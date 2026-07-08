神級三星名廚Paul Pairet來了！法式小館POLUX Taipei八月開幕
台北法式餐飲版圖再添重量級品牌。由法國三星名廚保羅．派瑞（Paul Pairet）創立、原訂今年5月試營運的法式餐館「POLUX Taipei」，確定將於8月正式開幕。
創立於2019年的「POLUX」在上海新天地已是極具代表性的指標名店，這次來到台北展店，是品牌首次將觸角延展到海外，保羅．派瑞本人也多次專程來到台灣考察，認為台灣市場對於西餐的接受程度，並不亞於日、韓，使台北這次得以超車東京與首爾，成為「POLUX」第一個進駐的海外城市。
保羅．派瑞以位於上海、榮獲米其林三星肯定的「Ultraviolet」享譽國際，不過「POLUX」與高端餐飲定位截然不同。以巴黎街角咖啡館為靈感，主打兼具法式經典與日常氛圍的餐飲體驗，希望讓更多消費者以相對親民的價格享用法式料理。
「POLUX Taipei」此次由保羅．派瑞與米其林一星餐廳「La Vie」執行長吳睿弘與「蘭、朧粵」創辦人劉宗原（Frank）合資成立，引進保羅．派瑞代表性的「法式 Café」概念。業者表示，店內多數單點料理價格將控制在千元內，希望降低法式餐飲門檻，讓消費者能以更輕鬆的方式體驗三星主廚的料理風格。
餐廳將提供全天候供餐，從早午餐、下午茶到晚餐皆可享用。其中，被不少上海饕客視為招牌的人氣法式吐司也將原汁原味登台。此外，酥脆多汁的炸豬排、搭配薯泥的漢堡排等經典菜色，也都將同步亮相，延續「POLUX」兼具法式技巧與家常溫度的特色。
空間設計則延續品牌一貫的巴黎咖啡館風格，大量運用木質家具、復古地磚與暖色調元素，營造法國街角餐館的悠閒氛圍。「POLUX Taipei」位於台北市大安區安和路二段「蘭餐廳」原址，預計8月正式開幕，可望成為今年下半年台北餐飲市場備受矚目的新話題。
◎POLUX Taipei
．地址：台北市大安區安和路二段83號
．預計開幕時間：2026年8月
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