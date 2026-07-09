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賈永婕現身101大曬動感好氣色！腕上天梭TISSOT環法賽限定表更吸睛
瑞士鐘表品牌天梭表（TISSOT）即日起進駐台北101開設「環法賽限時快閃店」，將百年自行車賽事的熱血氛圍直接搬進台北地標。現場首發全台獨家環法聯名表，並展出法國空運來台的傳奇冠軍黃衫；展區更進駐市價63萬元、來自義大利Colnago的同款冠軍戰駒，打造車迷與手表愛好者近距離朝聖的競速殿堂。
TISSOT自2016年與環法賽主辦單位A.S.O.再續前緣，成為20多項賽事的官方計時夥伴。快閃店空間融合賽道與精準時計美學，台北101董事長賈永婕親臨站台，配戴限定聯名表完美詮釋運動與時尚跨界。她大讚自行車運動極致考驗耐力與精準，天梭表則以卓越工藝記錄賽場上的每個關鍵瞬間。
明星表款「PR100環法賽特別版」採用40毫米黑色PVD表殼，搭載瑞士石英機芯、脈搏計刻度與瀝青紋理面盤，並附黑黃NATO與橡膠兩條快拆表帶。「PR100自行車款」則提供40、34毫米兩種尺寸，表盤刻有鍊節紋理與車手剪影，均採用316L精鋼與藍寶石鏡面，兼顧日常佩戴與運動風格。
鎖定進階藏家，天梭再聯手義大利Pinarello推出特別版腕表，結合瑞士製表與賽車工程。該款台灣限量50只，售價52,500元；以42毫米鍛造碳與316L精鋼打造錶殼，內載獲COSC認證的Powermatic 80機芯，具備80小時動力儲存與Nivachron抗磁游絲，彰顯收藏價值。
快閃店同步提供環法LIVE轉播，傳遞歐洲賽道即時張力。現場報名2026亞洲唯一獲認證的「L'Étape Taiwan日月潭站」可現折500元。店內另舉辦致敬「8秒奇蹟」的挑戰賽，參與即人人有獎，還有機會抽中價值14,300元的PR100環法特別款套組，熱血回饋車迷。
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