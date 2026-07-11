韓星快閃店進駐五大台北百貨商場！DREAM PLAZA、統一時代「SJ超市」引爆網路話題

《網路溫度計DailyView》

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你也喜歡韓國文化嗎？根據韓國TikTok與全球市調公司Kantar於2024年聯合發表的《數位時代的韓流（Hallyu in the digital age）》白皮書，全球韓流市場規模預計將於2030年成長至1,430億美元（約4兆5,192億台幣），若將潛在消費族群納入計算，則有望上看1,980億美元（約6兆2,574億台幣）。在韓流影響力持續擴張之下，相關消費模式也日益多元，其中結合購物、展覽與互動體驗的韓星快閃店，更逐漸成為粉絲文化的重要載體。

近年來台灣許多百貨商場看準這股商機，積極引進韓星快閃店，不僅成功吸引粉絲朝聖、帶起社群網路話題，也讓百貨商場搖身一變成為追星族必訪的打卡熱點。《網路溫度計DailyView》進一步透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點舉辦韓星快閃店的五大台北百貨商場。究竟韓星快閃店的熱門落腳處有哪些？馬上一起來看看吧！

No.1 DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店

翻攝FB／統一時代百貨台北店

翻攝FB／統一時代百貨台北店

DREAM PLAZA與統一時代百貨台北店近年來逐漸成為韓流快閃活動的重要據點！從男女混聲團體ALLDAY PROJECT、女團BABYMONSTER、ITZY，到男團BIGBANG成員太陽（TAEYANG）、演員朴寶劍等人氣韓星，都曾在此舉辦期間限定活動，讓追星族爭相前來打卡踩點。

其中SUPER JUNIOR出道20週年紀念快閃店〈GRAND OPENING! SJ MARKET〉便選在統一時代百貨台北店2樓戶外夢廣場登場。除了販售小卡、磁鐵、鑰匙圈等經典周邊商品，還特別推出台灣限定娃包、T恤、雨傘、原字筆、飲料提袋及人生四格拍貼機，加上超市主題空間、成員人形立牌，沉浸感十足。許多粉絲也發現DREAM PLAZA內藏有不少驚喜彩蛋，不論是館內連通道還是電梯空間，都能看見成員相關佈置與打卡點。消息曝光後在Threads上引發熱烈討論，網友直言，「好羨慕台北人」、「齁唷！好幸福的電梯」、「禮拜天來去踩點順便逛逛」。

翻攝FB／DREAM PLAZA

翻攝FB／DREAM PLAZA

翻攝FB／DREAM PLAZA

翻攝FB／DREAM PLAZA

另一方面，今年以首張迷你專輯《Ice Cream》Solo出道的ITZY成員YUNA，日前也在DREAM PLAZA地下2樓連通道入口舉辦期間限定快閃店。除了展出專輯相關內容與販售周邊商品外，YUNA更驚喜現身活動現場，並親自留下彩繪與簽名，讓粉絲又驚又喜，不少人當日得知消息後立刻衝往現場，直呼「好多人」，還有網友敲碗「明天有娜還會來嗎」。

翻攝FB／DREAM PLAZA

翻攝FB／DREAM PLAZA

事實上，DREAM PLAZA的魅力不只限於韓流活動，館內也持續透過人文、藝術與生活風格內容打造多元體驗。6樓博客來書店經常舉辦新書分享會、多元文化講座等活動；玲廊滿藝畫廊則不定期推出藝術展覽與創作者對談，例如今年6月登場的《2138心靈的零距離》，便以台北與東京之間的飛行距離為概念，集結台日七位藝術家共同展出，呈現不同文化背景下的藝術語彙與美學觀點。

此外，同樣位於6樓的星巴克典藏門市也曾舉辦「櫻花音樂祭」、「LOVE MOM母親節爵士樂快閃秀」等活動，讓消費者在品味咖啡之餘，也能享受歌手與樂團帶來的現場演出，展現商場結合藝文與生活體驗的新型態魅力。

DREAM PLAZA提供

DREAM PLAZA提供

統一時代百貨台北店2樓夢廣場於即日起至7月19日舉辦期間限定「樂高®夏日遊樂場」，結合創意拼砌、互動挑戰與未來想像，邀請大小朋友透過音樂、運動與創作開啟夏日玩樂模式，完成三大關卡還能獲得樂高®涼扇！此外，憑統一時代百貨Dream Card App會員，全館消費（含樂高®活動快閃店發票及統一時代百貨台北店或DREAM PLAZA消費發票），滿3,000元即可獲得樂高®積木造型零錢包，數量有限、贈完為止。

同一時間，DREAM PLAZA地下2樓連通道則有韓國bemyfriends企劃與Netflix合作推出的《KPOP獵魔女團》一週年官方快閃店，販售HUNTR/X絨毛玩偶、抱枕吊飾、塗鴉畫冊、彩色鉛筆組、髮飾、指甲貼等周邊商品，邀請所有粉絲一起走進《KPOP獵魔女團》的魅力世界！

DREAM PLAZA提供

DREAM PLAZA提供

No.2 新光三越台北信義新天地

翻攝FB／新光三越 台北信義新天地、IG／@dabu.imc

新光三越台北信義新天地座落於信義商圈，其中A8館主打大眾消費客群，A9館則以國際精品與精緻餐飲聞名，除了是消費者購物聚餐的好去處，也是不少韓流快閃店來台展出的地點。

像是人氣女團aespa便曾於2025年12月在A8館3樓舉辦期間限定快閃店，以第六張韓語迷你專輯《Rich Man》為靈感打造沉浸式展場空間，現場販售應援棒、單肩包套組、絨毛娃娃掛飾等周邊商品。成員們更驚喜錄製宣傳短片，掀起粉絲熱烈討論，不少網友興奮表示，「現在揪團出發」、「韓國都買完了，台灣也必須去」。

今年5至6月，A9館9樓宴會展演館也迎來BLACKPINK成員JISOO與HELLO KITTY跨界打造的期間限定快閃店。展場以「交換日記」為主題，將兩位主角化身夢幻搭擋，換上點綴珍珠裝飾的粉紅禮服，搭配愛心造型麥克風與甜酷風格短靴，打造滿滿少女感的拍照場景。現場更推出34款周邊商品，從絨毛娃娃、吊飾到購物袋、保溫杯、手機掛繩及行李吊牌等物品應有盡有，兼具實用與收藏價值，讓粉絲心甘情願荷包失守，「太可愛了啦！看了好想去」、「不用飛韓國就可以買到了～超開心」。

No.3 LaLaport 南港

《網路溫度計DailyView》

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自2025年3月開幕以來，LaLaport南港迅速成為南港最具話題性的購物地標之一，館內集結美妝保養、流行服飾、生活家電、人氣美食、淳久堂書店及威秀影城等約300多個品牌，滿足吃喝玩樂一站式需求。除了是購物天堂，更因頻繁舉辦韓流相關活動，成為許多韓星快閃店來台的指定場所。

像是男團ENHYPEN成員曾以「想與ENGENE（粉絲名）一起使用的物品」為靈感，推出T恤、外套、鑰匙圈等限定周邊，並於2025年10月特別選在LaLaport南港舉辦快閃活動，吸引粉絲排隊購買。

不只如此，SEVENTEEN官方角色品牌MINITEEN、TOMORROW X TOGETHER（TXT）官方角色品牌PPULBATU也都曾進駐並舉辦快閃店。今年K-MONSTAR也選在LaLaport南港推出NCT WISH期間限定快閃店，以麵包店為主題打造沉浸式空間，不僅販售台北限定周邊商品，更同步舉辦首張正規專輯《Ode to Love》發行紀念公開簽名會。不少網友紛紛表示，「好可愛」、「快點到南港LaLaport快閃店尋找六小願的筆跡，可愛到不行」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年6月9日至2026年6月8日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『舉辦韓星快閃店五大台北百貨商場』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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