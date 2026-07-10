時尚新據點：ARTIFACTS進駐新光三越南西Maison Margiela前進微風信義

台北時尚新據點，選品店ARTIFACTS來到中山商圈，進駐新光三越台北南西店本館一樓；Maison Margiela今夏進駐微風信義打造透視概念設計店。將設計師品牌與生活風格選品，與該商圈的時髦男女分享。

ARTIFACTS新光三越南西店新開幕，特別完整呈現哥本哈根家居品牌TEKLA生活美學，將北歐夏日的純粹與色彩帶進南西店，除了引進夏日出遊必備的沙灘巾與沙灘包，這次也首度選入漁夫帽，為台北炎炎夏日注入北歐愜意的度假氣息。而經典的睡衣與毛巾系列也準備多款亮眼配色，搭配標誌性的極簡線條，為居家空間注入生活儀式感。

慶祝全新開幕，即日起至7月31日止，單筆消費滿3萬享9折優惠，並贈TEKLA毛巾二入組（30x30、50x90cm各一）（不累贈，送完為止）。另外，7月31日前，購買生活及香氛類商品單筆消費滿3,000元，即贈Maison Louis Marie No.13滾珠香氛油3ml一個，單筆消費滿5,000元，即贈隨身淡香精10ml一個。

●Maison Margiela進駐微風信義打造透視概念設計店

不少時尚名人、明星都愛穿的Maison Margiela，繼微風廣場旗艦店後，今夏進駐微風信義打造透視概念設計店。店裝設計將原本隱藏於結構之中的細節轉化為可被觀看的元素，使空間本身成為品牌創意的一部分。店外大型四角縫線燈箱成為最具辨識度的視覺焦點，演繹Maison Margiela最具代表性的品牌符號。透過透明材質、外露結構與開放式陳列設計，模糊櫥窗與店內場域的界線。

微風信義店完整呈現Maison Margiela最新一季男女成衣、鞋履、包款及小型皮件系列。這季重點包款BOX BAG以修長的East West比例與經典法國麵包輪廓為特色，包身兩側綴有品牌標誌性的四角縫線，展現Maison Margiela簡潔而鮮明的設計識別。

同步推出全新波點Tabi芭蕾舞鞋，在標誌性的分趾輪廓上點綴繽紛彩色波點印花，為經典Tabi注入輕盈而富趣味性的夏日氣息。

Maison Margiela黑色小型羊皮包袋，60,000元。圖／BREEZE COUTURE提供

選品店ARTIFACTS來到中山商圈，進駐新光三越台北南西店本館一樓。圖／ARTIFACTS提供

哥本哈根家居品牌TEKLA毛巾系列（新色）River Stripes。圖／ARTIFACTS提供

Triple Jump Small托特包，14,980元。圖／ARTIFACTS提供

Maison Margiela駝色Tabi穆勒鞋，39,900元。圖／BREEZE COUTURE提供

Maison Margiela波點Tabi芭蕾舞鞋，44,400元。圖／BREEZE COUTURE提供

Maison Margiela進駐微風信義打造透視概念設計店。圖／BREEZE COUTURE提供