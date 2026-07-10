「屈臣氏集團185周年・時光特展」大稻埕期間限定登場 推5款紀念小物

屈臣氏集團迎來185周年，即日起至10月7日在大稻埕打造期間限定「屈臣氏集團185周年・時光特展」，更特別祭出5款限定周邊商品。特展以「藥房起源・185年的陪伴」為主題，規劃品牌歷史展區，並推出「文化導覽活動」，期望帶領民眾從品牌起點漫步大稻埕街區，重溫屈臣氏與城市、消費者共同累積的生活記憶。

「屈臣氏集團185周年・時光特展」現場集結5款185周年限定紀念商品，包含結合大稻埕特色的「WATSONS月老祈願磁吸小燈箱」，還有特展專屬包裝的「WATSONS 185周年紀念聯名一條根精油貼布6片入」、「WATSONS 185周年蒸餾水」，以及「WATSONS城市記憶帆布袋」、「WATSONS 185周年紀念明信片」，將一段屬於城市與生活的懷舊風景，化為最具台灣感性的典藏品，更透過品牌歷史牆、年代陳列與情境設計，重現屈臣氏集團一路走來的重要時刻。

為讓這段體驗留下更深刻的印記，特展更推出「文化導覽限定套票」，除了限定時段的文化導覽外，並隨票附贈「WATSONS城市記憶帆布袋」、「WATSONS 185周年紀念明信片」及「屈臣氏專屬優惠券」。

「屈臣氏集團185周年・時光特展」回望的是生活記憶，也映照屈臣氏持續回應消費變化的軌跡。從過去走進藥房，到今日透過APP、線上商城、閃電送與外送平台合作即時採買；屈臣氏集團185年改變的不只是購物方式，更是人們照顧自己的方式。屈臣氏將O+O全通路布局轉化為日常便利，滿足消費者不同情境、更即時的生活需求。

承載西門商圈青春記憶的武昌一店也正式改裝回歸，7月15日前推出改裝活動，包含「消費滿500元送刮刮卡」、「限定排隊商品」等優惠，西門地區的3間門市（西門／武昌二／漢中店）亦同慶優惠。

●「屈臣氏集團185周年・時光特展」活動資訊

日期：即日起至10月7日

時間：每日上午9點至晚上10點

地點：小藝埕（屈臣氏大藥房）Taiwan Bookbar Café（TBC），台北市大同區迪化街一段34號

「屈臣氏集團185周年・時光特展」現場推出5款限定紀念商品：「WATSONS 城市記憶帆布袋」、「WATSONS 185周年紀念明信片」、「WATSONS月老祈願磁吸小燈箱」、「WATSONS 185周年紀念聯名一條根精油貼布6片入」、「WATSONS185周年蒸餾水」。圖／屈臣氏提供

復古藥房氛圍與經典年代陳列，「屈臣氏集團185周年・時光特展」即日起至10月7日限定開放。圖／屈臣氏提供

「屈臣氏集團185周年・時光特展」現場限定紀念商品包含「WATSONS月老祈願磁吸小燈箱」、「WATSONS 185周年紀念聯名一條根精油貼布6片入」、「WATSONS 185周年蒸餾水」等。圖／屈臣氏提供