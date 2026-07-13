100 %哆啦A夢櫻花節快閃登台！全台唯一站就在松文創「獨家系列週邊曝光」

還記得「100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展」去年於台北、高雄所引起的一股全台藍色風潮嗎！喜愛哆啦A夢的粉絲們一定也關注到巡迴特展於今年3月粉嫩地回到日本東京有明 TOKYO DREAM PARK 盛大開展。在協力夥伴 Fujiko Pro、AllRightsReserved、Animation International 的協助下，為了感謝眾多台灣粉絲當時的熱情招待，這次哆啦A夢再次使用「100%朋友召喚鈴」召喚新朋友來到台北啦！以粉嫩可愛的日本限定造型 - 櫻花哆啦A夢為主題的全新「100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」快閃店，將從7月10日起至10月11日於松山文創園區正式開幕！

圖/有你共創提供

✿ 櫻花哆啦A夢現身！日本限定造型驚喜登場

滿滿日本意象的「櫻花」、「飯糰」、「柴犬」等東京獨家造型的哆啦A夢將現身台北。本次共引進28款櫻花節限定新品，其中包含去年展覽便大受好評各有獨特特色的「絨毛吊飾」系列。帶有淡淡櫻花香氛的「櫻花哆啦A夢」和揉捏時會有海苔聲響的「飯糰哆啦A夢」外，高人氣造型「型態轉換錠」、「間諜作戰遊戲套裝」、「時光槍」等造型絨毛吊飾，幾乎每款都有各自的特殊功能，非常值得收藏！

圖/有你共創提供

熱門的絨毛吊飾系列之外，店內也有「櫻花哆啦造型抱枕」、「主題紀念限定款T恤（白色 / 深藍色）」「櫻花哆啦不鏽鋼保溫杯」等多款生活用品週邊。另外快閃店還推出了「5cm 迷你造型收藏盒 (全6款)」，將「櫻花哆啦A夢」、「飯糰哆啦A夢」、「紫薯哆啦A夢」等熱門造型等比縮小成5cm的迷你造型，擺在收藏櫃或辦公桌上都超級可愛！（以上限定商品各款式數量有限，售完為止。）

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✿ 滿滿櫻花映入眼簾、戶外櫻花也持續盛開

本次快閃店內打造櫻花小屋造景、聚集哆啦A夢來自各個短篇故事的好朋友，一起迎接大家的到來。除了各種造型的哆啦A夢，場內滿滿的櫻花造景，連空氣中都飄著櫻花的香氣，在台灣炎炎夏日的季節中，還能「賞櫻花」應該也只有哆啦A夢可以辦的到了吧～

除了店內的拍照點外，快閃店也打造了櫻花樹主題的戶外打卡點，在辦公廳舍旁重現櫻花節主視覺設計，不論是死忠粉絲還是大小朋友都會被場內的景象感動。你說總共有多少造型的哆啦A夢？等你來現場一探究竟！

✿炎炎夏天也不忘與朋友相聚，哆啦A夢邀請大家一同來賞櫻

「100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展」去年讓全台男女老少與哆啦A夢一起創造了新的回憶，為了慶祝特展現在巡迴到東京，日本限定的櫻花哆啦A夢也將獨家於台北站販售，全台只有一站，千萬別錯過！此外，巡迴特展東京站也正在熱烈展出中，若有規劃到東京旅遊的粉絲，也歡迎到東京有明 TOKYO DREAM PARK 一同創造與哆啦A夢的美好回憶。

✿「 100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」活動資訊

活動名稱：「100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」快閃店

活動期間：2026年7月10日（五）－10月11日（日）

活動地點： 台北松山文創園區 北向製菸工廠東側

營業時間：週一～週日（含國定例假日）10:00～18:00

主辦單位：有你共創數位股份有限公司

協力夥伴：Fujiko Pro、AllRightsReserved、Animation International

票價資訊：免費入場

粉絲專頁：100%哆啦A夢櫻花節 in 台北

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✿「100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 in 東京」展覽資訊

展覽名稱：100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 in 東京

展 期：2026年3月27日（五）－9月30日（三）

展覽地點：TOKYO DREAM PARK 7樓（EX STUDIO7）等（東京都江東區有明３-３-８）

開館時間：10:00～18:00（最後入場時間 17:30）

※6月6日～7月12日： 每週六、日 9:00～18:00（最後入場時間 17:30）

（日期：6/13, 6/14, 6/20, 6/21, 6/27, 6/28,7/4,7/5,7/11,7/12）

※7月18日（六）〜8月31日（日）9:00～19:00（最後入場時間 18:30）

※8月以後的開館時間可能會因部分日期而有所調整。

交通資訊：東京臨海新交通臨海線（百合鷗線）「東京國際展覽中心」站步行約5分鐘

東京臨海高速鐵道臨海線「國際展示場」站」步行約9分鐘／「東京電訊」站步行約11分鐘

主辦單位：「100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 in 東京」製作委員會

(TV Asahi、Fujiko-Pro、Shogakukan、 ADK Emotions、Shin-Ei Animation、Shogakukan-Shueisha Productions)

特別協力： AllRightsReserved (ARR)

官方網站： doraemon100japan.com

粉絲專頁： ＠doraemon100_tour_japan（Instagram）

@doraemon100_jp（X）