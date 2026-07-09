韓國超商也能用！OPENPOINT 旅遊集點護照 串聯韓國 CU 累點

統一超（2912）7-ELEVENOPENPOINT APP推出「旅遊集點護照」服務，以「購物即累點」策略架構跨境會員服務平台，2026年7月8日起再開通韓國Ponta會員卡綁定，綁定後即可於韓國CU便利商店消費滿額累積點數，打造最直覺便利會員生活圈，搶攻暑假海外旅遊商機。

7-ELEVEN自2014年深耕OPENPOINT點數生態系，藉由會員、點數、支付三策略，持續領先同業推出差異化數位服務，並於2023年領先同業在OPENPOINT APP推出「旅遊集點護照」服務，繼日本、菲律賓、泰國已有合作據點使用，自7月8日起再開通韓國Ponta會員卡綁定，綁定後可於韓國CU便利商店消費滿2,000韓元累積1點Ponta，回台後就能用4點Ponta轉換成1點OPENPOINT，1點等於1元。

7-ELEVEN表示，透過旅遊集點護照服務整合OPENPOINT點數與海外通路點數，打造跨境互通的旅遊點數生態系，以「原APP綁定、掃會員條碼即累點」為核心體驗，至今已累積超過50萬名會員使用，以「到哪都能累點」模式重新定義旅遊消費價值，從單一國家擴大成跨境多方參與平台，帶動合作通路每年消費成長最高將近150%，更榮獲由《數位時代》主辦的「FCA 創新商務獎」（Future Commerce Awards）最佳商業模式創新銀獎肯定。

海外消費回台轉換成OPENPOINT點數，1點等於1元，不僅跨20家以上通路都能當現金用，還能到iOPEN Mall、7-ELEVEN i預購線上直接折抵消費。其中，iOPEN Mall自推出OPENPOINT點數折抵服務以來，兌點數最高成長6成。為有感升級再宣布解鎖5,000家線上店家支援兌點，預估帶動整體兌點數再成長。