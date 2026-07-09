賈永婕現身101大曬動感好氣色！腕上天梭TISSOT環法賽限定表更吸睛

瑞士鐘表品牌天梭表（TISSOT）即日起進駐台北101開設「環法賽限時快閃店」，將百年自行車賽事的熱血氛圍直接搬進台北地標。現場首發全台獨家環法聯名表，並展出法國空運來台的傳奇冠軍黃衫；展區更進駐市價63萬元、來自義大利Colnago的同款冠軍戰駒，打造車迷與手表愛好者近距離朝聖的競速殿堂。

TISSOT自2016年與環法賽主辦單位A.S.O.再續前緣，成為20多項賽事的官方計時夥伴。快閃店空間融合賽道與精準時計美學，台北101董事長賈永婕親臨站台，配戴限定聯名表完美詮釋運動與時尚跨界。她大讚自行車運動極致考驗耐力與精準，天梭表則以卓越工藝記錄賽場上的每個關鍵瞬間。

明星表款「PR100環法賽特別版」採用40毫米黑色PVD表殼，搭載瑞士石英機芯、脈搏計刻度與瀝青紋理面盤，並附黑黃NATO與橡膠兩條快拆表帶。「PR100自行車款」則提供40、34毫米兩種尺寸，表盤刻有鍊節紋理與車手剪影，均採用316L精鋼與藍寶石鏡面，兼顧日常佩戴與運動風格。

鎖定進階藏家，天梭再聯手義大利Pinarello推出特別版腕表，結合瑞士製表與賽車工程。該款台灣限量50只，售價52,500元；以42毫米鍛造碳與316L精鋼打造錶殼，內載獲COSC認證的Powermatic 80機芯，具備80小時動力儲存與Nivachron抗磁游絲，彰顯收藏價值。

快閃店同步提供環法LIVE轉播，傳遞歐洲賽道即時張力。現場報名2026亞洲唯一獲認證的「L'Étape Taiwan日月潭站」可現折500元。店內另舉辦致敬「8秒奇蹟」的挑戰賽，參與即人人有獎，還有機會抽中價值14,300元的PR100環法特別款套組，熱血回饋車迷。

TISSOT自行車系列表同步加碼白色Nato表帶款，因應場合輕鬆切換風格。圖／TISSOT提供

TISSOT台北101快閃店內並展出品牌的典藏自行車歷史與系列新品，宛如穿梭在TISSOT與單車的時光隧道。圖／TISSOT提供

天梭表環法賽官方聯名表將自行車元素與黑黃配色融入表款設計細節，將熱血親民上手。圖／TISSOT提供

TISSOT台北101環法賽限時快閃店，以黑黃雙色交織出單車熱情。圖／TISSOT提供

Tissot x Pinarello特別版聯名表，具有少見的左冠設計、全台限量50只，52,500元。圖／TISSOT提供