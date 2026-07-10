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SEIKO直營旗艦店前進西門町盛大開幕！深耕台灣72年重要里程再開新頁
日系鐘表大廠SEIKO今年迎向145周年，於台北西門町開設全台首家直營旗艦店。2026除了是品牌在台72年的重要里程，選址西門町，則是看中歷史與潮流並存的特質，呼應SEIKO將工藝融入現代生活的精神。
SEIKO台灣精工董事長河田芳克表示，西門旗艦店是品牌落實直營化與高階策略的關鍵，將完整傳遞SEIKO深耕台灣的製錶工藝；SEIKO台灣精工總經理明石宏幸則也指出，西門旗艦店集結SEIKO最完整的表款系列，期待透過專業服務，讓消費者親身感受品牌的魅力與高品質體驗。
一旦踏入SEIKO西門直營旗艦店，鮮明的大谷翔平形象、透明櫥窗，以及SEIKO DECO座鐘系列，店內並提供更直接的售後服務與溝通窗口，將空間打造為鐘表愛好者交流與體驗時計文化的平台。
開幕之際，SEIKO並推薦多款新作，包含1970年代經典VANAC的稜角設計的King Seiko VANAC鈦金屬款，分別搭配紫色、灰色與黑色等面盤，將復古與都會感並存；另一焦點則是SEIKO Prospex Marinemaster 1968復刻潛水表系列，包含與日本海洋研究開發機構 JAMSTEC合作的限量版、以及同步的常規黑面款。
兩款SEIKO Prospex Marinemaster 1968復刻潛水表皆運用Caliber 8L45機芯，並承襲1968年經典潛水表的流線外型與4點鐘方向旋入式表冠設計；JAMSTEC款是以藍色漸層面盤呼應破冰航行的海洋探索意象，全球限量1,000 只，黑面款則以黑色陶瓷表圈與高易讀性設計強調專業性能，可洽SEIKO西門町直營旗艦店洽詢。
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