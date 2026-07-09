吉拉勇奪島嶼威士忌三冠王 16年新品「島嶼視界NO.01」限量開搶

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌吉拉（JURA）宣布締造「島嶼威士忌三冠王」紀錄，同時拿下「台灣島嶼區銷售第一單一麥芽蘇格蘭威士忌」、「英國銷售第一單一麥芽蘇格蘭威士忌」、及「蘇格蘭島嶼區銷售第一單一麥芽蘇格蘭威士忌」三項亮眼成績，成功寫下世界級里程碑。

創立於1810年的吉拉酒廠坐落於蘇格蘭西岸外海的吉拉島，島上人口僅約200餘人，卻擁有歷史悠久的蒸餾工藝。酒廠以島嶼風土為核心特色，高達28呎的蒸餾器為蘇格蘭島嶼酒廠中最高規格之一，使酒體兼具細膩口感與豐富層次，加上海風環境賦予的鮮明島嶼特色，形成品牌兼具海洋氣息與果香層次的代表性風格。

延續品牌對風土與工藝的詮釋，吉拉同步推出酒廠限定、限量發行的「吉拉島嶼視界NO.01單一麥芽蘇格蘭威士忌」。作為全新「PERSPECTIVE 島嶼視界」系列首款作品，酒液最初在美國白橡木波本桶熟成至少16年，後將部分轉至頂級Oloroso雪莉桶熟成，使香氣更加昇華，為16年酒款。最終以46.5%酒精濃度裝瓶，保留自然酒色，且不經冷凝過濾，展現品牌透過不同熟成工藝與風味探索，詮釋吉拉島自然環境與釀酒哲學，台灣限量1,200瓶。

從蘇格蘭小島走向全球市場，吉拉近年持續以島嶼風土特色建立品牌辨識度，並依不同市場推出專屬酒款。此次拿下「島嶼威士忌三冠王」殊榮，也反映品牌在英國本土與台灣市場皆維持穩定銷售表現。隨著消費者對單一麥芽威士忌接受度持續提升，吉拉也藉由限定酒款與差異化產品策略，進一步鞏固品牌在雪莉桶威士忌市場的競爭力。

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