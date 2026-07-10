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花、雨、刺青或千鳥？Boucheron Human Being高級珠寶 浪漫再定義

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
為了將千鳥格紋刻畫在寶石上，Boucheron並使用傳統運用在高級製表領域的Femtosecond Laser技術，可避免對寶石造成損傷。圖／Boucheron提供
為了將千鳥格紋刻畫在寶石上，Boucheron並使用傳統運用在高級製表領域的Femtosecond Laser技術，可避免對寶石造成損傷。圖／Boucheron提供

身為人類，是什麼讓我們相似、又是什麼讓我們展現了個體的差異？簡單的問題、卻是龐雜難以回覆且值得深思長考的大哉問。高級珠寶品牌Boucheron近日發表了2026年Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列，五款高級珠寶的形體輪廓100%一樣，但發散、投射成為了花、雨、光、刺青以及千鳥紋五個主題，重新思考了我們如何定義珍貴？以及獨一無二的哲學性答案。

為什麼五款高級珠寶都選用了同一種輪廓形式？起因於數年前品牌創意總監Claire Choisne一次和AI的對話，她嘗試透過人工智慧尋求高級珠寶的原點，而她所得到的答案則是Cluster、也成為五款高級珠寶都選用Cluster項鍊的初衷，但、五款高級珠寶項鍊都大異其趣，透過雷射創造出幾何形象、將鑽石封藏固定在植物性樹脂、Glyptic雕刻等多重技法，創造出豐盛感受、結合古老記憶的圖騰、不規則的靜謐詩意......讓人們感受到美、感受驚訝、感受難以言語形容的觸動，這正是身為人類何以相似、何以相異，以及人類存在價值的各種答案可能。

像是耗費約1,990小時的Checkers主題項鍊在總重1,535克拉縞瑪瑙上，將原本常見於織品布料的千鳥格、透過Femtosecond雷射創造出深度與形體之美，也賦予硬寶石柔美、貴族的意象；Tatto主題項鍊則從人類皮膚上的視覺藝術得到靈感，並選用Boucheron的經典元素，如罌粟花、喜鵲、蟬、蛇與植物葉飾，透過Glyptic雕刻技法，在煙晶的表面創造出宛如淺浮雕的立體效果，為古典形式注入了桀驁不馴的浪漫。

Flower主題項鍊則邀請微型彩繪藝術家參與，每一顆粉紅石英都在放大鏡前被仔細端詳、勾勒出盛開的繁花（華），單顆寶石就需耗時約10小時，宛如一幅穿戴上身的法式王族花園，整款製作工時約需3,290小時。

最令人怦然心動的要屬Rain主題項鍊，Claire Choisne再度展現其對材質、形式呈現的大膽創意，工匠先以水晶精雕出中空輪廓，再於其中注入植物性樹脂，最後依精算後的順序將鑽石手工鑲嵌其中，像是老古年代封存的化石，將心動、回憶、美好，逐一封存定位；同時Boucheron為了追求透明空靈的極限，在Rain項鍊的連接結構也密鑲鑽石，讓支撐結構幾乎逃逸於既有視線，讓項鍊呈現終極的輕若無物、也讓思緒無限飄散、如入無人之境。

在密封的植物性樹脂內，鑽石像是一段心事或一個記憶點，被封存「定錨」在珠寶內。圖／Boucheron提供
在密封的植物性樹脂內，鑽石像是一段心事或一個記憶點，被封存「定錨」在珠寶內。圖／Boucheron提供

深茶色的煙晶裡，被Boucheron藏入了源自維多利亞時期的圖騰，宛如寶石刺青，展現特異的、桀驁不馴的存在。圖／Boucheron提供
深茶色的煙晶裡，被Boucheron藏入了源自維多利亞時期的圖騰，宛如寶石刺青，展現特異的、桀驁不馴的存在。圖／Boucheron提供

Boucheron Carte Blanche, Human Being系列高級珠寶項鍊並可拆卸變化，展現轉換式珠寶的多元可能。圖／Boucheron提供
Boucheron Carte Blanche, Human Being系列高級珠寶項鍊並可拆卸變化，展現轉換式珠寶的多元可能。圖／Boucheron提供

Boucheron Carte Blanche, Human Being系列Checkers高級珠寶項鍊，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron Carte Blanche, Human Being系列Checkers高級珠寶項鍊，價格店洽。圖／Boucheron提供

Boucheron Carte Blanche, Human Being系列Flower高級珠寶項鍊，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron Carte Blanche, Human Being系列Flower高級珠寶項鍊，價格店洽。圖／Boucheron提供

從打磨、拋光、鑲嵌、定格，一款Carte Blanche, Human Being系列Rain高級珠寶項鍊的成形猶如大氣流轉，也暗喻著宇宙不可言說的詩意真理。圖／Boucheron提供
從打磨、拋光、鑲嵌、定格，一款Carte Blanche, Human Being系列Rain高級珠寶項鍊的成形猶如大氣流轉，也暗喻著宇宙不可言說的詩意真理。圖／Boucheron提供

Boucheron Carte Blanche, Human Being系列Rain高級珠寶項鍊，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron Carte Blanche, Human Being系列Rain高級珠寶項鍊，價格店洽。圖／Boucheron提供

Flower主題項鍊的每一顆粉紅石英都經歷的微繪技法、單顆寶石就需耗時約10小時，將芬芳意念封存入項鍊內、暗香流動。圖／Boucheron提供
Flower主題項鍊的每一顆粉紅石英都經歷的微繪技法、單顆寶石就需耗時約10小時，將芬芳意念封存入項鍊內、暗香流動。圖／Boucheron提供

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