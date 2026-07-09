米其林典禮規定大逆轉、放寬兩人同行！星廚：終於鬆一口氣

《2026臺灣米其林指南》頒獎典禮將於7月21日登場，就在餐飲圈因今年星級餐廳出席名額縮減而議論紛紛之際，事件迎來轉折。據多家餐廳證實，米其林已重新發出通知，調整典禮出席規定，每家星級餐廳可再增加一位出席者，讓原本僅限一人的安排，放寬為兩人同行。

消息曝光後，不少主廚坦言終於鬆一口氣。先前邀請函明訂每家餐廳僅限一人出席，並要求穿著廚師服，外界普遍解讀代表只有主廚能走進典禮現場。這也意味著，當餐廳領受星級殊榮時，陪伴一路走來的副主廚、外場主管、甜點團隊、侍酒師，甚至負責對外溝通的品牌、公關人員，都只能留在場外等待消息。

如今，米其林重新調整安排，讓每家餐廳增加一位出席者，無疑展現了願意傾聽產業聲音的態度，也讓典禮回歸更貼近餐廳實際運作的節奏。雖然兩個名額依然無法容納餐廳所有共同奮鬥的夥伴，但至少釋放出一個訊號——這場典禮不僅是為了頒發星級殊榮，也是為了讓餐廳與夥伴分享榮耀。

只是，這場風波留下的相關討論，並未因此畫下句點。當米其林在全球各地持續扮演餐飲產業最具影響力的評鑑者，它所打造的，不該侷限於令消費者嚮往的一份星級榜單，更應該是一個讓餐飲人感受到尊重與認同的舞台。

畢竟《米其林指南》自1926年發展星級制度以來至今百年，肯定的對象一向是「一家餐廳」，而不是「一位主廚」；這也意味著在米其林頒獎典禮這個星光熠熠的榮耀場合，儘管典禮空間、席次並非無限，但除了星級餐廳的成員們，還有誰比他們更有資格入場、取得合理的席次坐下呢？