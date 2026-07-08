金車柏克金首推低酒精拉格風味飲料 清爽柑橘氣息百搭泰韓料理

近年全球掀起「Sober Curious（微醺探索）」生活風潮，帶動低酒精與無酒精飲品市場快速成長，也讓飲酒文化逐漸從追求酒精濃度，轉向講究風味、場合與生活平衡。看準這股消費趨勢，金車柏克金首度跨足低酒精飲品市場，推出全新「拉格啤酒風味飲料」，以不到0.5%的酒精含量，鎖定日常輕飲與多元社交需求。

金車柏克金表示，新品以經典拉格啤酒作為風味基礎，採用終止發酵技術搭配特殊酵母製程，將酒精濃度控制在0.5%以下，同時保留拉格啤酒清爽俐落的特色。酒液呈現淡金色澤，入口可感受到血橙與柑橘皮的清新香氣，接續帶出熱帶水果、葡萄柚的微酸果香，尾韻則融合細緻草本氣息，整體風味層次鮮明，兼具果香與適度苦韻。

品牌指出，相較於傳統啤酒，新品更適合日常飲用情境，不論聚餐、戶外活動或餐食搭配，都能提供更輕鬆的飲用選擇。其中果香與微苦口感，也適合搭配韓式、泰式及中東等香料風味較濃郁的料理，提升整體餐飲體驗。

根據市場研究，全球低酒精及無酒精飲品市場仍維持穩定成長，年複合成長率約7.6%，顯示消費者對兼顧風味與健康生活的產品需求持續提升。金車柏克金表示，未來將持續以台灣在地新鮮釀造精神開發更多創新風味產品，拓展不同飲用情境。

金車柏克金「拉格啤酒風味飲料」每罐330毫升，酒精濃度低於0.5%，建議售價35元，目前已於各大民生通路及金車線上購開賣，7月10日起也將陸續於全聯、大全聯、萬家福及愛買等通路上市，上市期間同步推出新品優惠活動，實際內容依各通路公告為準。

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