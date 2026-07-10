HOLA和樂家居首度攜手《哆啦A夢》 20款「大人系潮流新品」鐵粉必收

日本經典國民人氣角色《哆啦A夢》憑藉幽默風趣的劇情、讓人重拾勇氣的真摯友情，受到全球粉絲的熱愛。HOLA和樂家居首度與《哆啦A夢》攜手推出20款居家用品，讓哆啦A夢的身影穿越時空走進日常，無論是用餐時光、戶外野餐、日常穿搭，隨時隨地都有哆啦A夢溫暖相伴。

DORAEMON系列新品即日起至8月5日於HOLA和樂家居全台門市與官網同步開賣，門市消費不限金額、加價149元即可將「哆啦A夢摺疊傘」帶回家（每會員限購一次），所有商品數量有限、售完為止。

本次新品讓靈魂人物「哆啦A夢」及機靈可愛的「哆啦美」化身觸手可及的可愛陪伴。首推吸睛度爆表的「哆啦A夢玩偶吊飾」，除了擁有哆啦A夢與哆啦美的立體條絨面料玩偶款，更有破天荒設計的「任意門款收納包吊飾」，打開粉紅色的任意門，裡面就是透明的展示娃包，能完美保護並秀出心愛的公仔或娃娃。

另外一款高討論度單品則是「哆啦A夢條絨造型抱枕」，以悠閒翹腳側躺的姿態登場，採用極致親膚細緻的條絨布料， 53公分的巨萌超大存在感，抱入懷中紮實又療癒。

不只居家用品，HOLA更首度推出服飾。「哆啦A夢復古水洗純棉T恤」以100%純棉材質搭配水洗工藝、恰到好處的慵懶寬鬆剪裁，正面胸口處有低調哆啦A夢及哆啦美的頭像，背部則有滿滿角色徽章。炎炎夏日可搭配「哆啦A夢燈芯絨棒球帽」與「哆啦A夢斜紋布棒球帽」，貼心調整帽深設計，能完美修飾臉型。運動時帶上「哆啦A夢純棉運動毛巾2入組」，雙面設計融入記憶麵包與竹蜻蜓等道具，台灣製造厚實且吸水。

「哆啦A夢燈芯絨肩背袋」以圓潤設計打破傳統框架，搭配抗皺耐磨的溫潤燈芯絨材質，再以精緻繡片工藝提升立體度，另有「哆啦A夢燈芯絨迷你包」，可以裝入耳機、鑰匙、信用卡拎著走，午餐外出就能輕巧出行，附上登山扣可以外掛在包包上。

HOLA更推出「哆啦A夢保冷不鏽鋼吸管杯」，杯身內採用耐用304不鏽鋼並搭配緊密密封圈，最吸睛的是杯蓋頂部的透明半球形空間，打造出微型立體情境，每次喝水都能與躺在榻榻米上吃銅鑼燒的悠閒哆啦A夢對視。

復古配色的餐茶系列，讓用餐時刻更加療癒，印有角色頭像的「哆啦A夢強化瓷點心盤」以及「哆啦A夢 強化瓷不鏽鋼叉匙組」，再加上美式咖啡杯造型「哆啦A夢強化瓷馬克杯」，全系列皆可以洗碗機清洗，更添實用性。夏日秒殺單品「哆啦A夢矽膠四格冰棒模」，冰棒棍自帶立體哆啦A夢造型，倒入果汁冷凍就能輕鬆做出高顏值冰棒。野餐則有大容量「哆啦A夢手提內裡鋁箔帆布便當袋」，加上拉鍊設計東西不易掉出。

此外，牆上搭配「哆啦A夢壁鐘」絕對能成為現代居家空間的亮點，使用台灣製永鎮掃秒機芯，極致靜音、低耗電，打造無憂陪伴的居家好時光。

HOLA和樂家居首度與《哆啦A夢》攜手推出20款限定商品，讓靈魂人物「哆啦A夢」及機靈可愛的「哆啦美」化身吸睛度爆表的玩偶吊飾，為日常生活帶來療癒感。圖／HOLA和樂家居提供

「哆啦A夢條絨造型抱枕」以悠閒翹腳側躺的姿態登場， 53公分的巨萌超大存在感，抱入懷中紮實又療癒。圖／HOLA和樂家居提供

印有角色頭像的哆啦A夢餐茶系列，全系列皆可以洗碗機清洗，更添實用性。還有夏日秒殺單品「哆啦A夢矽膠四格冰棒模」，冰棒棍自帶立體哆啦A夢造型，輕鬆做出高顏值冰棒。圖／HOLA和樂家居提供

「哆啦A夢保冷不鏽鋼吸管杯」杯蓋頂部的透明半球形空間，打造出微型立體情境，每次喝水都能與躺在榻榻米上吃銅鑼燒的悠閒哆啦A夢對視。圖／HOLA和樂家居提供

DORAEMON系列新品即日起至8月5日於HOLA和樂家居全台門市與官網同步限量開賣，活動期間於全台門市不限金額消費，加價149元即可換得「哆啦A夢摺疊傘」，每位會員限購一次，數量有限售完為止。圖／HOLA和樂家居提供

破天荒設計的「任意門款收納包吊飾」，打開粉紅色的任意門，裡面是透明的展示娃包，能完美保護心愛的公仔或娃娃。圖／HOLA和樂家居提供

「哆啦A夢燈芯絨棒球帽」與「哆啦A夢斜紋布棒球帽」是炎炎夏日的好夥伴，貼心調整帽深設計，能完美修飾臉型。圖／HOLA和樂家居提供

大容量「哆啦A夢手提內裡鋁箔帆布便當袋」，加上拉鍊設計東西不易掉出。圖／HOLA和樂家居提供

不只居家用品，HOLA更首度推出服飾，「哆啦A夢復古水洗純棉T恤」以100%純棉材質搭配水洗工藝、恰到好處的慵懶寬鬆剪裁，重現經典魅力。圖／HOLA和樂家居提供

「哆啦A夢燈芯絨迷你包」可以裝入耳機、鑰匙、信用卡拎著走。圖／HOLA和樂家居提供

「哆啦A夢壁鐘」採用台灣製永鎮掃秒機芯，極致靜音、低耗電，打造無憂陪伴的居家好時光。圖／HOLA和樂家居提供