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星宇「空山銀」首航由K董執飛東京 10月專屬備品將亮相

聯合報／ 記者胡瑞玲黃仲明／台北即時報導
星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會。記者黃仲明／攝影
星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會。記者黃仲明／攝影

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」7月5日正式抵台，今天於桃園機場第三航廈北廊廳舉辦發表會，星宇航空董事長張國煒表示，B-58553銀色飛機將於12日首航東京，並由他親自執飛，銀色飛機未來也會飛鳳凰城、布拉格航班。

星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會，張國煒致詞時表示，藝術機於今年1月發表後，歷經6個月終於實現，要付諸現實的過程很困難，後面付出的代價很高，過去飛機爲金屬機身，而新機A350-1000為複合材機身，本身為灰黑色，若要改成金屬色很難，金屬漆用太多又會影響性能。

張國煒說，星宇航空開航6年，這是一段要長不長、要短不短的時間，對航空公司來說不算長，這6年又經歷疫情很不容易；張國煒說，很多人認為星宇航空是公關廣告公司，不否認他們很會行銷，認為自己是專案公司。

張國煒指出，過去航空公司專攻豪奢，現在航空業變成基礎交通工具，不是什麼了不起的事情，而星宇航空目前要營造的，是要讓乘客有不同感受，不只是要做緊品航空公司，乘客觀感也很重要，像是星宇提供的機上餐就與其他航空公司不同。

張國煒說，今天發表的藝術季也是一樣，過去彩繪機如Hello Kitty機、迪士尼機、史奴比機等較為商業，而這次的金銀色機較為藝術，「我們就是喜歡做別人不敢做、不想做、不會做的事情」。空山基大師快80歲，希望能再創巔峰，而星宇提供這樣的平台，因為沒有航空公司可以提供飛機讓他揮灑，而星宇則直接提供最大台的A350-1000讓他創作。

針對B-58553銀色飛機規畫，張國煒指出，原訂首航於7月11日飛往東京，但受到巴威強颱的影響，因此延後至12日，將由他親自執飛JX800航班至東京，讓今天無法到場的空山基老師可以親眼看到實體，後續營運航線包含東京、鳳凰城以及布拉格。

張國煒表示，藝術機光調漆就花了6個月，希望得到大家的肯定，支持星宇航空，不要再於網路上酸他們，也希望員工能夠支持。

星宇航空表示，除了今天亮相的B-58553銀色飛機，今年10月1日也將正式上線AIRSORAYAMA專屬備品，在空山基老師的設計監修之下，各項備品的以銀色與金色為基調的配色統一設計，呼應機體設計的概念，並展現出 AIRSORAYAMA 的世界觀。

主題備品包含登機證、姓名吊牌、紙杯、紙巾等多項機上用品，長程航線更推出經濟艙與豪華經濟艙專屬過夜包，將AIRSORAYAMA的世界觀延伸至飛行旅程的每個細節。

此外，航班亦將提供專屬機上調酒「空山基特調-鏡空」，以琴酒、甜白酒為基底，結合西洋梨、荔枝及檸檬風味，呈現天然水果的清新輕盈酒體，淡雅清透的淡金色，如同陽光灑落於大地，散發出溫暖、熱情與輝煌的氣息，透過味覺呼應空山基老師科技與感性的創作世界，為旅客打造充滿儀式感的空中體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會。記者黃仲明／攝影
星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會。記者黃仲明／攝影

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」首航將於12日由董事長張國煒執飛東京。記者黃仲明／攝影
星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」首航將於12日由董事長張國煒執飛東京。記者黃仲明／攝影

星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會，董事長張國煒（右）出席。記者黃仲明／攝影
星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會，董事長張國煒（右）出席。記者黃仲明／攝影

星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會。記者黃仲明／攝影
星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會。記者黃仲明／攝影

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」首航將於12日由董事長張國煒執飛東京。記者黃仲明／攝影
星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」首航將於12日由董事長張國煒執飛東京。記者黃仲明／攝影

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」首航將於12日由董事長張國煒執飛東京。記者黃仲明／攝影
星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」首航將於12日由董事長張國煒執飛東京。記者黃仲明／攝影

星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會。記者黃仲明／攝影
星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會。記者黃仲明／攝影

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」首航將於12日由董事長張國煒執飛東京。記者黃仲明／攝影
星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」首航將於12日由董事長張國煒執飛東京。記者黃仲明／攝影

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」首航將於12日由董事長張國煒執飛東京。記者黃仲明／攝影
星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」首航將於12日由董事長張國煒執飛東京。記者黃仲明／攝影

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