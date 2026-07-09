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中和環球人氣義式餐廳改裝回歸！檸檬季限定料理搶先開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
BELLINI Pasta Pasta中和環球店空間改裝後重新開幕。圖／BELLINI Pasta Pasta提供
BELLINI Pasta Pasta中和環球店空間改裝後重新開幕。圖／BELLINI Pasta Pasta提供

來自東京義大利餐廳品牌BELLINI Pasta Pasta，位於中和環球百貨4樓的中和環球店歷經空間改裝後重新開幕，全新店裝以歐洲古典建築為設計靈感，透過對稱線條、木質元素與開放式空間規劃，打造更舒適的用餐環境，希望吸引家庭聚餐、朋友聚會及商務聚餐等不同客群。

配合改裝開幕，中和環球店同步搶先推出「盛夏檸檬季」限定菜單，以義大利南部夏季料理常見的檸檬為主題，將清新的柑橘果香融入主餐與甜點，讓夏季餐桌多了酸甜清爽的地中海風味。這波新品將率先於中和環球店販售，7月15日起再擴大至全台BELLINI Pasta Pasta門市，預計供應至9月20日。

主餐「檸檬鮮蝦奶油義大利麵」選用鮮蝦與蘆筍搭配現榨檸檬汁及現刨檸檬皮，並結合奶油起司醬與瑞士起司，藉由檸檬酸香平衡乳香濃郁口感，使整體風味更加輕盈，也突顯海鮮的鮮甜層次。

甜點則推出全新「檸檬提拉米蘇」，跳脫傳統咖啡與可可風味，改以檸檬重新演繹義式經典。甜點採桌邊現做方式呈現，自製手指餅乾浸潤檸檬糖水，再搭配加入新鮮檸檬汁調製的馬斯卡彭乳霜，最後現刨檸檬皮增添柑橘香氣，入口兼具乳香、果酸與綿密口感，也為夏季限定甜點增添更多儀式感。

BELLINI Pasta Pasta表示，希望透過店裝升級與季節限定菜色，帶來更貼近夏日氛圍的義式餐飲體驗，讓消費者不必遠赴歐洲，也能品嘗充滿地中海風情的夏季滋味。

檸檬鮮蝦奶油義大利麵。圖／BELLINI Pasta Pasta提供
檸檬鮮蝦奶油義大利麵。圖／BELLINI Pasta Pasta提供

BELLINI Pasta Pasta中和環球店以歐洲古典建築為設計靈感。圖／BELLINI Pasta Pasta提供
BELLINI Pasta Pasta中和環球店以歐洲古典建築為設計靈感。圖／BELLINI Pasta Pasta提供

檸檬提拉米蘇。圖／BELLINI Pasta Pasta提供
檸檬提拉米蘇。圖／BELLINI Pasta Pasta提供

中和 東京 義大利

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