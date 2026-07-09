東京打卡熱點再+1！潮流教父NIGO操刀 日本FamilyMart旗艦店顛覆想像

今年暑假有計畫前往東京旅遊的民眾，又多了一個非去不可的潮流打卡新地標。日本FamilyMart在迎來創立45周年之際，正式啟動名為「Next FamilyMart Project」的全新企劃，展現未來零售店舖的無限可能性。企劃首波重磅推出了前所未有的全新概念品牌「FAMIMA」，並攜手全球知名潮流教父NIGO擔任創意總監，共同打造全日本首間全球旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」，將在7月10日在東京麻布台隆重開幕。這間店舖徹底打破了傳統超商只強調便利與效率的既定印象，成功轉型為一間讓各國旅客願意「專程前往造訪」的目的地型潮流聖地。

為了在繁忙東京都市中創造出如公園般愜意放鬆的空間，旗艦店的建築與室內設計特別邀請到國際知名設計團隊Wonderwall及其負責人片山正通親自操刀，建築外觀完美與麻布台當地翠綠的街道景觀融合，並在建物上方打造了一座綠意盎然的「屋頂之森」。設計團隊更將首度曝光的FAMIMA全新官方吉祥物，巧妙做成立體裝置，設置於建築物轉角與屋頂上，讓從地面經過的行人或是由周邊高樓大廈往下俯瞰的民眾，都能感受到滿滿的趣味與驚喜。店外還規劃了開放式空間，設有能讓顧客不用進店就能外帶咖啡或招牌炸雞的「FAMIMA STAND」櫃檯，搭配吉祥物造型長椅，營造出在公園漫步般的悠閒氛圍。

走進217.05平方公尺的店內，整體陳列展現出如同潮流快閃店般的精緻質感。沿著大片玻璃帷幕設置的沿街吧檯座位區，模糊了超商與街道的界線。而近年來深受台灣消費者與潮流人士喜愛、由設計師落合宏理操刀的全家自創服飾品牌「Convenience Wear」，在旗艦店中更是迎來規格空前的全面升級。此處以「店中店」的形式規劃了專屬的服飾區域，陳列出極為齊全的當季品項與旗艦店獨家限定商品。最讓人驚豔的是，店內不僅設置了可以互動查詢穿搭提案的數位觸控螢幕，甚至首創便利商店極為罕見的獨立「試衣間」，並安排專屬的商品顧問在現場提供諮詢與多國語言服務，完全翻轉了在超商買衣服只能「應急」的既定印象。

創意總監NIGO分享，這一切最初都源自於一個簡單的念頭：「如果便利商店裡也有賣這種東西，那該有多好。」暑假如果有安排東京旅行，別忘了造訪麻布台來這家潮流超商打卡！

自創服飾品牌「Convenience Wear」在旗艦店內提供互動穿搭提案。圖／日本FamilyMart提供

FAMIMA全新官方吉祥物推出一系列周邊商品。圖／日本FamilyMart提供

FAMIMA全新官方吉祥物推出一系列周邊商品。圖／日本FamilyMart提供

Convenience Wear以「店中店」的形式規劃了專屬區域，還設有試衣間。圖／日本FamilyMart提供

店外規劃了不用進店就能外帶咖啡或招牌炸雞的「FAMIMA STAND」櫃檯。圖／日本FamilyMart提供

建築外觀完美與麻布台當地翠綠的街道景觀融合，並在建物上方打造了一座綠意盎然的「屋頂之森」。圖／日本FamilyMart提供

建築外觀完美與麻布台當地翠綠的街道景觀融合。圖／日本FamilyMart提供

FAMIMA全新官方吉祥物推出一系列周邊商品。圖／日本FamilyMart提供

FAMIMA全新官方吉祥物推出一系列周邊商品。圖／日本FamilyMart提供