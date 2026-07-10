天氣熱吃什麼最消暑？網友推薦十大必吃排行榜 第一名不是剉冰、霜淇淋

天氣太熱怎麼辦？網友激推消暑美食先吃再說！

炎炎夏日來襲，你的消暑美食清單準備好了嗎？根據交通部中央氣象署資料，今年6月台灣部分地區氣溫已飆破38度，高溫熱浪一波接著一波，讓不少人直呼吃不消。面對悶熱天氣，除了待在冷氣房避暑，也有人擔心夏季電費跟著飆升，轉而靠各種消暑美食來降溫，不論是大口暢飲沁涼手搖飲，還是來碗透心涼的剉冰、雪花冰，都能瞬間趕走暑氣，成為夏天不可或缺的小確幸。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友討論度最高的「夏日必吃十大消暑美食」。究竟是陪伴許多人長大的古早味冰品穩坐人氣寶座，還是話題十足的手搖飲成功擄獲網友味蕾？快跟著小編一起揭曉今夏最受歡迎的消暑聖品！

No.1 果汁、手搖飲

翻攝FB／迷客夏Milksha

身為台灣人，提到夏天的消暑美食，怎能少了冰涼果汁與手搖飲？現打果汁以當季水果的自然香甜帶來沁涼口感；手搖飲則憑藉豐富多元的茶底、果香與配料變化，成為許多人對抗酷暑的必備飲品。

近期許多手搖品牌接連推出夏季新品，其中迷客夏以當季水果結合茶香打造「果然荔夏」系列飲品，像是「荔荔茉莉」將香甜荔枝果韻與清新茉莉綠茶完美融合，喝起來輕盈順口不苦澀，搭配荔荔椰果更添層次；「蜜桃烏龍」以濃郁蜜桃香搭配焙香烏龍茶，果香與茶韻相互襯托，呈現恰到好處的平衡；「海鹽芒果綠」則以香甜芒果揉合檸檬與海鹽，酸甜中帶有微鹹尾韻，喝下去格外清爽。三款飲品皆推薦一分糖、微冰，更能凸顯果香與茶葉本身的風味。

翻攝FB／迷客夏Milksha

此外，還有荔多鮮奶果昔、蔗杯紅柚凍飲，以及不含咖啡因的荔荔蜜桃椰果等配料選擇，成為炎炎夏日中的消暑首選。即日起至迷客夏門市購買任兩杯全系列大杯飲品，即可加購MIND.A.DAY造型環保杯、布偶飲料袋、雙杯保冷袋等任一項限量聯名週邊商品。

許多網友也推薦，「荔荔茉莉這杯是我最喜歡，超清爽，不會太甜膩，喜歡淡淡荔枝香甜味一定要喝！可以每天來一杯的那種！」「荔荔蜜桃椰果竟然還吃得到水蜜桃粒超讚的，不知不覺就喝完了」。

示意圖／Shutterstock

說到夏日消暑美食，剉冰與霜淇淋也是許多人腦海中浮現的熱門選項。綿密冰沙堆成小山，淋上芒果、紅豆、抹茶、煉乳或各式配料，每一口都能感受到冰涼沁心的暢快；香濃滑順的霜淇淋則在舌尖上緩緩化開，帶來濃郁卻不失清爽的甜蜜滋味。

《網路溫度計DailyView》曾盤點「台北十大人氣冰店」，前三名為木柵製冰所、點冰室·ジャビン及昭和浪漫冰室。其中木柵製冰所鄰近政治大學，冬季為薑母鴨店，夏季才變為冰店，許多饕客也因其平實價格、實在餡料而慕名走訪。網友在Google評論區分享，「夏天來吃真的很讚，又涼又飽」、「木柵的夏天果然少不了木柵製冰所！芋頭系列真的超好吃，而且價格又很合理」。

No.3 沙拉、涼拌菜

示意圖／Shutterstock

高溫悶熱總讓人提不起食慾，相較於油膩厚重的料理，清爽開胃的沙拉與涼拌菜更容易擄獲味蕾。新鮮生菜、當季蔬果融合酸甜醬汁，每一口都充滿爽脆口感；涼拌小黃瓜、海帶絲或木耳等經典涼菜，則以清新風味為炎夏帶來一絲沁涼。

此外，源自夏威夷的波奇碗（Poke Bowl），結合生魚塊、蔬菜與米飯，因為大多為高蛋白與原型食物，可以客製化選擇又能兼顧營養，成為許多健身族在夏天必吃的消暑美食，「夏天是吃Poke的季節」、「天氣太熱吃不下時，我會吃波奇碗」，還有網友表示，「用了很多新鮮食材，還可以自選配料，一整個超符合我這個選擇障礙的人」。

No.4 果醋、氣泡飲

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想來點清爽解膩的飲品幫身體降溫嗎？不妨可以試試果醋和氣泡飲！果醋帶有酸甜交織的果香風味，入口清新不膩；可樂、汽水等氣泡飲則憑藉細緻氣泡在舌尖輕輕綻放，帶來沁涼暢快的口感。

近期有許多網友與臉書粉專推薦康普茶作為夏季清涼氣泡飲品，「我其實是那種不太愛喝水的人，最近發現昔昔康普茶後，默默變成家裡常備款。茶加氣泡夏天喝真的超舒服，而且是綿密氣泡那種口感」、「由杜寶珍以100%台灣原生山茶釀造的康普茶，結合天然發酵與細緻氣泡，帶來如香檳般清爽的酸甜風味，時尚又健康」。

No.5 仙草、愛玉

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每當氣溫飆升、陽光曬得讓人昏昏沉沉時，一碗冰涼的仙草或愛玉絕對是消暑聖品。晶瑩透亮的愛玉帶著淡淡檸檬香氣，入口滑嫩清甜；仙草則散發獨特草本香，搭配碎冰、糖水或各式配料後口感更加豐富。

從夜市、甜品到自己手作料理，這兩款充滿台灣特色的傳統美食陪伴許多人走過無數夏天。有Dcard網友先前也分享，「吃完一整碗也不會感到甜膩，熱熱的夏天來上一碗非常清爽」。

No.6 啤酒、氣泡酒

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夏夜微風輕拂，結束一整天的悶熱與疲憊後，許多人喜歡用一杯冰涼的啤酒或氣泡酒增添儀式感。打開瓶蓋瞬間冒出細緻氣泡，搭配沁涼口感和清爽酒香，彷彿將白天積累的暑氣一掃而空。

值得一提的是，世界各地也有不少在夏季舉辦的啤酒節活動，例如台灣高雄啤酒音樂節、韓國大邱炸雞啤酒節、德國慕尼黑啤酒節等，除了吸引觀光客造訪，更讓喜愛啤酒的人歡聚在一塊、一起舉杯暢飲，如果有機會一定要體驗看看！

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No.7 優格

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如果食慾下降又想吃稍微健康的甜點，清爽解膩的優格或許會是你消暑的好選擇！細膩滑順的口感帶著微微酸甜，加入當季水果、蜂蜜或穀物一起享用，都能增添豐富層次與清新風味。

優格也方便搭配多種料理，例如優格冰淇淋、優格冰沙、優格沙拉、優格燕麥粥等，還有網友分享食譜，在PTT上指出，「夏天到了，買一些優格回家解嘴饞用，冰冰涼涼的也比較能夠刺激食慾」，更有人自己DIY做優格，「我通常早上做，晚上就能冰冰箱，隔天一早直接吃冰冰涼涼的優格好幸福」。

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炎熱高溫來襲，比起熱騰騰的餐點，大多數人更偏愛清爽無負擔的壽司與生魚片。新鮮現切的魚肉，入口鮮甜細嫩，搭配微酸醋飯或些許芥末提味，不僅能帶來多變層次，也讓味蕾瞬間甦醒。

無論是鮭魚、鮪魚還是炙燒握壽司，都能在夏日提供恰到好處的飽足感。有網友在PTT上詢問「天熱吃不下都吃什麼」，其中就有人推薦，「我連續三天午餐都是藏壽司」、「我都待在冷氣房裡，所以即使夏天還是照三餐飢餓，推薦可以吃壽司」。

No.9 涼麵、蕎麥麵

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許多人夏天一想到正餐就沒胃口，這時冰涼爽口的涼麵與蕎麥麵便成了餐桌上的人氣選擇。麵條經過冰鎮後更加彈牙有嚼勁，拌上香濃麻醬、和風醬汁或搭配小黃瓜絲等配料，每一口都帶來沁涼又開胃的享受。

不少網友在臉書上表示，「夏天一定要吃涼麵」、「我的夏日最愛涼麵」，就連農糧署官方粉專推廣花蓮玉里蕎麥麵與苦茶油組合時也提及，「當Q彈飽滿的蕎麥麵遇上花蓮在地帶有堅果香氣的苦茶油，只需簡單拌勻，溫潤的油質包裹著清新的蕎麥香，就是一碗最療癒的夏日滋味」。

No.10 豆花

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當陽光曬到讓人提不起勁，不少人總會想來碗沁涼豆花消消暑。滑嫩細緻的豆花入口即化，搭配冰涼糖水、Q彈珍珠、綿密紅豆或香甜花生，不只帶來豐富口感，也讓人瞬間找回好心情。

台灣知名廚師溫國智曾於臉書粉專分享「薑汁黑糖豆花」作法：豆花部分，在電鍋依序倒入5克鹽滷、936克豆漿，接著攪拌均勻並撈除表面泡泡，電鍋外鍋加半杯水後蒸10分鐘；薑汁黑糖部分，在鍋中加入2大匙白糖並炒至焦糖色，接著依序加入熱水、3大匙黑糖與些許薑片，淋上豆花後便大功告成。影片曝光後掀起網友熱烈迴響，「好像很好吃」、「可以給我食譜嗎」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月10日至2026年6月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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