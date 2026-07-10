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SEIKO直營旗艦店前進西門町盛大開幕！深耕台灣72年重要里程再開新頁

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SEIKO Prospex Marinemaster 1968復刻潛水表JAMSTEC限量版，12萬3,000元。圖／台灣精工提供
SEIKO Prospex Marinemaster 1968復刻潛水表JAMSTEC限量版，12萬3,000元。圖／台灣精工提供

日系鐘表大廠SEIKO今年迎向145周年，於台北西門町開設全台首家直營旗艦店。2026除了是品牌在台72年的重要里程，選址西門町，則是看中歷史與潮流並存的特質，呼應SEIKO將工藝融入現代生活的精神。

SEIKO台灣精工董事長河田芳克表示，西門旗艦店是品牌落實直營化與高階策略的關鍵，將完整傳遞SEIKO深耕台灣的製錶工藝；SEIKO台灣精工總經理明石宏幸則也指出，西門旗艦店集結SEIKO最完整的表款系列，期待透過專業服務，讓消費者親身感受品牌的魅力與高品質體驗。

一旦踏入SEIKO西門直營旗艦店，鮮明的大谷翔平形象、透明櫥窗，以及SEIKO DECO座鐘系列，店內並提供更直接的售後服務與溝通窗口，將空間打造為鐘表愛好者交流與體驗時計文化的平台。

開幕之際，SEIKO並推薦多款新作，包含1970年代經典VANAC的稜角設計的King Seiko VANAC鈦金屬款，分別搭配紫色、灰色與黑色等面盤，將復古與都會感並存；另一焦點則是SEIKO Prospex Marinemaster 1968復刻潛水表系列，包含與日本海洋研究開發機構 JAMSTEC合作的限量版、以及同步的常規黑面款。

兩款SEIKO Prospex Marinemaster 1968復刻潛水表皆運用Caliber 8L45機芯，並承襲1968年經典潛水表的流線外型與4點鐘方向旋入式表冠設計；JAMSTEC款是以藍色漸層面盤呼應破冰航行的海洋探索意象，全球限量1,000 只，黑面款則以黑色陶瓷表圈與高易讀性設計強調專業性能，可洽SEIKO西門町直營旗艦店洽詢。

SEIKO台灣精工總經理明石宏幸開幕時也親身致詞，期待透過專業服務、讓消費者感受SEIKO的高品質與魅力。圖／台灣精工提供
SEIKO台灣精工總經理明石宏幸開幕時也親身致詞，期待透過專業服務、讓消費者感受SEIKO的高品質與魅力。圖／台灣精工提供

SEIKO Prospex Marinemaster 1968復刻潛水表的主發條與游絲皆採用品牌自家研發的Spron合金，具有優異彈性、抗磁、高耐用度等多重特色。圖／台灣精工提供
SEIKO Prospex Marinemaster 1968復刻潛水表的主發條與游絲皆採用品牌自家研發的Spron合金，具有優異彈性、抗磁、高耐用度等多重特色。圖／台灣精工提供

King Seiko VANAC系列的自動盤、橋板等精湛細節，都可在表背近距離欣賞。圖／台灣精工提供
King Seiko VANAC系列的自動盤、橋板等精湛細節，都可在表背近距離欣賞。圖／台灣精工提供

SEIKO台北西門品牌直營旗艦店已於近日盛大開幕。圖／台灣精工提供
SEIKO台北西門品牌直營旗艦店已於近日盛大開幕。圖／台灣精工提供

明亮的陳列櫃搭配大谷翔平的形象視覺，帶來清新爽朗的SEIKO西門旗艦店感受。圖／台灣精工提供
明亮的陳列櫃搭配大谷翔平的形象視覺，帶來清新爽朗的SEIKO西門旗艦店感受。圖／台灣精工提供

King Seiko VANAC系列聚集了輕量、多切面與全新面盤設計，是SEIKO旗下高階產品系列。圖／台灣精工提供
King Seiko VANAC系列聚集了輕量、多切面與全新面盤設計，是SEIKO旗下高階產品系列。圖／台灣精工提供

VANAC原始在1970年代便呈現幾何、爽朗的輪廓魅力，懷舊也當代。圖／台灣精工提供
VANAC原始在1970年代便呈現幾何、爽朗的輪廓魅力，懷舊也當代。圖／台灣精工提供

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