星宇「空山銀」首航由K董執飛東京 10月專屬備品將亮相

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」7月5日正式抵台，今天於桃園機場第三航廈北廊廳舉辦發表會，星宇航空董事長張國煒表示，B-58553銀色飛機將於12日首航東京，並由他親自執飛，銀色飛機未來也會飛鳳凰城、布拉格航班。

星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會，張國煒致詞時表示，藝術機於今年1月發表後，歷經6個月終於實現，要付諸現實的過程很困難，後面付出的代價很高，過去飛機爲金屬機身，而新機A350-1000為複合材機身，本身為灰黑色，若要改成金屬色很難，金屬漆用太多又會影響性能。

張國煒說，星宇航空開航6年，這是一段要長不長、要短不短的時間，對航空公司來說不算長，這6年又經歷疫情很不容易；張國煒說，很多人認為星宇航空是公關廣告公司，不否認他們很會行銷，認為自己是專案公司。

張國煒指出，過去航空公司專攻豪奢，現在航空業變成基礎交通工具，不是什麼了不起的事情，而星宇航空目前要營造的，是要讓乘客有不同感受，不只是要做緊品航空公司，乘客觀感也很重要，像是星宇提供的機上餐就與其他航空公司不同。

張國煒說，今天發表的藝術季也是一樣，過去彩繪機如Hello Kitty機、迪士尼機、史奴比機等較為商業，而這次的金銀色機較為藝術，「我們就是喜歡做別人不敢做、不想做、不會做的事情」。空山基大師快80歲，希望能再創巔峰，而星宇提供這樣的平台，因為沒有航空公司可以提供飛機讓他揮灑，而星宇則直接提供最大台的A350-1000讓他創作。

針對B-58553銀色飛機規畫，張國煒指出，原訂首航於7月11日飛往東京，但受到巴威強颱的影響，因此延後至12日，將由他親自執飛JX800航班至東京，讓今天無法到場的空山基老師可以親眼看到實體，後續營運航線包含東京、鳳凰城以及布拉格。

張國煒表示，藝術機光調漆就花了6個月，希望得到大家的肯定，支持星宇航空，不要再於網路上酸他們，也希望員工能夠支持。

星宇航空表示，除了今天亮相的B-58553銀色飛機，今年10月1日也將正式上線AIRSORAYAMA專屬備品，在空山基老師的設計監修之下，各項備品的以銀色與金色為基調的配色統一設計，呼應機體設計的概念，並展現出 AIRSORAYAMA 的世界觀。

主題備品包含登機證、姓名吊牌、紙杯、紙巾等多項機上用品，長程航線更推出經濟艙與豪華經濟艙專屬過夜包，將AIRSORAYAMA的世界觀延伸至飛行旅程的每個細節。

此外，航班亦將提供專屬機上調酒「空山基特調-鏡空」，以琴酒、甜白酒為基底，結合西洋梨、荔枝及檸檬風味，呈現天然水果的清新輕盈酒體，淡雅清透的淡金色，如同陽光灑落於大地，散發出溫暖、熱情與輝煌的氣息，透過味覺呼應空山基老師科技與感性的創作世界，為旅客打造充滿儀式感的空中體驗。

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星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會。記者黃仲明／攝影

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」首航將於12日由董事長張國煒執飛東京。記者黃仲明／攝影

星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會，董事長張國煒（右）出席。記者黃仲明／攝影

星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會。記者黃仲明／攝影

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」首航將於12日由董事長張國煒執飛東京。記者黃仲明／攝影

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」首航將於12日由董事長張國煒執飛東京。記者黃仲明／攝影

星宇航空今於桃園國際機場第三航廈北廊廳舉辦「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」發表會。記者黃仲明／攝影

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」首航將於12日由董事長張國煒執飛東京。記者黃仲明／攝影