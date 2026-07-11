路易莎「白霧時光」插旗淡水！7月13日起期間限定內用享88折

路易莎集團持續擴大餐飲版圖，旗下全新生活風格品牌「白霧時光（WHITE MIST）」繼新板傑仕堡、台南安平雅樂軒酒店展店後，再插旗新北淡水紅樹林，打造目前全台規模最大的門市，並以精品咖啡結合全日餐飲、烘焙與休憩空間，提供從早餐、早午餐到晚餐、微醺時光的一站式餐飲體驗。歡慶新店開幕，7月13日至23日期間祭出限時優惠，每周一至周四下午5點後內用享88折，吸引民眾前往體驗。

路易莎集團董事長黃銘賢表示，路易莎讓精品咖啡走進日常生活，而「白霧時光」則希望突破傳統咖啡館定位，依據不同場域打造融合餐飲、美學與生活風格的複合式空間。未來品牌也將持續進駐藝文中心、文化園區、飯店及商場等據點，拓展更多元的生活提案。

新開幕的淡水紅樹林店坐落山海景觀交會地帶，占地約260坪，是目前三家門市中面積最大的一家。店內設有雙面吧台，除提供精品咖啡外，也規畫可近距離欣賞調飲過程的高腳座位；另一大亮點則是引進歐洲窯烤爐，現場供應手作麵包、披薩等烘焙品，同時打造階梯式休憩區，讓顧客無論聚會、工作或閱讀，都能自在停留。

餐飲方面主打All Day Coffee Brunch概念，菜單涵蓋近百道料理，價格從百元早餐、兩百多元早午餐，到三、四百元排餐皆有選擇，融合地中海、義式與台灣風味。早午餐系列以「初曦」、「原野」、「山丘」、「日出」等餐點為代表，運用馬告、刺蔥等在地食材，搭配蛋料理、可頌及法式吐司；主餐則包括紅酒慢燉牛頰水管麵、台灣海鮮燉飯、東港櫻花蝦馬告寬麵及豪華豬肋排等，展現中西融合特色。

咖啡依舊是品牌核心，每款咖啡皆由烘豆師依不同產區與烘焙度設計風味，其中由黃銘賢親自研發的「咖啡三重奏」，一次呈現淺焙、中焙與深焙三種風味；另有「白霧1+1」創意咖啡，同時品嘗濃縮咖啡與小短笛，帶來不同層次的精品咖啡體驗。除此之外，店內也供應果汁、甜點及精釀啤酒，讓空間從白天咖啡館自然延伸至夜晚聚餐與微醺場景，提供更完整的生活風格體驗。

路易莎集團深化餐飲布局，旗下「白霧時光」以精品咖啡為核心出發，融合創意餐飲、多元場域與空間美學。圖／路易莎提供

時光自由區設置高低階梯座位，打造一處讓人願意放慢腳步、從容停留，無論親友聚會或忙碌中的片刻休息，都能找到屬於自己的角落。圖／路易莎提供