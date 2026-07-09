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超吸睛！台中福華以西洋棋為靈感 打造霸氣父親節限定蛋糕

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中福華大飯店父親節限定蛋糕，以西洋棋的「King」為設計靈感，向每位父親致敬。業者／提供
台中福華大飯店父親節限定蛋糕，以西洋棋的「King」為設計靈感，向每位父親致敬。業者／提供

迎接2026年父親節，台中福華大飯店推出父親節限定6吋蛋糕「King's Choice 王者之選」，以西洋棋中的「King」為設計靈感，向每一位父親致敬。即日起開放預購，7月31日前可享早鳥優惠價980元(原價1,080元)，為爸爸獻上最有份量的節日祝福。

父親節即將到來，在人生這盤棋局中，總有一位默默守護全家的King，始終穩穩站在最重要的位置。

今年台中福華父親節蛋糕以「King's Choice 王者之選」為主題，將象徵智慧、沉穩與領導力的西洋棋國王化為甜點設計。蛋糕外觀以立體巧克力棋子與俐落線條勾勒王者氣勢，尊榮的精品質感象徵父親是每個家最可靠的存在。

除了外型呼應主題，主廚在口味上展現極致巧思，運用經典在地食材，將夏季水果與台灣在地特色茶巧妙結合，以口感輕盈細緻的戚風蛋糕為基底，融合香甜芒果慕斯，搭配帶有天然蜜香與淡雅肉桂尾韻的日月潭紅玉紅茶庫利，酸甜果香與茶韻交織，層層堆疊出成熟而深刻的風味。

近年父親節送禮趨勢，逐漸從單一蛋糕延伸至兼具健康與品味的孝親禮盒，除了父親節限定的蛋糕，台中福華同步推出「霸氣豪禮加購優惠」，凡預購父親節蛋糕「King's Choice王者之選」，即可享優惠加購多款人氣養生禮盒，將節慶祝福延伸為對爸爸健康的貼心呵護。

此次精選三款養生人氣商品，包括「玉露珍菇燉土雞禮盒(常溫)」優惠價1,088元(原價1,580元)、「台中福華滴雞精禮盒(常溫)」優惠價1,088元(原價1,580元)，以及「雪蛤燕窩飲禮盒(常溫)」優惠價988元(原價1,380元)，讓民眾一次備齊美味與滋補心意，為父親獻上最暖心的健康祝福。

今天父親節，台中福華特別規劃蛋糕搭配滋補禮盒的加購方案，希望讓民眾一次滿足慶祝、分享與健康照護的需求，無論是一家人圍坐共享蛋糕的幸福時光，或是一份照顧爸爸健康的暖心禮物，都讓今年父親節成為值得珍藏的美好回憶。

凡預購父親節蛋糕「King's Choice王者之選」，可享優惠加購多款人氣養生禮盒。業者／提供
凡預購父親節蛋糕「King's Choice王者之選」，可享優惠加購多款人氣養生禮盒。業者／提供

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