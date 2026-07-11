主廚與吃貨新基地！地平線食材專門店開幕 以親民價格供應高品質食材

深耕特殊食材市場多年的食材品牌「FoodSeason食時可樂」，今夏推出全新品牌據點「FoodSeason SHOP地平線食材專門店」，結合特色食材選物、實驗廚房、餐飲體驗與生活風格，打造集採買、品嘗與交流於一身的複合式空間，希望讓專業廚師、餐飲工作者及美食愛好者，都能近距離接觸世界各地的特色食材與最新飲食趨勢。

有別於一般進口食材店，FoodSeason提出「食材地平線」概念，透過多年累積的全球採購網絡，引進澳洲拇指檸檬、英國藍龍蝦、秘魯白蘆筍、馬達加斯加香草莢等特殊食材，多數採每周空運來台，並藉由直接採購縮短供應鏈，讓消費者以更親民的價格選購高品質食材。

店內除販售特色食材，也集結自有品牌商品，包括台灣風味精釀茶、食物香氛噴霧、台灣香料鹽，以及歐洲新鮮起司、熟成火腿等選品，同時推出以起司、火腿為主題設計的「地平線南法列車套餐」，讓消費者不必出國，也能體驗歐洲風味。

此外，以巨無霸瑪德蓮聞名的「desertLAND綠洲沾醬甜點店」也同步進駐，除供應每日現做甜點，更結合開放式實驗廚房，規畫季節限定甜點，讓民眾近距離了解食材特色與甜點創作過程。店內全面採用無現金與線上自助結帳系統，多數商品也以1至2人份包裝設計，呼應現代家庭需求，打造更便利、更具生活感的食材選購體驗。

◎FoodSeason SHOP地平線食材專門店

．門市地址：台北市大安區通化里光復南路676巷12號

．營業時間：週一至週五11:00～19:00

攜手「desertLAND 綠洲沾醬甜點店」進駐，以甜點展現食材的無限可能。圖／FoodSeason SHOP提供

FoodSeason SHOP 地平線食材專門店匯集來自台灣與世界各地的優質食材。圖／FoodSeason SHOP提供