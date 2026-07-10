暑假最萌聯名大戰開打！Kitty當店長、史努比陪戲水、minini變甜甜圈

暑假來了，「可愛經濟」也全面升溫。從甜甜圈Krispy Kreme、港式點點心到六福水樂園，分別攜手LINE FRIENDS minini、三麗鷗明星及史努比等超人氣IP推出限定企劃，不僅祭出造型美食、限定周邊與打卡場景，更瞄準粉絲收藏與社群分享熱潮，掀起一波療癒商機。

其中，Krispy Kreme首度攜手LINE FRIENDS minini，以「Summer Escape Camp 放空夏令營」為主題，打造專屬大人的療癒假期。7月16日至9月9日推出4款角色甜甜圈，包括草莓甜心、玉米拿鐵、焦糖牛奶與柑橘可可，每款售價67元，同步推出6入、12入分享盒，以及貼紙包、造型扇、迷你提袋、盲盒公仔等限定周邊，希望讓消費者在忙碌生活中，也能透過甜點享受片刻放空時光。

另一波人氣話題，則是點點心與三麗鷗二度聯名。延續去年排隊熱潮，今年7月13日至9月13日推出「萌友來點心」，由Hello Kitty化身甜美店長、布丁狗擔任外場經理、酷企鵝則變身主廚，全面進駐全台21家門市。

此次一口氣推出11款限定餐點，包括可食用盲盒概念的奶皇包、叉燒包與卡士達包，掀開北海道鮮乳製成的豬仔外蓋後，將隨機獲得不同角色包款，增添開箱驚喜；另外還有Hello Kitty蘋果派西多士、布丁狗卡士達菠蘿、酷企鵝港式撈丁，以及可直接帶回家的角色造型飲料杯，都將是粉絲必拍、必吃的新話題。

點點心更將全台8家重點門市，包括微風信義、新店裕隆城、中和環球、桃園台茂、中壢大江、台中LaLaport、台南三井與高雄夢時代，打造大型沉浸式打卡空間，同步推出盲抽卡包、手機支架、電繡皮革卡套等限量周邊，並預告後續還有Uber Eats限定套餐與官網禮盒接力登場。

旅遊業也加入「暑假萌經濟」。六福水樂園今夏首度攜手全球人氣角色史努比（SNOOPY），以「SNOOPY陪你玩水過暑假」為主題，從入口迎賓、大型打卡裝置、更衣室、主題餐廳到紀念商品全面換裝，打造全台最萌水樂園。

園區內隨處可見戴著墨鏡衝浪的史努比、沙灘上的查理布朗，以及換上泳裝造型的經典角色，不僅提升拍照吸引力，也同步推出限量票卡、水樂園季票及多項主題商品，鎖定親子家庭、年輕族群及收藏迷。

此外，六福水樂園也祭出多項現場優惠，包括穿藍白拖、穿無袖背心可享450元優惠票價，桃竹苗居民或身分證符合指定條件者350元即可入園，下午1點後入園則享399元午後票，希望進一步帶動暑假戲水人潮。

更衣室外牆換上穿著亮眼泳裝的經典角色，結合夏日氛圍成為絕佳打卡造景。圖/六福村提供

「點點心」攜手國際超人氣巨星「Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝」展開為期兩個月的全新聯萌企劃「萌友來點心」。圖/點點心提供

Krispy Kreme首度攜手LINE FRIENDS minini，讓甜甜圈變萌了。圖/Krispy Kreme提供

限量周邊同步登場。圖/點點心提供