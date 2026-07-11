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星巴克、星宇航空再出招！限定飛行小熊盲盒今開搶 2大入手方式看這
星巴克再度攜手星宇航空掀起話題，推出「STARLUX 飛行夥伴小熊盲盒滿額贈及加價購」活動，自7月11日起於全台門市登場，消費者可透過滿額贈或加價購兩種方式收藏限定小熊，由於採隨機盲盒形式發送，預料將吸引不少粉絲搶購，活動將持續至贈品售完為止。
此次活動推出兩種取得方式。凡活動期間單筆消費滿1,880元，即可獲得飛行夥伴小熊盲盒1個，每筆交易限贈1個，不可累計贈送。另一種則為加價購方案，單筆消費原價購買1杯大杯（含）以上飲料，即可再加420元購買1個飛行夥伴小熊。若同筆交易購買多杯符合資格的原價飲品，則可依購買數量加價購相對應數量的小熊。
星巴克表示，使用好友分享、第二杯半價等飲料優惠時，只要其中有原價購買的飲品，仍可列入加價購資格計算。不過，滿額贈與加價購活動不得同時併用，且紙本飲料券交易不適用滿額贈優惠，星禮程回饋、折扣及其他優惠活動也不得合併使用。
此外，本次活動僅限門市現場消費，不適用外送、外帶預訂及行動預點服務，飛行夥伴小熊皆採隨機款式發送，實際供應依各門市現貨為準，數量有限，送完、售完即提前結束。星巴克提醒，相關活動內容若有調整，將依官網公告為準。
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