一起跑啊？帝舵表 x UTMB世界系列賽 一秀歷經磨難後的極限與甜美

有些比賽是為了展現體能的才華，但有些賽事的本質就是一場磨難，但磨難之後的成果益發甜美感動。TUDOR正式與UTMB（Ultra-Trail du Mont-Blanc）世界系列賽合作，多位好友也相繼投入此項賽事，展現一如TUDOR品牌宣言的「天生敢為」（Born to Dare）精神。

TUDOR之所以與「UTMB世界系列賽」合作，或可透過賽事其中的「環勃朗峰超級越野耐力賽」（HOKA UTMB Mont-Blanc）一窺究竟；賽事」屬於「UTMB世界系列賽」的最終一項，顧名思義，是以環繞歐洲名山、勃朗峰（Mont-Blanc）所舉辦，賽事全長106英里，選手必須面對10,000公尺的爬升高度、攝氏零下5度至35度的溫差，最終退賽率約為40%，而TUDOR選擇與「UTMB世界系列賽」的合作，一如品牌先前和日本相撲協會、與其所屬賽事「大相撲」合作一般，透過超越極限、想像、物理限制，展現不斷超越的極限精神。

TUDOR表款中的Ranger系列，有別於其他運動風格設計，是為了征服、探險而生，品牌曾在2022年發表一只紀念英國北格陵蘭考察隊成立70年的紀念款，源自於考察隊成員當年曾實際配戴一只TUDOR Oyster Prince腕表（也就是今日Ranger腕表的原型），並為其後人收藏至今。

今日的Ranger系列表款具有高度簡約的面盤設計，為其佩戴者帶來讀取時間的高便利度；36或39毫米的兩種尺寸不為了吸引他人目光而存在，回歸了配戴者自身的體感舒適，MT5402型機芯是Ranger的動力來源，即便其通過了瑞士官方天文台認證（COSC）、同時依據TUDOR自身要求，其每日誤差在-2至+4秒、優於COSC的-4至+6要求，然面盤上並無特殊標示，因為表款並不是為了炫耀，而是為了創造更高的成就所誕生。表款同時提供70小時動力儲存，即便在周五休息之際摘下表款靜置，周一重新配戴時仍能運行如常，也像越野選手的養精蓄銳、路遙知馬力。

TUDOR的Ranger腕表，展現出粗獷、越野、挑戰的氣息，並為多位國際越野馬選手所配戴。圖／TUDOR提供

橫斷10,000公尺高度落差、攝氏40度溫差、40%退賽率，都讓選手歷經「環勃朗峰超級越野耐力賽」的完賽時更顯甘美動容。圖／TUDOR提供

TUDOR Ranger腕表，型號M79930-0008，價格店洽。圖／TUDOR提供