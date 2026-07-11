主廚與吃貨新基地！地平線食材專門店開幕 以親民價格供應高品質食材
深耕特殊食材市場多年的食材品牌「FoodSeason食時可樂」，今夏推出全新品牌據點「FoodSeason SHOP地平線食材專門店」，結合特色食材選物、實驗廚房、餐飲體驗與生活風格，打造集採買、品嘗與交流於一身的複合式空間，希望讓專業廚師、餐飲工作者及美食愛好者，都能近距離接觸世界各地的特色食材與最新飲食趨勢。
有別於一般進口食材店，FoodSeason提出「食材地平線」概念，透過多年累積的全球採購網絡，引進澳洲拇指檸檬、英國藍龍蝦、秘魯白蘆筍、馬達加斯加香草莢等特殊食材，多數採每周空運來台，並藉由直接採購縮短供應鏈，讓消費者以更親民的價格選購高品質食材。
店內除販售特色食材，也集結自有品牌商品，包括台灣風味精釀茶、食物香氛噴霧、台灣香料鹽，以及歐洲新鮮起司、熟成火腿等選品，同時推出以起司、火腿為主題設計的「地平線南法列車套餐」，讓消費者不必出國，也能體驗歐洲風味。
此外，以巨無霸瑪德蓮聞名的「desertLAND綠洲沾醬甜點店」也同步進駐，除供應每日現做甜點，更結合開放式實驗廚房，規畫季節限定甜點，讓民眾近距離了解食材特色與甜點創作過程。店內全面採用無現金與線上自助結帳系統，多數商品也以1至2人份包裝設計，呼應現代家庭需求，打造更便利、更具生活感的食材選購體驗。
◎FoodSeason SHOP地平線食材專門店
．門市地址：台北市大安區通化里光復南路676巷12號
．營業時間：週一至週五11:00～19:00
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。