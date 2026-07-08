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「台中鍋烤節」屋馬祭出最大獎吸客 燒肉霸主抽首爾雙人來回機票

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「台中鍋烤節」屋馬祭出最大獎吸客，燒肉霸主抽首爾雙人來回機票。業者／提供
「台中鍋烤節」屋馬祭出最大獎吸客，燒肉霸主抽首爾雙人來回機票。業者／提供

「2026台中鍋烤節」即將於7月14日至8月14日盛大登場，台中市政府持續以美食節慶帶動城市觀光與餐飲消費，今年店家招募更持續升溫，根據市府經濟發展局統計，目前已有超過500家業者響應參與。

其中，西屯、北屯及南屯區成為台中三大鍋烤熱區，合計247家店家參與，占整體報名店家近半數，展現台中鍋烤產業兼具品牌實力、巷弄特色與城市美食能量。

屋馬作為台中最具代表性的燒肉品牌之一，不只參與「2026台中鍋烤節」全民票選，更同步推出年度加碼活動「屋馬鍋烤感謝祭」，以線上抽獎、門市互動雙重回饋，邀請全台民眾暑假一起來台中吃燒肉、投票挺屋馬，把台中的燒肉香氣推向全台。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏指出，台中鍋烤節是展現台中餐飲實力的重要舞台，也讓更多人看見台中作為鍋烤美食之都的品牌能量。期待今年暑假，不只台中人一起投票挺在地，也邀請全世界旅客中進中出，用一餐燒肉感受城市的熱情與滋味。

金泰宏表示，感謝民眾長期支持，今年「屋馬鍋烤感謝祭」特別祭出雙重好禮。第一重為線上應援抽獎，民眾只要於屋馬燒肉Facebook指定貼文留言處，曬出支持「屋馬燒肉中港店」的投票紀錄，即可參加抽獎，有機會把台中－首爾雙人來回機票帶回家。

另有總獎項價值超過6萬元的澳洲和牛餐券，讓支持屋馬的每一票，都有機會變成旅程與美味的雙重驚喜。

第二重則為門市限定加碼活動，活動期間凡至屋馬燒肉門市用餐，向店員出示支持「屋馬燒肉中港店」的投票畫面，現場有機會抽中限量台中城市杯或精美肉盤等現場好禮。

「2026台中鍋烤節」將於7月14日至8月14日在「台中通TCPASS」APP展開全民票選，今年市府除祭出300組萬元鍋烤券及汽車大獎之外，也加碼推出店家體驗券等多項好禮。

民眾只要下載「台中通TCPASS」APP，進入鍋烤節專區投票支持「屋馬燒肉中港店」，即可參加市府主辦抽獎；同步參與屋馬燒肉「屋馬鍋烤感謝祭」，還有機會抽中台中－首爾雙人來回機票、和牛雙人套餐及門市限定好禮。

屋馬邀請全台民眾暑假一起來台中吃燒肉、投票挺屋馬，把台中的燒肉香氣推向全台。業者／提供
屋馬邀請全台民眾暑假一起來台中吃燒肉、投票挺屋馬，把台中的燒肉香氣推向全台。業者／提供

台中 燒肉 首爾

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