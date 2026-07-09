老爺旅展餐券買10送1線上開賣！知本改裝回歸搶先住、北投兒童免費住

鎖定暑期黃金出遊潮，搶攻下半年國旅商機，2026台北國際夏季旅展7月17日將於世貿一館登場，老爺酒店集團同步於17日中午12點線上開賣。本次旅展以全台通用的「聯合餐飲券買10送1」與老爺溫泉度假酒店「暑假專屬加碼」為核心，結合旗下各飯店明星商品，全面搶攻暑假國旅熱潮。

北投老爺酒店祭出享一位孩童免費入住的限定好康，礁溪老爺酒店則主推暑假指定日期免加價。而知本老爺酒店更宣告9月全新改裝回歸，推出旅展限定雙人一泊二食7,500元，買10張送1張，10月31前入住，每房再加碼贈送500元館內消費金，全面滿足家庭消暑度假與饕客聚餐需求。

每檔老爺旅展最具指標性的秒殺商品，全台12家老爺餐廳通用的「聯合餐飲券」每張2,080元，本次祭出買10張送1張最強回饋，從頂級百匯到精緻異國料理皆可彈性體驗。包含最受歡迎的台北老爺酒店Le Café咖啡廳，憑券享平日雙人自助午餐或晚餐2客，相當於6折優惠，非常適合精打細算的小資族群或福委會企業團購。

此外，新竹老爺酒店亦針對平假日祭出「Le Café咖啡廳券」每張900元，即可享用原價1,298元的自助午餐或晚餐1客，以超值價格品嚐經典多國料理。北投老爺酒店則特別推出1,299元的「PURE餐廳餐飲券」，任選雙人早午餐或雙人英式下午茶，並加碼贈送沐泉療中心大眾湯平日免費使用一次，讓味蕾與身心同時沉浸在溫泉與美饌的雙重療癒。

針對親子家庭最看重的暑假出遊黃金期，礁溪老爺與北投老爺攜手推出暑期專屬加碼。礁溪老爺特別推薦「露營車體驗套券」，一套2張售價13,598元，每張可享平日雙人體驗得天露營車一晚含翌日野營早餐，並享有7、8月小旺日入住免加價優惠。

同步推出的礁溪老爺明星商品「悠然假期三天兩夜」，洋式標準套房平日雙人入住兩晚只要17,300元，含翌日早餐及一晚雲天自助晚餐，限量500套，為家長規劃親子消暑旅遊的首選。北投老爺則推出5,888元「雙人景緻客房住宿券」含早餐，主打最高享平日入住一位不佔床孩童免費入住，此檔更有買10張送1張的超值回饋。

另一個引爆下半年國旅話題的焦點，則是預計於9月全新改裝回歸的知本老爺酒店。本次旅展特別針對長假期度假客群，線上推出限量販售的「開幕三天兩夜限定券」，精緻客房雙人連住兩晚含早餐，並體貼提供台東車站或機場至飯店的來回接駁服務，僅需9,999元。

此外，本檔必搶的「知本老爺雙人一泊二食住宿券」旅展限定價7,500元，不僅祭出買10張送1張的強大回饋，更限時加碼10月31日前入住，每房加贈500元館內消費抵用金，讓旅客率先在全新升級的硬體空間裡，享受最頂級的東台灣溫泉療癒假期。

除了溫泉度假外，老爺商務酒店同樣誠意十足。台北老爺酒店推出「1,688元雙人自助下午茶券」，平日即可輕鬆品嚐Le Café咖啡廳頂級百匯。位於LaLaport旁的南港老爺行旅則推出「Soft Kitchen餐券」，每張1,000元，買10張送1張，可兌換原價1,298元的午間套餐1客。位於風城的新竹老爺酒店則主打「雙人好食樂住宿券」特價5,299元，包含雙人豪華客房住宿1晚含早餐，可任選雙人Beauty Salon 30分鐘半身油壓或雙人晚餐，提供旅客身心平衡的舒壓體驗。

深受年輕族群與文青喜愛的老爺行旅系列，本次同樣規劃多元選擇。台中大毅老爺行旅推出「4,998元旅人/綠光客房住宿套券」，一套2張，可享雙人入住旅人或綠光客房，每張入住再贈「吉合製茶」指定手搖飲品2杯。台南老爺行旅亦推出「4,998元行旅客房住宿套券」，一套2張，每張限期加贈100元爺友券館內消費抵用金。南港老爺行旅則主打「旅人客房住宿券」每張2,800元，享買10張再送1張的超值回饋。