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宇峻「三國群英傳：策定九州」前進漫博 北捷打卡活動登場

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
遊戲廠商宇峻奧汀今天宣布，因應暑假旺季到來，旗下跨平台戰略遊戲新作《三國群英傳：策定九州》，將在漫博會GAMERS CON 2026首次與玩家正式會面。圖／宇峻奧汀提供
遊戲廠商宇峻奧汀今天宣布，因應暑假旺季到來，旗下跨平台戰略遊戲新作《三國群英傳：策定九州》，將在漫博會GAMERS CON 2026首次與玩家正式會面。圖／宇峻奧汀提供

遊戲廠商宇峻奧汀今天宣布，因應暑假旺季到來，旗下跨平台戰略遊戲新作《三國群英傳：策定九州》，將在漫博會GAMERS CON 2026首次與玩家正式會面，活動現場還將首度開放公測前版本，供玩家搶先實機試玩，凡參與現場活動，即可獲得限定周邊贈品及公測專屬遊戲虛寶序號等多項好禮。

宇峻奧汀成立於1995年，由單機遊戲研發開始，打造了雋永的PC遊戲《超時空英雄傳說》以及《三國群英傳》。致力於遊戲的研發與創新一直是宇峻奥汀發展核心，從早期的單機遊戲時代，到大型多人線上遊戲的開發，一直到現今的網頁遊戲以及移動終端遊戲內容，宇峻奥汀持續精進研發能量，帶給當代玩家多變的娛樂體驗。

發展至今，宇峻奥汀創造了許多膾炙人口的遊戲，建立了強大的品牌知名度，知名IP包含《三國群英傳系列》、《幻想三國誌系列》、《天使之戀系列》、《拉斯維加斯娛樂城》、《搓麻將》、《火鳳三國》、《王國騎士團》、《幻世錄》、《超時空英雄傳說》等。為因應行動終端遊戲市場的高速成長，除了保持各類平台遊戲開發的火力，更在台中設立研發團隊，致力研發行動終端遊戲內容，

宇峻奧汀指出，為了回饋玩家，官方粉絲團目前正舉辦漫博門票抽獎活動，預計送出5組共10張門票，助主公免費進場同樂！更多漫博現場的精采活動消息，亦將於後續官方粉絲團與新聞稿陸續公開，誠摯邀請玩家一同前來共襄盛舉。

宇峻奧汀表示，《三國群英傳：策定九州》預計於7/15（三）起，在台北捷運忠孝新生站1號出口（鄰近三創生活園區、光華數位新天地）舉辦盛大的地標打卡活動。玩家只需與現場的大型看板合照，選定並拍下你所支持的「魏、蜀、吳」三大陣營，隨後將照片上傳至 Facebook、Instagram或Threads任一社群平台，寫下支持的陣營並標記「#策定九州」，即可獲得抽獎資格，有機會將「ROG Astral RTX 5080 白夜神」高階顯卡免費帶回家！詳細活動資訊與抽獎辦法將於《三國群英傳：策定九州》官方粉絲專頁陸續公布。

《三國群英傳：策定九州》事前預約至今已強勢突破20萬人，官方今日同步公開階段性預約好禮，目前全服已累計送出「聚義令 x10」，並將於公測時加碼發放全服限定稱謂「星耀九州」。當預約人數達到30萬大關，更將解鎖開荒神將「趙雲」送給全服玩家。

宇峻奧汀 北捷 宇峻

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