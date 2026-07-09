台中大毅老爺行旅攜手國立臺灣美術館《月夜》中秋聯名禮盒正式登場

國立臺灣美術館與台中大毅老爺行旅，正式發表2026中秋聯名禮盒《月夜》。今年禮盒以國美館典藏、藝術家蔡永明作品〈夜系列21〉為靈感，攜手La Famille法米法式甜點、喜豐香1985及CAFE!N硬咖啡，共同打造以「中西融合」為主軸的中秋聯名禮盒。

中秋聯名禮盒《月夜》，延續雙方長期推動藝術走入生活的合作理念，透過藝術、美食與設計的跨界結合，將畫作中的夜色與光影化作節慶祝福，為中秋獻上一份兼具藝術美感與溫暖心意的佳節禮物。

《月夜》即日起開放預購，並歡迎企業訂購，邀請民眾在今年中秋以藝術傳遞情感，讓思念循著夜光回家。

國立臺灣美術館副館長汪佳政指出，此次禮盒主視覺，特別選用資深油畫藝術家蔡永明的作品，他師承臺灣前輩藝術家楊三郎，作品曾獲得全國油畫展、臺陽美展等重要獎項肯定，並曾擔任國立臺灣美術館展品審查委員。

作品〈夜系列21〉以藍黃交織的色彩，刻畫城市夜景中的燈火與人群，呼應中秋團圓、思念與歸家的情感。蔡永明表示，很高興作品能以更多元的形式走入大眾生活，期待透過藝術與節慶的結合，為人們帶來關於陪伴與團聚的溫暖記憶。

禮盒以《月夜》為名，延伸作品中夜色、燈火與歸途的意象，打造兼具藝術美感與實用性的包裝設計。禮盒突破過往需搭配提袋的形式，將提把直接融入盒體結構，外型宛如旅人隨身攜帶的行李箱，呼應台中大毅老爺行旅的品牌精神，也象徵每一份中秋心意都承載著思念與祝福，陪伴人們循著月光與燈火，走向團圓。

老爺酒店集團營運長鄭家鈞說，《月夜》禮盒以「中西融合」為風味主軸，攜手La Famille法米法式甜點、台中在地漢餅品牌喜豐香1985與Cafein硬咖啡共同打造。

法米法式甜點以法國布列塔尼酥餅為基礎，融合臺灣在地鹹蛋黃的「金沙布列塔尼」，以及選用日本焙茶與法國AOP發酵奶油製作的「焙茶餅」；在酥鬆口感中展現溫潤回甘的茶韻。

喜豐香1985傳承逾40年，以慢火烘焙帶出核桃堅果香氣，展現臺灣傳統糕餅的樸實魅力。

Cafein硬咖啡招牌商品「世界冠軍配方濾掛咖啡」融合杏桃、紅茶與黑糖風味，尾韻留有臺灣人熟悉的甜感。透過東西交融、傳統與創新風味並陳，為中秋時光增添豐富的味蕾體驗。

國立臺灣美術館長期透過藝術典藏推廣美感教育，讓藝術走入日常；台中大毅老爺行旅則致力於打造結合文化、美學與旅遊體驗的生活風格。《月夜》聯名禮盒結合了雙方理念，將藝術的溫度化作節慶祝福，陪伴人們在月光映照下，共享團圓時刻。

「月夜」中秋禮盒定價1,630元，8月7日前預購即享早鳥優惠價1,337元。歡迎企業訂購，數量有限，敬請把握，大宗訂購另有優惠。

《月夜》中秋禮盒以行李箱為設計靈感，將旅行與團圓意象融入中秋贈禮。圖／台中大毅老爺行旅提供

《夜系列21》藝術家蔡永明，分享作品化為中秋禮盒主視覺的跨界合作感想。圖／台中大毅老爺行旅提供

國美館副館長汪佳政(右)與老爺酒店集團營運長鄭家鈞(左)見證雙方跨界合作成果。圖／台中大毅老爺行旅提供