快訊

不斷更新／巴威颱風來襲…屏東也宣布放颱風假 11日全台停班課一次看

煉油廠及時向全球供貨！非洲首富身價飆漲 意外成伊朗戰爭大贏家

陸警範圍再擴大！14縣市列入警戒 最快明清晨暴風圈觸陸

聽新聞
0:00 / 0:00

HOLA和樂家居首度攜手《哆啦A夢》 20款「大人系潮流新品」鐵粉必收

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「哆啦A夢純棉運動毛巾2入組」以雙面設計融入記憶麵包與竹蜻蜓等道具，台灣製造厚實且吸水。圖／HOLA和樂家居提供
「哆啦A夢純棉運動毛巾2入組」以雙面設計融入記憶麵包與竹蜻蜓等道具，台灣製造厚實且吸水。圖／HOLA和樂家居提供

日本經典國民人氣角色《哆啦A夢》憑藉幽默風趣的劇情、讓人重拾勇氣的真摯友情，受到全球粉絲的熱愛。HOLA和樂家居首度與《哆啦A夢》攜手推出20款居家用品，讓哆啦A夢的身影穿越時空走進日常，無論是用餐時光、戶外野餐、日常穿搭，隨時隨地都有哆啦A夢溫暖相伴。

DORAEMON系列新品即日起至8月5日於HOLA和樂家居全台門市與官網同步開賣，門市消費不限金額、加價149元即可將「哆啦A夢摺疊傘」帶回家（每會員限購一次），所有商品數量有限、售完為止。

本次新品讓靈魂人物「哆啦A夢」及機靈可愛的「哆啦美」化身觸手可及的可愛陪伴。首推吸睛度爆表的「哆啦A夢玩偶吊飾」，除了擁有哆啦A夢與哆啦美的立體條絨面料玩偶款，更有破天荒設計的「任意門款收納包吊飾」，打開粉紅色的任意門，裡面就是透明的展示娃包，能完美保護並秀出心愛的公仔或娃娃。

另外一款高討論度單品則是「哆啦A夢條絨造型抱枕」，以悠閒翹腳側躺的姿態登場，採用極致親膚細緻的條絨布料， 53公分的巨萌超大存在感，抱入懷中紮實又療癒。

不只居家用品，HOLA更首度推出服飾。「哆啦A夢復古水洗純棉T恤」以100%純棉材質搭配水洗工藝、恰到好處的慵懶寬鬆剪裁，正面胸口處有低調哆啦A夢及哆啦美的頭像，背部則有滿滿角色徽章。炎炎夏日可搭配「哆啦A夢燈芯絨棒球帽」與「哆啦A夢斜紋布棒球帽」，貼心調整帽深設計，能完美修飾臉型。運動時帶上「哆啦A夢純棉運動毛巾2入組」，雙面設計融入記憶麵包與竹蜻蜓等道具，台灣製造厚實且吸水。

「哆啦A夢燈芯絨肩背袋」以圓潤設計打破傳統框架，搭配抗皺耐磨的溫潤燈芯絨材質，再以精緻繡片工藝提升立體度，另有「哆啦A夢燈芯絨迷你包」，可以裝入耳機、鑰匙、信用卡拎著走，午餐外出就能輕巧出行，附上登山扣可以外掛在包包上。

HOLA更推出「哆啦A夢保冷不鏽鋼吸管杯」，杯身內採用耐用304不鏽鋼並搭配緊密密封圈，最吸睛的是杯蓋頂部的透明半球形空間，打造出微型立體情境，每次喝水都能與躺在榻榻米上吃銅鑼燒的悠閒哆啦A夢對視。

復古配色的餐茶系列，讓用餐時刻更加療癒，印有角色頭像的「哆啦A夢強化瓷點心盤」以及「哆啦A夢 強化瓷不鏽鋼叉匙組」，再加上美式咖啡杯造型「哆啦A夢強化瓷馬克杯」，全系列皆可以洗碗機清洗，更添實用性。夏日秒殺單品「哆啦A夢矽膠四格冰棒模」，冰棒棍自帶立體哆啦A夢造型，倒入果汁冷凍就能輕鬆做出高顏值冰棒。野餐則有大容量「哆啦A夢手提內裡鋁箔帆布便當袋」，加上拉鍊設計東西不易掉出。

此外，牆上搭配「哆啦A夢壁鐘」絕對能成為現代居家空間的亮點，使用台灣製永鎮掃秒機芯，極致靜音、低耗電，打造無憂陪伴的居家好時光。

HOLA和樂家居首度與《哆啦A夢》攜手推出20款限定商品，讓靈魂人物「哆啦A夢」及機靈可愛的「哆啦美」化身吸睛度爆表的玩偶吊飾，為日常生活帶來療癒感。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA和樂家居首度與《哆啦A夢》攜手推出20款限定商品，讓靈魂人物「哆啦A夢」及機靈可愛的「哆啦美」化身吸睛度爆表的玩偶吊飾，為日常生活帶來療癒感。圖／HOLA和樂家居提供

「哆啦A夢條絨造型抱枕」以悠閒翹腳側躺的姿態登場， 53公分的巨萌超大存在感，抱入懷中紮實又療癒。圖／HOLA和樂家居提供
「哆啦A夢條絨造型抱枕」以悠閒翹腳側躺的姿態登場， 53公分的巨萌超大存在感，抱入懷中紮實又療癒。圖／HOLA和樂家居提供

印有角色頭像的哆啦A夢餐茶系列，全系列皆可以洗碗機清洗，更添實用性。還有夏日秒殺單品「哆啦A夢矽膠四格冰棒模」，冰棒棍自帶立體哆啦A夢造型，輕鬆做出高顏值冰棒。圖／HOLA和樂家居提供
印有角色頭像的哆啦A夢餐茶系列，全系列皆可以洗碗機清洗，更添實用性。還有夏日秒殺單品「哆啦A夢矽膠四格冰棒模」，冰棒棍自帶立體哆啦A夢造型，輕鬆做出高顏值冰棒。圖／HOLA和樂家居提供

「哆啦A夢保冷不鏽鋼吸管杯」杯蓋頂部的透明半球形空間，打造出微型立體情境，每次喝水都能與躺在榻榻米上吃銅鑼燒的悠閒哆啦A夢對視。圖／HOLA和樂家居提供
「哆啦A夢保冷不鏽鋼吸管杯」杯蓋頂部的透明半球形空間，打造出微型立體情境，每次喝水都能與躺在榻榻米上吃銅鑼燒的悠閒哆啦A夢對視。圖／HOLA和樂家居提供

DORAEMON系列新品即日起至8月5日於HOLA和樂家居全台門市與官網同步限量開賣，活動期間於全台門市不限金額消費，加價149元即可換得「哆啦A夢摺疊傘」，每位會員限購一次，數量有限售完為止。圖／HOLA和樂家居提供
DORAEMON系列新品即日起至8月5日於HOLA和樂家居全台門市與官網同步限量開賣，活動期間於全台門市不限金額消費，加價149元即可換得「哆啦A夢摺疊傘」，每位會員限購一次，數量有限售完為止。圖／HOLA和樂家居提供

破天荒設計的「任意門款收納包吊飾」，打開粉紅色的任意門，裡面是透明的展示娃包，能完美保護心愛的公仔或娃娃。圖／HOLA和樂家居提供
破天荒設計的「任意門款收納包吊飾」，打開粉紅色的任意門，裡面是透明的展示娃包，能完美保護心愛的公仔或娃娃。圖／HOLA和樂家居提供

「哆啦A夢燈芯絨棒球帽」與「哆啦A夢斜紋布棒球帽」是炎炎夏日的好夥伴，貼心調整帽深設計，能完美修飾臉型。圖／HOLA和樂家居提供
「哆啦A夢燈芯絨棒球帽」與「哆啦A夢斜紋布棒球帽」是炎炎夏日的好夥伴，貼心調整帽深設計，能完美修飾臉型。圖／HOLA和樂家居提供

大容量「哆啦A夢手提內裡鋁箔帆布便當袋」，加上拉鍊設計東西不易掉出。圖／HOLA和樂家居提供
大容量「哆啦A夢手提內裡鋁箔帆布便當袋」，加上拉鍊設計東西不易掉出。圖／HOLA和樂家居提供

不只居家用品，HOLA更首度推出服飾，「哆啦A夢復古水洗純棉T恤」以100%純棉材質搭配水洗工藝、恰到好處的慵懶寬鬆剪裁，重現經典魅力。圖／HOLA和樂家居提供
不只居家用品，HOLA更首度推出服飾，「哆啦A夢復古水洗純棉T恤」以100%純棉材質搭配水洗工藝、恰到好處的慵懶寬鬆剪裁，重現經典魅力。圖／HOLA和樂家居提供

「哆啦A夢燈芯絨迷你包」可以裝入耳機、鑰匙、信用卡拎著走。圖／HOLA和樂家居提供
「哆啦A夢燈芯絨迷你包」可以裝入耳機、鑰匙、信用卡拎著走。圖／HOLA和樂家居提供

「哆啦A夢壁鐘」採用台灣製永鎮掃秒機芯，極致靜音、低耗電，打造無憂陪伴的居家好時光。圖／HOLA和樂家居提供
「哆啦A夢壁鐘」採用台灣製永鎮掃秒機芯，極致靜音、低耗電，打造無憂陪伴的居家好時光。圖／HOLA和樂家居提供

「哆啦A夢燈芯絨肩背袋」以圓潤設計打破傳統框架，搭配抗皺耐磨的溫潤燈芯絨材質。圖／HOLA和樂家居提供
「哆啦A夢燈芯絨肩背袋」以圓潤設計打破傳統框架，搭配抗皺耐磨的溫潤燈芯絨材質。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA 哆啦A夢 日本

延伸閱讀

全聯「寶可夢」夏日集點換購登場 變色冰杯、玩偶杯袋、涼感被全都收

韓星私服愛牌aeae首度登台快閃 攜手KlassiC.跨國聯名設計藏滿細節

布丁狗、大耳狗喜拿變身麵包、貝果！超萌手作烘焙課報名就送周邊

LINE FRIENDS minini萌翻Krispy Kreme！4款聯名甜甜圈、周邊一次收

相關新聞

花、雨、刺青或千鳥？Boucheron Human Being高級珠寶 浪漫再定義

身為人類，是什麼讓我們相似、又是什麼讓我們展現了個體的差異？簡單的問題、卻是龐雜難以回覆且值得深思長考的大哉問。高級珠寶品牌Boucheron近日發表了2026年Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列，五款高級珠寶的形體輪廓100%一樣，但發散、投射成為了花、雨、光、刺青以及千鳥紋五個主題，重新思考了我們如何定義珍貴？以及獨一無二的哲學性答案。

HOLA和樂家居首度攜手《哆啦A夢》 20款「大人系潮流新品」鐵粉必收

日本經典國民人氣角色《哆啦A夢》憑藉幽默風趣的劇情、讓人重拾勇氣的真摯友情，受到全球粉絲的熱愛。HOLA和樂家居首度與《哆啦A夢》攜手推出20款居家用品，讓哆啦A夢的身影穿越時空走進日常，無論是用餐時光、戶外野餐、日常穿搭，隨時隨地都有哆啦A夢溫暖相伴。

「屈臣氏集團185周年・時光特展」大稻埕期間限定登場 推5款紀念小物

屈臣氏集團迎來185周年，即日起至10月7日在大稻埕打造期間限定「屈臣氏集團185周年・時光特展」，更特別祭出5款限定周邊商品。特展以「藥房起源・185年的陪伴」為主題，規劃品牌歷史展區，並推出「文化導覽活動」，期望帶領民眾從品牌起點漫步大稻埕街區，重溫屈臣氏與城市、消費者共同累積的生活記憶。

一起跑啊？帝舵表 x UTMB世界系列賽 一秀歷經磨難後的極限與甜美

有些比賽是為了展現體能的才華，但有些賽事的本質就是一場磨難，但磨難之後的成果益發甜美感動。TUDOR正式與UTMB（Ultra-Trail du Mont-Blanc）世界系列賽合作，多位好友也相繼投入此項賽事，展現一如TUDOR品牌宣言的「天生敢為」（Born to Dare）精神。

天氣熱吃什麼最消暑？網友推薦十大必吃排行榜 第一名不是剉冰、霜淇淋

夏天消暑美食你最愛哪一味？從剉冰、手搖飲到涼麵，人氣消暑聖品一次看，讓你邊享受美味、邊趕走暑氣！

SEIKO直營旗艦店前進西門町盛大開幕！深耕台灣72年重要里程再開新頁

日系鐘表大廠SEIKO今年迎向145周年，於台北西門町開設全台首家直營旗艦店。2026除了是品牌在台72年的重要里程，選址西門町，則是看中歷史與潮流並存的特質，呼應SEIKO將工藝融入現代生活的精神。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。