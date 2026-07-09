正裝至美 Patek Philipp百達翡麗Calatrava特展 演繹時光流轉

頂級鐘表品牌百達翡麗（Patek Philippe）近日於台灣隆重舉行盛大的Calatrava主題特展。本次展覽精心匯聚15款橫跨1993年至2026年的當代與典藏時計，除了彰顯品牌對台灣市場的重視，也再次呈現Patek Philippe歷史悠久的圓形正裝表美學歷程。

在百達翡麗的產品線中，Calatrava是定義品牌美學的奠基之作。自1932年受「包浩斯」（Bauhaus）主義「形隨功能而動」啟發的Ref.96問世以來，便確立了以圓形為基礎的簡約美學；這項傳承跨越世紀，現今包含Ref.5396等編號尾數為96的表款，其殼型皆沿襲自這份原始的純粹，譜寫圓形表殼、平衡比例與優雅面盤的經典方程式。

Calatrava對完美的偏執也體現在表殼側面的風格變化。6119R-001「巴黎飾釘」腕表承襲源自巴黎聖母院大門鉚釘的經典裝飾，以背透設計與弧形表耳將溫柔的優雅貼合於手腕；Ref.5227J-001則以圓潤流暢的隱形鉸鏈軍官式底蓋，演繹傳統正裝的內斂精緻；而風格前衛的Ref.5226G-001大膽將巴黎飾釘移至中殼，表耳與底蓋連接，展現出銳利且具現代休閒的動感語境。三款時計各放異彩，並在方寸間詮釋出殊異的時光之美。

這份專注同樣銘刻於表殼製造的精密工序與貴金屬印記中。從實心金屬條的初加工沖壓，到CNC銑床加工出幾何曲線，歷經預拋光與手工精飾，每道工序都是工匠與金屬的深情對話；以2026年的5236P-011腕表為例，便在全拋光鉑金表殼的6點鐘位置細心鑲嵌一顆鑽石，默默訴說著時間的尊貴。它採用並列顯示萬年曆，透過單一視窗將星期、日期與月份優雅並列，銀調垂直磨拭面盤具黑色漸變外緣，內藏31-260PS QL超薄自動機芯，以炭灰色表帶與淡黃色縫線形成對比，流露出高雅的當代品味。

在高級複雜功能與當代正裝的融合上，2025年推出的6159G-001腕表結合萬年曆與自動回位日期顯示，39.5毫米白金表殼底蓋皆飾有巴黎飾釘，灰色金屬效果面盤經黑色漸變處理，搭載多達368件零件的26-330S QR自動機芯，並配備織物圖案複合材料表帶。2026年發表的5236P-011腕錶則以41.3毫米全拋光鉑金表殼呈現，採用獨特的並列顯示萬年曆，透過單一視窗將星期、日期與月份優雅並列，銀調垂直磨拭面盤具黑色漸變外緣，內藏31-260 PS QL超薄自動機芯，更以炭灰色錶帶與淡黃色縫線形成鮮明對比。

同為2026年的兩款重點新作更演繹了經典的回歸與延伸。5396R-016腕表採用38.5毫米玫瑰金表殼，沙米色放射狀面盤與「obus」切面刻度佈局對稱平衡，6點鐘方向位置整合24小時指示、月相及日期，搭載26-330 S QA LU 24H自動上鍊機芯；而7200.50G-001女表則採用34.6毫米白金將官式表殼與筆直表耳，沙米色放射狀面盤配寶璣立體數字，搭載厚度僅2.53毫米的240超薄自動上鍊機芯，散發純粹優雅氣質。本次展出的多款精彩時計，不僅在特展中交織出當代面貌，更見證百達翡麗跨越世紀的卓越美學。

2026年新款的5226G-001腕表，炭灰色面般質感讓人聯想到骨董相機、思古之悠情。圖／百達翡麗提供

編號7、8的兩只腕表分別為3883 J與5089 G-013腕表，前者製作於1979年、後者則為2014年作品，皆以日內瓦湖為靈感，透過高超的精雕技法，呈現瑞士日內瓦令人動容的湖光水色。記者釋俊哲／攝影

具有年曆、月相顯示功能的5396R-016腕表，是Calatrava系列的2026新作，210萬4,000元。

編號5089 G-061的18K超薄腕表，38.6毫米面盤中並施以琺瑯技法，透過錯視技法模擬Azulejo花磚視覺，唯妙唯肖並散發南歐的古樸之美。記者釋俊哲／攝影

不僅承襲Calatrava的巴黎釘紋裝飾之美，6159G-001腕表所使用的26-330 S QR萬年曆機芯並具自動回位的日期指針、複雜也實用。圖／百達翡麗提供

7200/50G-001女表，白金表殼、240自動上鍊機芯搭配22K金迷你自動盤，纖巧迷人；117萬3,000元。圖／百達翡麗提供

琺瑯是Calatrava腕表面盤中藝術性的重要表現手法，圖中前款為5089 G-041腕表，是為紀念2015年在倫敦舉辦的藝術大展所發表，全球限量10只，透過大明火掐絲琺瑯重現英國經典的西敏寺皇宮。記者釋俊哲／攝影

6196P-001腕表，炭灰色的白金小時時標搭配上乳光玫瑰金色面盤，呈現Calatrva腕表在色彩上的大膽實驗。圖／百達翡麗提供

5226G-001腕表動力來源使用具停秒功能的26-890SC自動上鍊機芯，可在底蓋中近距離鑑賞。圖／百達翡麗提供