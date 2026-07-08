台中Moxy高空餐酒館「味蕾出走計畫」全新升級 帶領味蕾環遊世界

位於台中市Moxy酒店頂樓的Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館，將自7月12日起至9月30日推出全新升級「味蕾出走計畫」，以「義大利西西里島」、「摩洛哥撒哈拉」、「土耳其伊斯坦堡」三段異國旅程為靈感，結合限定主題套餐、特色調飲，打造不用出國、馬上出發的味蕾旅行。

Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館延續去年推出「味蕾出走計畫」，再次帶領味蕾出遊，探尋世界美味，7月12日起率先由「義大利西西里島」揭開序曲。

西西里炸飯糰搭檸檬奶油醬魚排、檸檬酒提拉米蘇等經典美食，還有柳橙、檸檬結合君度橙酒的限定調酒「西西里夕陽」，以及融合咖啡與檸檬香氣的無酒精特調「熱情西西里」，重現柑橘香料與鮮甜海鮮的地中海清爽美味。

8月出發神祕異國情調的「摩洛哥撒哈拉」，以香料橄欖鷹嘴豆泥、羊肉塔吉鍋搭配番紅花飯呈現北非豐富香料飲食文化，調和接骨木花香氣的「摩洛哥綠洲」調酒，以及無酒精特調「撒哈拉幻境」透過乾冰呈現如夢幻境。

9月前進千年古城「土耳其伊斯坦堡」，以土耳其烤肉、起司菠菜薄餅、土耳其冰淇淋，以及「翱翔卡帕多奇亞」特調、柑橘果香無酒精特調「托普卡匹寶藏」，享受歐亞文化薈萃的美食經典。

7月12日起至9月30日同步推出「味蕾飛行護照」集章活動，凡於不同月份點選主題套餐，即可獲得一枚專屬集章，累積兩枚兌換指定調飲一杯，集滿三枚兌換精選餐點一份，活動期間點選「味蕾出走計畫」系列餐飲，加贈當月限定明信片一張。

此外，Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館於每日傍晚5點30分至6點30日落時段，規劃「黃金角落Sunset Hour」，點選當月主題餐飲即可拍攝「日落限定拍立得」。

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