的透明、輕盈、細緻和優雅，如今品牌金工大師並以手工鋸細密雕琢金屬空隙，將鏤空工藝化為猶如人體第二層肌膚的服貼、華美。

這場金工與水都的相遇，更展現了品牌堅持百年的三大經典文藝復興雕刻絕技：以Modellato立體雕刻工藝細琢出起伏有致的立體葉片紋飾；透過colpi di lucido拋光工藝進行鏡面微細拋磨，玩轉光影層次；代表性的Rigato拉絲工藝則在金質表面雕琢出規律細密的平行刻紋，將金屬鍛造出黃金絲綢般的柔美，因而與穆拉諾（Murano）玻璃、威尼斯珍貴織品，共享繁複與低調奢華的極致美學。

Serenissima高級珠寶Torcello耳環，白金、黃金、鑽石鑲嵌，運用人手rigato技藝打造、具蜂巢鏤空細節，飾有鑲鑽葉形白金包鑲單元；型號為JAUEAR023369，價格店洽。圖／Buccellati提供
Serenissima高級珠寶Torcello耳環，白金、黃金、鑽石鑲嵌，運用人手rigato技藝打造、具蜂巢鏤空細節，飾有鑲鑽葉形白金包鑲單元；型號為JAUEAR023369，價格店洽。圖／Buccellati提供

Serenissima高級珠寶手鐲，使用白金、黃金、鑽石鑲嵌，運用人手rigato技藝打造、具蜂巢鏤空細節與流動感，型號為JAUBRA023899，價格店洽。圖／Buccellati提供
Serenissima高級珠寶手鐲，使用白金、黃金、鑽石鑲嵌，運用人手rigato技藝打造、具蜂巢鏤空細節與流動感，型號為JAUBRA023899，價格店洽。圖／Buccellati提供

Modellato立體雕刻、colpi di lucido拋光，以及Buccellati經典的Rigato拉絲工藝，賦予了Serenissima高級珠寶內藏的威尼斯文藝復興風格之美。圖／Buccellati提供
Modellato立體雕刻、colpi di lucido拋光，以及Buccellati經典的Rigato拉絲工藝，賦予了Serenissima高級珠寶內藏的威尼斯文藝復興風格之美。圖／Buccellati提供

Serenissima高級珠寶冠冕，白金、鑲嵌鑽石，鑲嵌512顆圓形明亮式切割鑽石總重約6.97克拉；11顆水滴形切割鑽石總重約3.6克拉，價格店洽。圖／Buccellati提供
Serenissima高級珠寶冠冕，白金、鑲嵌鑽石，鑲嵌512顆圓形明亮式切割鑽石總重約6.97克拉；11顆水滴形切割鑽石總重約3.6克拉，價格店洽。圖／Buccellati提供

Serenissima高級珠寶戒指，價格店洽。圖／Buccellati提供
Serenissima高級珠寶戒指，價格店洽。圖／Buccellati提供

Serenissima高級珠寶Torcello項鍊，白金、黃金、鑽石鑲嵌，運用人手rigato技藝打造、具有特殊的蜂巢鏤空細節，型號為JAUNEC022835，價格店洽。圖／Buccellati提供
Serenissima高級珠寶Torcello項鍊，白金、黃金、鑽石鑲嵌，運用人手rigato技藝打造、具有特殊的蜂巢鏤空細節，型號為JAUNEC022835，價格店洽。圖／Buccellati提供

Buccellati以多重傳統工藝，形塑了全新Serenissima高級珠寶的華美與義式金工深邃。圖／Buccellati提供
Buccellati以多重傳統工藝，形塑了全新Serenissima高級珠寶的華美與義式金工深邃。圖／Buccellati提供

珠寶 威尼斯 義大利

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