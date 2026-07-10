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時尚新據點：ARTIFACTS進駐新光三越南西Maison Margiela前進微風信義

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北時尚新據點，選品店ARTIFACTS來到中山商圈，進駐新光三越台北南西店本館一樓；Maison Margiela進駐微風信義打造透視概念設計店。圖／品牌提供
台北時尚新據點，選品店ARTIFACTS來到中山商圈，進駐新光三越台北南西店本館一樓；Maison Margiela進駐微風信義打造透視概念設計店。圖／品牌提供

台北時尚新據點，選品店ARTIFACTS來到中山商圈，進駐新光三越台北南西店本館一樓；Maison Margiela今夏進駐微風信義打造透視概念設計店。將設計師品牌與生活風格選品，與該商圈的時髦男女分享。

ARTIFACTS新光三越南西店新開幕，特別完整呈現哥本哈根家居品牌TEKLA生活美學，將北歐夏日的純粹與色彩帶進南西店，除了引進夏日出遊必備的沙灘巾與沙灘包，這次也首度選入漁夫帽，為台北炎炎夏日注入北歐愜意的度假氣息。而經典的睡衣與毛巾系列也準備多款亮眼配色，搭配標誌性的極簡線條，為居家空間注入生活儀式感。

慶祝全新開幕，即日起至7月31日止，單筆消費滿3萬享9折優惠，並贈TEKLA毛巾二入組（30x30、50x90cm各一）（不累贈，送完為止）。另外，7月31日前，購買生活及香氛類商品單筆消費滿3,000元，即贈Maison Louis Marie No.13滾珠香氛油3ml一個，單筆消費滿5,000元，即贈隨身淡香精10ml一個。

●Maison Margiela進駐微風信義打造透視概念設計店

不少時尚名人、明星都愛穿的Maison Margiela，繼微風廣場旗艦店後，今夏進駐微風信義打造透視概念設計店。店裝設計將原本隱藏於結構之中的細節轉化為可被觀看的元素，使空間本身成為品牌創意的一部分。店外大型四角縫線燈箱成為最具辨識度的視覺焦點，演繹Maison Margiela最具代表性的品牌符號。透過透明材質、外露結構與開放式陳列設計，模糊櫥窗與店內場域的界線。

微風信義店完整呈現Maison Margiela最新一季男女成衣、鞋履、包款及小型皮件系列。這季重點包款BOX BAG以修長的East West比例與經典法國麵包輪廓為特色，包身兩側綴有品牌標誌性的四角縫線，展現Maison Margiela簡潔而鮮明的設計識別。

同步推出全新波點Tabi芭蕾舞鞋，在標誌性的分趾輪廓上點綴繽紛彩色波點印花，為經典Tabi注入輕盈而富趣味性的夏日氣息。

Maison Margiela黑色小型羊皮包袋，60,000元。圖／BREEZE COUTURE提供
Maison Margiela黑色小型羊皮包袋，60,000元。圖／BREEZE COUTURE提供

選品店ARTIFACTS來到中山商圈，進駐新光三越台北南西店本館一樓。圖／ARTIFACTS提供
選品店ARTIFACTS來到中山商圈，進駐新光三越台北南西店本館一樓。圖／ARTIFACTS提供

哥本哈根家居品牌TEKLA毛巾系列（新色）River Stripes。圖／ARTIFACTS提供
哥本哈根家居品牌TEKLA毛巾系列（新色）River Stripes。圖／ARTIFACTS提供

Triple Jump Small托特包，14,980元。圖／ARTIFACTS提供
Triple Jump Small托特包，14,980元。圖／ARTIFACTS提供

Maison Margiela駝色Tabi穆勒鞋，39,900元。圖／BREEZE COUTURE提供
Maison Margiela駝色Tabi穆勒鞋，39,900元。圖／BREEZE COUTURE提供

Maison Margiela波點Tabi芭蕾舞鞋，44,400元。圖／BREEZE COUTURE提供
Maison Margiela波點Tabi芭蕾舞鞋，44,400元。圖／BREEZE COUTURE提供

Maison Margiela進駐微風信義打造透視概念設計店。圖／BREEZE COUTURE提供
Maison Margiela進駐微風信義打造透視概念設計店。圖／BREEZE COUTURE提供

Black Sand canvas bucket hat，2,880元。圖／ARTIFACTS提供
Black Sand canvas bucket hat，2,880元。圖／ARTIFACTS提供

新光三越 中山商圈 品牌

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