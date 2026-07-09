韓國超商也能集OPENPOINT！7-ELEVEN開通旅遊集點新功能

7-ELEVEN於OPENPOINT APP推出「旅遊集點護照」服務，以「購物即累點」策略架構跨境會員服務平台，今年7月8日起再開通韓國Ponta會員卡綁定，綁定後即可於韓國CU便利商店消費滿額累積點數，打造最直覺便利會員生活圈，搶攻暑假海外旅遊商機。

7-ELEVEN自2014年深耕OPENPOINT點數生態系，藉由會員、點數、支付三策略，持續領先同業推出差異化數位服務，並於2023年領先同業在OPENPOINT APP推出「旅遊集點護照」服務，繼日本、菲律賓、泰國已有合作據點使用，自7月8日起再開通韓國Ponta會員卡綁定，綁定後可於韓國CU便利商店消費滿2,000韓元累積1點Ponta，回台後就能用4點Ponta轉換成1點OPENPOINT，1點等於1元。

7-ELEVEN表示，透過旅遊集點護照服務整合OPENPOINT點數與海外通路點數，打造跨境互通的旅遊點數生態系，以「原APP綁定、掃會員條碼即累點」為核心體驗，至今已累積超過50萬名會員使用，以「到哪都能累點」模式重新定義旅遊消費價值，從單一國家擴大成跨境多方參與平台，帶動合作通路每年消費成長最高將近150%，更榮獲由《數位時代》主辦的「FCA 創新商務獎」（Future Commerce Awards）最佳商業模式創新銀獎肯定。

歡慶「OPENPOINT點數」前進韓國，即日起至9月30日，uniopen會員到韓國CU消費出示OPENPOINT APP旅遊集點護照並刷取韓國Ponta會員卡條碼，單筆消費滿2,000韓元，即加贈10點OPENPOINT。(每位會員限贈一次，限2萬名)。同步推薦到韓國旅遊絕對要刷中國信託 uniopen聯名卡，免登錄即可享高達11%回饋，包含國外實體商店消費3% OPENPOINT無上限、國外實體商店再加碼8% OPENPOINT(每戶上限 500 點/月)。

海外消費回台轉換成OPENPOINT點數，1點等於1元，不僅跨20家以上通路都能當現金用，還能到iOPEN Mall、7-ELEVEN i預購線上直接折抵消費。其中，iOPEN Mall自推出OPENPOINT點數折抵服務以來，兌點數最高成長6成。為有感升級再宣布解鎖5,000家線上店家支援兌點，預估帶動整體兌點數再成長。7月31日前會員凡消費滿99元且兌換點數滿20點，即可免費獲得一杯CITY CAFE中杯美式咖啡（數量有限，換完為止）。

另外，即日起至7月29日iOPEN Mall推出「Lucky 7幸運全開」活動，不定時回饋折價券、免運券，新會員首購指定商品且下單1筆結帳滿99元並兌點20點OPENPOINT，最多可免費拿4杯CITY CAFE中杯美式咖啡、滿單再抽萬元質感行李箱(活動網址: https://site.iopenmall.tw/99kvqh)。

7-ELEVEN i預購自即日起至7月28日推出「7-ELEVEN DAY uniopen會員開心花」同慶活動，精選多款人氣商品限時優惠，包含指定商品下單享7% OPENPOINT回饋、711元驚喜價、買1送1、5 折等好康，滿足會員日常補貨、換新與囤貨需求。活動期間，uniopen會員於7-ELEVEN i預購購買指定商品，並搭配中國信託 uniopen聯名卡結帳，會員首購最高享38% OPENPOINT點數回饋。