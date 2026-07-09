勤美在台中打造 SPARKiT 攜手逾80家品牌挑戰全台最破框的商業革命

勤美生活創新事業歷經兩年籌備，在台中誠品綠園道商場打造以全新自有品牌「SPARKiT」為核心的概念場域9日正式開幕，強調為結合選物、品牌快閃、主題策略等，與品牌端有更多合作模式的平台，攜手逾80家品牌挑戰全台最破框的商業革命。

這次集結了來自台、日、韓、港、越的獨家品牌陣容，包含有陳冠希主理的潮流藝術咖啡品牌CAFEAO、全台首家adidas FUTURE OF STYLE系列指定販售店，以及台灣備受期待的新銳設計師品牌支線NAMESAKE NFC等，為台中帶來截然不同的商場體驗。

勤美生活創新打破常規的商場配置，透過降低傳統零售占比，將三分之一以上空間留給策展內容、數位介面與體驗互動，嘗試讓商場從商品交易場域，回到人與人、人與文化交流的生活場域，並提出「以內容密度取代貨架密度」的全新商業思維。

為實踐「THE GROUND」的核心主張，勤美生活創新親自打造全新品牌SPARKiT，作為整個場域最核心的內容引擎。SPARKiT在勤美誠品B2打造約200坪實體空間，以媒體內容、編輯式選物與品牌快閃多軌並進，光SPARKiT選物基地首波就集結60多個國內外品牌，橫跨台灣、日本、香港、越南、法國、英國、美國、丹麥、瑞典等國家與地區，讓場域具備持續創造有趣內容的動能。

200坪場域主妄由SPARKiT自營選物店、專注小眾設計的選物品牌N(9)uf，及NAMESAKE、PROTOTYP、INCODER等品牌快閃共同組成。其中，SPARKiT自營選品店特別引介融合音樂、藝術與生活感的ANOWHEREMAN；法國飾品品牌JUSTINE CLENQUET以金屬鍊條、珍珠與中性輪廓展現鮮明配件語言；日本品牌CLESSTE以乾淨剪裁的通勤包款為主軸。台灣品牌GOOPiMADE則帶來寬鬆輪廓與機能細節。N(9)uf也帶來STRESSMAMA與1dyLL等亞洲設計品牌，前者以圖像、街頭語感與幽默感見長，後者則著重舒適材質、寬鬆版型與日常穿著。

伴隨7月B2重新開幕，SPARKiT也推出首波主題企劃「矛盾穿搭」，從衝突的單品語彙、材質與穿著情境出發，討論服裝如何被重新組合與搭配，發展出新的趣味性。

這次由多組台灣一流設計與藝術團隊共創，彡苗空間實驗是其中最核心的執行夥伴，以「一場自由穿搭的RAVE派對」作為空間命題，強調自由流動，突破傳統櫃位線限制，選用石頭與金屬作為基礎元素，地面採用花蓮0403地震板，破格流動紋理貫穿全場。

中島天空的航空母艦造型燈，骨幹取材自大樓原有金屬風管，帶領200盞自製「飛艦」燈打亮全場。更將電子螢幕配置在令人意想不到的空間節點，在實體材質與數位影像之間製造虛實並存的奇想張力。

除了勤美打造的SPARKiT潮流選物基地，更引進20多個品牌共同打造全新樓層樣貌，有全台首發及獨家品牌登入，將成為台中最具代表性的流行文化發信站。

商場開幕活動與成立於2013年、台南電子音樂基地「44 Bit Records 四四拍」跨界合作。每逢指定週末，「醞釀之地」將於B2舉辦Coffee RAVE×Silent Disco派對，集結台灣指標DJ陣容輪番登場，包含林貓王、H@WARD、FTK、Melting99等。

活動分兩種入場方式：勤美生活會員使用會員點數即可預約，或憑當日館內發票現場報名。活動時間：指定週末15:00－17:00；首波場次為7/10(五)、7/11(六)、7/12(日)。

勤美生活創新事業在台中誠品綠園道打造以全新自有品牌「SPARKiT」為核心的概念場域。業者提供

SPARKiT強調為結合選物、品牌快閃、主題策略，與品牌端有更多合作模式的平台。記者宋健生/攝影