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LINE FRIENDS minini萌翻Krispy Kreme！4款聯名甜甜圈、周邊一次收

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Krispy Kreme攜手LINE FRIENDS minini，開啟一場給大人的甜蜜出逃。圖/Krispy Kreme提供
Krispy Kreme攜手LINE FRIENDS minini，開啟一場給大人的甜蜜出逃。圖/Krispy Kreme提供

沒有學生時代的暑假，也能替自己安排一場甜蜜放空！Krispy Kreme今夏首度攜手LINE FRIENDS人氣角色minini，以「Summer Escape Camp 放空夏令營」為主題，推出4款限定甜甜圈、兩款分享盒及一系列收藏周邊，希望替忙碌的大人按下暫停鍵，用一口甜甜圈切換成輕鬆的假期模式。

此次聯名以LINE FRIENDS世界觀中的minini為靈感，將角色圓潤可愛的外型與「允許自己偶爾放空、不必事事完美」的生活態度，結合Krispy Kreme經典甜甜圈，希望讓療癒感不只停留在視覺，更延伸到味蕾。

此次共推出4款角色限定甜甜圈，每款售價67元，7月16日至9月9日限時販售。包括以conini打造的「草莓甜心」，愛心造型搭配草莓糖霜與草莓奶油內餡；以selini為靈感的「玉米拿鐵」，將玉米卡士達包進甜甜圈，打造鹹甜交織的新滋味；代表友情的「焦糖牛奶」則以lenini為主角，結合焦糖、白巧克力、棉花糖及牛奶糖巧克力，口感層次豐富；最後是bnini化身的「柑橘可可」，濃郁巧克力融合橙皮丁，苦甜中帶有清爽果香。

除了單顆甜甜圈，也同步推出兩款分享盒。6入裝售價320元，可任選3款經典甜甜圈搭配3款minini限定款；12入裝售價520元，可一次收藏3款限定甜甜圈與9款經典口味。

聯名活動也祭出多款限定周邊，增添收藏話題。7月16日起，凡購買任一minini甜甜圈，即可加價69元購買貼紙包；購買分享盒則可獲得每週推出不同造型的限定扇。7月30日起，再推出兩款迷你提袋加價購；8月20日起則有兩款盲盒公仔登場，讓粉絲從甜點一路收藏到角色周邊。

限定周邊同步登場。圖/Krispy Kreme提供
限定周邊同步登場。圖/Krispy Kreme提供

以minini圓潤造型為靈感，將conini、selini、lenini、bnini四位角色轉化成為風味各異的特別版甜甜圈；從草莓甜心、玉米拿鐵、焦糖牛奶到柑橘可可，可愛收藏與療癒感一次到位。圖/Krispy Kreme提供
以minini圓潤造型為靈感，將conini、selini、lenini、bnini四位角色轉化成為風味各異的特別版甜甜圈；從草莓甜心、玉米拿鐵、焦糖牛奶到柑橘可可，可愛收藏與療癒感一次到位。圖/Krispy Kreme提供

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