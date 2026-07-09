冠軍燴飯2款上市 農糧署：使用安全食用油

農糧署今天舉行「第2屆台灣燴飯王爭霸戰 冠軍燴飯上市」記者會，針對近日爆發部分食用油致癌物超標，農糧署掛保證，這2款燴飯使用安全的食用油，消費者可安心。

農糧署再次聯手7-ELEVEN奧米漢堡專家「喜生食品」，將去年「第2屆台灣燴飯王爭霸戰」兩大冠軍的「台式辦桌手藝」與「豪華海味」，變成2款即食美味，分別是「冠軍台式白菜肉絲燴飯」與「極饗-台灣鯛西魯肉燴飯」，即日起分別於全台7-ELEVEN等超過7000處門市，及「愛買」、「萬家福」等82處據點陸續上市。

農糧署副署長黃昭興接受媒體聯訪，針對近日的部分食用油致癌物超標事件，他說，已向兩家上市燴飯的供應商確認，新產品所使用的原料為7月以後的新貨，並非4月出問題批次，2款新上市的燴飯，在品質與安全上均符合相關法規及安全標準，消費者可安心。

黃昭興說，第2屆燴飯王競賽主軸是「家鄉好味」，主要目的在復興台灣米食文化，提升消費者對台灣傳統米食的認識，活動以古早味為核心，盼透過量化生產，讓傳統米食以更便利、即時的形式進入市場，預估這次競賽冠軍產品可銷售約35萬份，帶動約4萬公斤產銷履歷米的使用。

農糧署介紹這2款上市的燴飯，「冠軍台式白菜肉絲燴飯」由花蓮在地餐飲店家「黃手功小炒」監製，嚴選台稉9號米，透過專業冷凍炊飯技術，克服傳統冷凍米飯復熱後易軟爛的痛點，讓米粒在復熱後依然Q彈飽滿，燴料則以鮮甜大白菜及台灣產銷履歷豬肉絲為主體，搭配蝦仁乾、筍絲、胡蘿蔔絲等細火燴煮，米飯完美吸附湯汁的鮮潤與肉絲鹹香。

鮮食組冠軍「極饗-台灣鯛西魯肉燴飯」則由花蓮知名飯店「遠雄悦來大飯店英倫西餐廳」監製，採用台灣鯛與台南11號產銷履歷米，以大量蔬菜熬出自然甘甜，高湯基底特別以沙茶醬取代傳統扁魚配方，大幅提升整體香氣與醬汁層次，米飯吸飽鮮美芡汁，經統一超商嚴格品管量產，全面還原層次的芡汁與米飯口感。