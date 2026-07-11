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HUBLOT全新Big Bang陀飛輪Djokovic GOAT限量綠茵款 致敬草地大師

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
喬科維奇配戴Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT綠茵款，呈現經典的溫布頓綠色。圖／HUBLOT提供
喬科維奇配戴Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT綠茵款，呈現經典的溫布頓綠色。圖／HUBLOT提供

宇舶表（HUBLOT）品牌大使Novak Djokovic日前在溫布頓公開賽挺進四強，並贏取生涯第107場溫網勝利、改寫男單最多勝場紀錄。宇舶表也同步推出限量8只的Big Bang陀飛輪Djokovic GOAT綠茵款，向這份戰績致意。

該限量表款上市發表即完售，原因是表款具有「勝場數連動限量編號」的機制，意即會隨Djokovic持續締造新紀錄而增加編號，讓表款本身和球員生涯一起前進。對收藏家而言，HUBLOT Big Bang陀飛輪Djokovic Goat綠茵款不僅是一款紀念表，更是能隨歷史更新、賦予全新意義的收藏等級複雜時計。

表款另一亮點更在於表款所使用的HUB6035自動上鍊陀飛輪機芯，是透過雷射雕刻打造0.55毫米立體網格結構，將網球拍線床意象直接轉化為面盤設計。機芯內還融入Djokovic專屬「ND1」標誌，背面可見發條盒運作，搭配黃綠色絨面質感與白色S形曲線，讓整體視覺更接近一顆被封存於機芯中的網球。機芯動力儲存達3日，也展現宇舶在複雜結構與實用性能上的平衡。

在材質上，這只表同樣強調突破。44毫米霧面綠色高科技複合材質表殼，融入Djokovic實際穿過的12件Polo衫與12支網球拍，讓個人記憶直接進入表身。整表含表帶重量約56公克，比真實網球還輕；表殼中層採Titaplast®強韌核心，並搭配白色小牛皮與Velcro錶帶，延續球拍握把的手感。型號為429.QKG.0120.NR.DJO26，限量8枚、356萬6,000元。

Big Bang陀飛輪Djokovic GOAT綠茵款，霧面複合材質、44毫米、HUB6035自製陀飛輪機芯、時間顯示、限量8只，356萬6,000元。圖／HUBLOT提供
Big Bang陀飛輪Djokovic GOAT綠茵款，霧面複合材質、44毫米、HUB6035自製陀飛輪機芯、時間顯示、限量8只，356萬6,000元。圖／HUBLOT提供

將網球拍線床意象直接轉化為面盤設計，讓Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT綠茵款充滿了視覺玩趣。圖／HUBLOT提供
將網球拍線床意象直接轉化為面盤設計，讓Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT綠茵款充滿了視覺玩趣。圖／HUBLOT提供

HUB6035自製陀飛輪機芯共由293個零件構成，並具備陀飛輪功能。圖／HUBLOT提供
HUB6035自製陀飛輪機芯共由293個零件構成，並具備陀飛輪功能。圖／HUBLOT提供

Novak Djokovic日前在溫布頓公開賽挺進四強，並改寫男單最多勝場紀錄。圖／HUBLOT提供
Novak Djokovic日前在溫布頓公開賽挺進四強，並改寫男單最多勝場紀錄。圖／HUBLOT提供

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