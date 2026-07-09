路易莎爆紅新品牌「白霧時光」插旗淡水！開幕連11天晚餐88折

路易莎集團旗下新品牌「白霧時光」自開幕以來迅速竄紅，其中台南安平雅樂軒酒店門市更成為網紅打卡、排隊名店。乘勝追擊，品牌9日正式插旗淡水紅樹林，打造目前全台規模最大的門市，並祭出開幕優惠，自7月13日至23日每周一至周四晚間5時後，全館餐飲享88折，搶攻暑假聚餐與出遊商機。

路易莎集團董事長黃銘賢表示，路易莎咖啡讓精品咖啡走進台灣人的日常，而「白霧時光」不只提供精緻的餐飲，更希望因應不同的場域延伸創新概念，營造一種更自由、更有層次的多元生活體驗。未來「白霧時光」將持續走進全台藝文中心、文化特區、飯店及商場等十個據點，持續為台灣咖啡文化開啟更多的可能。

「白霧時光」位於山海交織自然景觀的淡水紅樹林，擁有約260坪空間，為目前三家門市中規模最大，氣勢恢弘的吧台區分為兩面，除了嚴選各種頂級咖啡外，另一面設有高腳座椅，可欣賞現場調製飲品；現做烘焙則是一大特色，還有歐洲進口的窯烤爐，能夠細細品味職人手作美味的麵包、披薩，感受來自烤箱的溫度；還有時光自由區設置高低階梯座位，打造一處讓人願意放慢腳步、從容停留，無論親友聚會或忙碌中的片刻休息，都能找到屬於自己的角落，享受彼此互不干擾的自在場景，為城市生活注入更多療癒感。

在餐飲設計上，「白霧時光」秉持路易莎集團的精品平價精神，從百元的早餐、兩百多元的早午餐到三、四百元的排餐，提供近百道結合地中海風味、義式料理與台式元素的餐點，發展出更具彈性與選擇性的餐食選擇。除了精選餐食系列外，也有創意調飲，過往鮮少經營的夜間時段，也進一步延伸生活想像，提供精釀啤酒等，搭配特色小點，讓空間從白天自然轉換為夜晚放鬆微醺的場景。

白霧時光每款咖啡皆由職人烘豆師精心挑選咖啡豆，依照不同產區與烘焙度進行風味設計，展現層次豐富的精品咖啡。其中最具代表性，由路易莎創辦人黃銘賢親自研發的「咖啡三重奏」，一次呈現淺焙、中焙與深焙三種不同個性的風味，還有白霧1+1獨家創意咖啡，可同時品嚐到白霧濃縮咖啡與小短笛，讓消費者如同探索精釀般，細細品味不同烘焙帶來的香氣、酸甜與醇厚層次，感受精品咖啡的多元魅力。

早午餐系列是一大特色，以晨光與土地為靈感，融合歐式料理手法與台灣在地食材，推出「初曦」、「原野」、「山丘」、「日出」等特色餐點，巧妙運用馬告、刺蔥等山林風味，搭配現做蛋料理、可頌及法式吐司等經典元素，呈現兼具飽足感與儀式感的餐桌風景；「陽光」、「音樂盒」、「藍海」等人氣料理，則以鐵鍋烤雲鬆餅、布里歐法式吐司、鮭魚等精選食材展現豐富層次。

還有各種風味主餐、果汁與甜點系列，包括紅酒慢燉牛頰水管麵、聚餐豪華豬肋排、台灣海鮮燉飯、東港櫻花蝦馬告寬麵等，將台灣在地風味與世界料理巧妙融合。特調果汁還有霧莓晨光果汁、白霧熱帶果汁、霧島綠光果汁。甜點更是特色，包括開心果覆盆子焦糖巴斯克、莓果抹茶法式吐司及紅玉焦糖蘋果蛋糕等。

「白霧時光」將陪伴消費者從第一杯咖啡開始，到一天中的每一餐，從清晨第一道陽光，到夜晚與家人朋友共享的佳餚，都是值得細細品味的生活場景，不只是提供消費者的All Day Coffee Brunch，更是營造全日美好生活體驗的Lifestyle品牌。

「白霧時光」淡水紅樹林店開幕，創辦人黃銘賢看好將再創生活風格餐飲新指標。 白霧時光/提供

創辦人黃銘賢說，現做烘焙是「白霧時光」一大特色，還有歐洲進口的窯烤爐，能夠細細品味職人手作美味的麵包、披薩。白霧時光/提供