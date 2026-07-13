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慶祝百年經典！「小熊維尼 友你相繪」快閃店 於松山文創園區療癒登場

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
（圖一：小熊維尼100週年快閃店門口。）
（圖一：小熊維尼100週年快閃店門口。）

★ 台日人氣插畫家 暖心詮釋維尼友情經典

深受全球粉絲喜愛的迪士尼經典角色「小熊維尼」100週年了！自1926年《小熊維尼》繪本第一集問世起，維尼與他的夥伴們已經陪伴大家度過一世紀的溫暖時光，邁入百年之際，就在2026年7月10日至10月11日，「小熊維尼 友你相繪」100週年限定快閃店將於台北松山文創園區正式登場，邀請粉絲一起漫步繪本世界。

（圖二：拍照區。）
（圖二：拍照區。）

★ 穿梭百年旅程 走入療癒繪本世界

本次快閃店將跨越百年時空，帶領粉絲循著時光隧道，走進不同年代的維尼世界。整趟旅程從走入繪本造型拱門開始，引領粉絲踏入繪本世界中，重返100年前初代維尼誕生的溫暖時光。展區內容涵蓋復刻經典繪本手稿與百畝森林場景，從早期繪本中的溫暖筆觸，到陪伴無數人成長的熟悉形象，完整呈現維尼百年來的角色演變與療癒魅力。

（圖三：插畫家合作企劃區。）
（圖三：插畫家合作企劃區。）

★ 夢幻聯動！攜手台日人氣插畫家 暖心詮釋維尼友情經典

為迎接小熊維尼100週年，更特別邀請台灣人氣插畫家共同創作，以各自獨特的風格重新詮釋維尼與夥伴們，展現百年經典融合當代創作的全新魅力。

此次活動特別邀請多位台灣人氣插畫家：「黃阿瑪的後宮生活」、「咻咻熊」、「KINGJUN」，首次以小熊維尼與好朋友的友情作為靈感進行創作，，透過各自鮮明且療癒的創作風格，賦予維尼與夥伴們全新的甜蜜樣貌，帶來不同以往的視覺體驗，共同再次暖心詮釋「小熊維尼」的友情經典魅力。此次活動更首次引進日本人氣插畫家「nagano」、「Honobono」、「Lommy」、「Mojiji」及「卡納赫拉」創作的小熊維尼圖稿。活動期間除了可至活動現場欣賞上述插畫家們創作的維尼作品之外，更有系列商品，無論是小熊維尼還是插畫家的粉絲，都可以把全新風格的維尼商品帶回家！台灣插畫家系列也同步推出專屬 LINE 貼圖【小熊維尼 台灣人氣插畫家大集合！】，讓粉絲能將療癒可愛的維尼魅力延伸至日常友誼談天中，無論是搞怪還是療癒，這款逗趣感滿點的維尼絕對值得你下載收藏。

（圖四：快閃店商品區。）
（圖四：快閃店商品區。）

★ 小熊維尼100週年限定商品登場

超過300款全新商品一次收藏活動現場推出超過300款全新開發的商品，集結台灣少見的經典繪本風格小熊維尼圖稿商品，以及「全台首發」的台日插畫家系列商品，從精緻生活用品、服飾包袋到療癒絨毛玩偶應有盡有，包含採用特殊工藝在陽光照射下即可浮現維尼影子的「感光TEE」、兼具實用及收藏價值的「疊疊馬克杯」、充滿互動趣味的「互動金屬徽章」及觸感溫暖的插畫家系列「毛巾繡明信片」等，並推出經典繪本系列小熊維尼、小豬、屹耳的「經典絨毛玩偶」、具有角色獨特香味的「香氛絨毛吊飾」，打造兼具視覺與療癒感的收藏體驗。同步登場的「粒粒公仔」則從經典繪本造型到現代版小熊維尼一次集結，讓粉絲能收藏百年來不同風格的維尼樣貌。現場亦可自由搭配明信片與粒粒公仔掛件進行 DIY 組合，打造專屬於自己的限定商品。

（圖五：小熊維尼箴言攪拌蜂蜜罐。）
（圖五：小熊維尼箴言攪拌蜂蜜罐。）

★ 抽獎、滿額贈一次收集　甜蜜驚喜不間斷

除了超過 300 款限定商品外，現場更準備多項趣味互動任務等待粉絲挑戰！現場設置「巨型繪本燈箱」抽獎活動，每抽 350 元，即有機會獲得價值千元以上的精美好禮，讓粉絲感受滿滿驚喜。此外，本次也特別規劃專屬「消費禮」活動，凡於店內不限金額消費，結帳時即可隨機獲得一張限量「小熊維尼箴言」，將小熊維尼在動畫及繪本中溫暖療癒的話語帶回家。收藏周邊商品的同時，還可參與「滿額贈」活動，單筆消費達1,000元即可獲得限定「壓克力拼圖」，並將定期推出不同款式，邀請粉絲持續收藏。

（圖六：小熊維尼主題拍照房。）
（圖六：小熊維尼主題拍照房。）

★ 小熊維尼主題拍照房拍照房與手作體驗登場　打造專屬的百畝森林回憶

坐落於椰林大道的「小熊維尼主題拍照房」，邀請粉絲留下專屬回憶。2026年7月9日至7月30日期間，只要完成拍照打卡，即有機會獲得免費「插畫家繪本風格拍貼」乙張，每日限量30張，敬請把握機會！此外，更可以把超經典的「百畝森林」搬回家！本次活動現場規劃5場「百畝森林生態瓶手作DIY」，讓粉絲們創造屬於自己的「百畝森林」 (詳細體驗場次與報名資訊請關注粉絲專頁)

這不僅是一間快閃店，更是一場與童年回憶重逢的「沉浸式」療癒體驗。在這裡，粉絲不只能與維尼及其他可愛夥伴一同漫遊「百畝森林」，感受繪本世界的溫暖氛圍，還能收藏限定周邊，留下專屬於自己的美好回憶！準備好了嗎？現在就跟著小熊維尼的故事一起進入「百畝森林」展開冒險，再次綻放如孩子般的純真笑顏吧！

★ 展覽資訊

展覽名稱：小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店

展覽期間：2026年7月10日（五）至10月11日（日）止

展覽地點：台北松山文創園區 北向製菸工廠西側

營業時間：週一～週日（含國定例假日）10:00～18:00

票價資訊：免費入場

粉絲專頁：有點市

小熊維尼 繪本 迪士尼

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