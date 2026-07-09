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全聯「寶可夢」夏日集點換購登場 變色冰杯、玩偶杯袋、涼感被全都收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
寶可夢可愛登場！全聯、大全聯飲料冰品積分樂7月10日開跑。圖／全聯福利中心提供
寶可夢可愛登場！全聯、大全聯飲料冰品積分樂7月10日開跑。圖／全聯福利中心提供

今年夏天最受期待的集點活動登場！全聯大全聯宣布7月10日至9月24日推出「飲料冰品積分樂」，攜手超人氣IP《寶可夢》，推出一系列限定授權商品。福利卡友活動期間於全聯、大全聯購買飲料、冰品，單筆每滿40元即可獲得1點寶可夢積分，集滿3點或8點，即可加價99元起即可換購多款限定商品，預料將再掀起一波收藏熱潮，也同步帶動夏季飲料與冰品買氣。

本次活動共推出4大系列、共6款商品，從外出用品到居家生活一次包辦。其中最受矚目的「可收納絨毛玩偶杯袋」，集結皮卡丘、伊布、可達鴨及卡比獸等人氣角色，不僅可作為飲料杯套，也能收納成可愛絨毛玩偶，兼具實用與收藏價值。另一款「變色冰杯」則推出皮卡丘、小火龍、傑尼龜及妙蛙種子款式，只要倒入冰飲，杯身便會立即變色，隱藏圖案隨之浮現，增添夏日飲用樂趣。

居家系列則推出皮卡丘、波加曼款「原木小圓凳」，採用原木腳座搭配圓潤椅面設計，兼具質感與實用性；另有皮卡丘款及好朋友款「涼感單人被」，採用涼感材質打造，兼顧舒適與療癒氛圍，讓寶可夢陪伴消費者度過炎炎夏日。

除了限定換購商品外，全聯也宣布7月17日起開賣《寶可夢集換式卡牌遊戲》全新《超級進化戰術牌組》，推出「超級噴火龍Xex」、「超級快龍ex」、「超級沙奈朵ex」及「超級巨牙鯊ex」共4款牌組，無論新手或資深玩家都能快速體驗對戰樂趣，購買後還可參與指定道館活動，符合資格即可獲得特典卡及限定贈品。

配合集點活動，全聯與大全聯同步推出多款夏季飲品優惠與新品，包括雪碧檸檬茶風味汽水、百事生可樂檸檬口味、立頓氣泡茶、伯朗Pure Brew檸香美式，以及泰國THAICOCO 100%純天然椰子水、多喝水MAX機能強炭酸等話題新品，讓消費者一邊消暑補貨、一邊集點，把喜愛的寶可夢商品帶回家。

寶可夢涼感單人被採用涼感材質，輕盈透氣、觸感清爽。圖／全聯福利中心提供
寶可夢涼感單人被採用涼感材質，輕盈透氣、觸感清爽。圖／全聯福利中心提供

寶可夢原木小圓凳採用原木腳座搭配圓潤椅面設計，穩固耐用、輕巧好移動。圖／全聯福利中心提供
寶可夢原木小圓凳採用原木腳座搭配圓潤椅面設計，穩固耐用、輕巧好移動。圖／全聯福利中心提供

寶可夢變色冰杯倒入冰飲後杯身立即變色，隱藏圖案瞬間浮現。圖／全聯福利中心提供
寶可夢變色冰杯倒入冰飲後杯身立即變色，隱藏圖案瞬間浮現。圖／全聯福利中心提供

寶可夢卡牌熱血開戰！全新戰術牌組7月17日全聯登場。圖／全聯福利中心提供
寶可夢卡牌熱血開戰！全新戰術牌組7月17日全聯登場。圖／全聯福利中心提供

寶可夢可收納絨毛玩偶杯袋不只是飲料杯套，更能收納成可愛的絨毛玩偶。圖／全聯福利中心提供
寶可夢可收納絨毛玩偶杯袋不只是飲料杯套，更能收納成可愛的絨毛玩偶。圖／全聯福利中心提供

全聯 寶可夢 大全聯

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