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手搖控必喝！臺虎聯名大茗第二彈 茉莉綠茶尬台灣柳橙打造清爽微醺

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
繼首款以細緻的桂花四季春溫柔揉入酒香後，「臺虎精釀」與人氣手搖「大茗本位製茶堂」再度攜手。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
繼首款以細緻的桂花四季春溫柔揉入酒香後，「臺虎精釀」與人氣手搖「大茗本位製茶堂」再度攜手。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

手搖飲與調酒聯名熱潮持續延燒。臺虎精釀繼首波攜手大茗本位製茶堂推出桂花四季春調酒後，今年夏季再推出第二波聯名新品「柳橙茉莉綠調酒 ORANGE JASMINE GREEN TEA FIZZ」，以茶香結合台灣柑橘果香，打造適合夏季微醺的新選擇，即日起於全家便利商店獨家開賣。

此次新品延續雙方以茶為核心的風味概念，但改以茉莉綠茶作為主角。臺虎精釀表示，大茗本位製茶堂將茉莉綠茶細膩花香融入酒體，再搭配台灣柳丁與茂谷柑果汁，以及橙皮天然精油香氣，透過果香、茶韻與氣泡層層堆疊，呈現不同於傳統水果調酒偏甜的風味，入口清爽順口，尾韻保留茶湯回甘特色。

新品酒精濃度為5%，希望在保有微醺口感的同時，兼顧夏日飲用的輕盈感，不論是午後放鬆、下班小酌或聚會場合，都能成為兼具果香與茶香的沁涼選擇，也與先前推出的桂花四季春調酒共同形成系列產品。

除了風味升級，包裝設計也呼應盛夏意象，罐身以澄黃色搭配霧金色調，營造陽光灑落般的漸層光澤，呼應柳橙果香與夏日氛圍。品牌期望透過視覺與風味雙重設計，讓消費者無論漫步夏夜街頭或待在家中放鬆，都能隨手開罐享受充滿茶香與果香的微醺時光。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

把盛夏陽光收進罐子裡！臺虎 x 大茗續作「柳橙茉莉綠調酒」沁涼上市。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
把盛夏陽光收進罐子裡！臺虎 x 大茗續作「柳橙茉莉綠調酒」沁涼上市。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

罐身採用象徵盛夏陽光的澄黃與霧金，呈現出如同午後日光折射的通透光澤。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
罐身採用象徵盛夏陽光的澄黃與霧金，呈現出如同午後日光折射的通透光澤。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

精選臺灣在地飽吸陽光的柳丁與茂谷柑，大膽將橙皮特有的精油清香揉捏入酒。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
精選臺灣在地飽吸陽光的柳丁與茂谷柑，大膽將橙皮特有的精油清香揉捏入酒。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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