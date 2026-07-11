手上的時光寶石！江詩丹頓全新Overseas系列34.5毫米腕表 纖巧隨身

頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）近日將經典運動表Overseas進行重塑，發表兩款型號4600V的全新自動上鍊款式，表殼「塑身」為34.5毫米，均衡的纖巧比例不僅完美貼合手腕，更讓整體洋溢雅緻的都市風尚。

新表並隨附橡膠、皮革、金屬三款頂級表帶，透過活力橡膠、品牌經典的馬耳他十字、鱷魚皮革，輕鬆在日常、晚宴、運動模式中輕鬆切換。新表並使用品牌自行研發並製造的1088/1自動上鍊機芯，帶來40小時動力儲存，並通過5個巴大氣壓（約50米）防水測試；江詩丹頓風格及傳承總監Christian Selmoni亦自豪表示，這絕非單純的懷舊複刻，而是構築歷史傳承與現代演繹的橋樑。

值得一提的是，江詩丹頓本次並在漆面表盤上大玩光影變幻。18K5N粉紅金表款採用同色調設計，旭日紋緞面拉絲底面與天鵝絨質感的分鐘刻度圈相得益彰，搭配18K粉紅金鑲貼時標，傳達單色調設計理念；另一款精鋼款則大膽採用深紅色漆面，中央旭日紋裝飾與18K白金手工鑲貼時標對比出高辨識度，更實用的是，兩款新表的指針與時標皆覆以藍色Super-Luminova夜光塗層，即使在低光源環境中依然便利讀取時間，展現務實思維。

由於無論粉紅金、精鋼表款都隨附三種材質表帶，可讓配戴者快速因應需求切換造型。圖／Vacheron Constantin提供

1088/1自動上鍊機芯具有K金自動盤，並加以江詩丹頓經典的羅盤圖騰、展現開拓與冒險精神。圖／Vacheron Constantin提供

Overseas自動上鍊腕表粉紅金款，34.5毫米、1088/1自動上鍊機芯、時間與日期顯示，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供