空山基藝術機7月12日首航 星宇張國煒：做別人沒做過的事

星宇航空（2646）9日舉辦藝術計畫發表會，與日本藝術家空山基攜手合作的彩繪機「STARLUX AIRSORAYAMA」將於7月12日投入營運，執飛JX800航班前往東京，後續營運航線包含東京、鳳凰城及布拉格；10月1日完整主題航班也將正式啟航。

星宇航空董事長張國煒表示，今年1月首度發表藝術計畫，歷經六個月籌備，終於讓作品正式亮相。他表示，外界或許認為只是替飛機換上一層塗裝，但實際上背後投入的技術與心力遠超乎想像。

張國煒指出，空山基作品最具代表性的金屬質感，要呈現在現代客機上並不容易，耗時半年才完成這架藝術機。

談到此次合作，張國煒表示，空山基與星宇最大的共通點，就是都喜歡挑戰別人沒有做過的事情，因此雙方一拍即合。他透露，已近80歲的空山基原本受邀來台，但因身體因素未能成行，預計12日將在東京與星宇團隊會合，親自驗收這架藝術機。

他表示，星宇成立至今雖已有六年，但撇除疫情期間，真正正常營運時間其實只有三年左右。公司一路從零開始，希望透過各項創新專案，打造不同於傳統航空公司的品牌定位。

張國煒表示，如今航空旅行已從過去的奢侈消費，轉變為普及的大眾運輸工具，航空公司不能只是把旅客從A點送到B點，更要創造旅程中的附加價值。

他說，星宇希望讓旅客感受到，搭飛機不只是交通，而是一段有內容、有體驗的旅程，因此持續透過不同合作，打造與其他航空公司不同的品牌特色。

張國煒表示，未來星宇仍將持續與不同領域合作，讓航空不只是交通工具，更能結合藝術、文化與創意，讓旅客從踏上旅程的那一刻起，就感受到不同於以往的飛行體驗。