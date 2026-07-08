快訊

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威晚間北轉 擦邊、西北颱、登陸？粉專：3劇本關鍵在未來36小時

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

免排隊預購！全聯攜台中名店creammm.t推6款檸檬甜點 銅板價輕鬆嚐鮮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
We Sweet攜手排隊甜點名店 creammm.t推出銅板價甜點全聯檸檬季清爽登場。圖／全聯福利中心提供
We Sweet攜手排隊甜點名店 creammm.t推出銅板價甜點全聯檸檬季清爽登場。圖／全聯福利中心提供

夏天就想來點酸甜開胃的！全聯We Sweet推檸檬季，首度攜手台中人氣甜點名店creammm.t，以招牌「花型檸檬塔」為靈感，推出6款聯名檸檬甜點，從千層蛋糕、戚風蛋糕、慕斯、布蕾到泡芙一次網羅。7月10日至8月6日活動期間聯名甜點任選2件現折10元，免排隊就能用平價享受名店風味。

creammm.t以全台首創「花型檸檬塔」掀起網購熱潮，結合設計美學與甜點工藝，曾創下單月熱銷超過10萬顆的佳績。此次與We Sweet合作，將品牌經典的檸檬酸甜比例與層次風味，轉化為超市就能輕鬆入手的限定甜點。

此次聯名主打6款新品，包括「檸檬千層蛋糕」將經典檸檬塔內餡融入法式千層蛋糕，特價119元；「香檸戚風蛋糕」以柔軟戚風搭配檸檬餡與檸檬甘那許，特價99元；「白玉檸檬慕斯」結合鮮奶油與檸檬汁，打造清爽口感，特價109元；「檸檬慕斯杯」以玫瑰檸檬奶醬搭配乳酪雙慕斯，特價59元；「檸檬卡士達布蕾盒」層層堆疊布丁、鮮奶油與檸檬卡士達，特價139元；「檸檬糖霜菠蘿泡芙」則以酥脆外皮包裹酸甜檸檬內餡，特價89元。

除了冷藏甜點，阪急麵包也同步推出3款檸檬季新品，包括售價39元的「香檸湯種」，以柔軟湯種麵包搭配檸香卡士達；「萊姆日光塔」結合酥脆麵包體與檸檬乳酪餡，7月10日至23日特價35元；「檸霜生甜甜圈」則以日式生甜甜圈搭配檸檬奶霜，同樣限時特價35元。

We Sweet x creammm.t聯名監製首推檸檬千層蛋糕以及白玉檸檬慕斯。圖／全聯福利中心提供
We Sweet x creammm.t聯名監製首推檸檬千層蛋糕以及白玉檸檬慕斯。圖／全聯福利中心提供

「檸檬卡士達布蕾盒」層層堆疊布丁、鮮奶油與檸檬卡士達；「香檸戚風蛋糕」以柔軟戚風搭配檸檬餡與檸檬甘那許。圖／全聯福利中心提供
「檸檬卡士達布蕾盒」層層堆疊布丁、鮮奶油與檸檬卡士達；「香檸戚風蛋糕」以柔軟戚風搭配檸檬餡與檸檬甘那許。圖／全聯福利中心提供

「檸檬糖霜菠蘿泡芙」以新鮮檸檬與檸檬巧克力的酸甜比例，包裹在金黃酥脆的菠蘿外殼中，每一口都是外酥內滑的幸福感。圖／全聯福利中心提供
「檸檬糖霜菠蘿泡芙」以新鮮檸檬與檸檬巧克力的酸甜比例，包裹在金黃酥脆的菠蘿外殼中，每一口都是外酥內滑的幸福感。圖／全聯福利中心提供

「檸檬慕斯杯」以玫瑰檸檬奶醬搭配酸甜檸檬與清爽乳酪雙慕斯，層層堆疊酸甜絲滑的夏日滋味。圖／全聯福利中心提供
「檸檬慕斯杯」以玫瑰檸檬奶醬搭配酸甜檸檬與清爽乳酪雙慕斯，層層堆疊酸甜絲滑的夏日滋味。圖／全聯福利中心提供

甜點 全聯 台中

延伸閱讀

全家「玉米酷繽沙」搞怪開賣 水果冰球、高蛋白咖啡、仙草蜜同步上市

布丁狗、大耳狗喜拿變身麵包、貝果！超萌手作烘焙課報名就送周邊

好丘「山茶花可頌」送咖啡買1送1！辻利茶舗5款新飲品、焙茶甜點上桌

父親節來了！LADY M「竹炭咖啡千層」登場 COLD STONE三麗鷗男團亮相

相關新聞

免排隊預購！全聯攜台中名店creammm.t推6款檸檬甜點 銅板價輕鬆嚐鮮

夏天就想來點酸甜開胃的！全聯We Sweet推檸檬季，首度攜手台中人氣甜點名店creammm.t，以招牌「花型檸檬塔」為靈感，推出6款聯名檸檬甜點，從千層蛋糕、戚風蛋糕、慕斯、布蕾到泡芙一次網羅。7月10日至8月6日活動期間聯名甜點任選2件現折10元，免排隊就能用平價享受名店風味。

強颱來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延至8／29–30舉辦

強颱巴威來襲，原訂7月11～12日在高雄舉辦「500碗小吃市集」活動宣布取消，延期至8月29～30日舉行，攤商品牌均已確認配合。吃貨禮包取貨日期亦調整至新檔期，期待吸引民眾參加。

26秋冬巴黎高訂周／香奈兒打造巨型魔豆森林 用工藝書寫現代時尚寓言

「我常常在想，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的ㄧ生是否像一則童話？我在她的藏書中發現一本名為「Les Fées, contes des contes」（仙女，故事中的故事）的書。書本會說故事，服裝也會嗎？於是我決定與高級訂製服工作坊攜手，一起探索這個問題。」香奈兒（CHANEL）藝術總監Matthieu Blazy在2026秋冬高級訂製服系列的筆記中如此提問。

賓士電車開回家！大買家30周年慶祭超狂回饋

陪伴消費者走過30個年頭的大買家量販店，今年迎來北屯店30周年慶，特別攜手國光店同步推出年度最大回饋檔期。自即日起至7月29日祭出周年慶限定優惠，不僅有周周抽免單、滿額送現金券、紅利點數加碼及多項超值商品優惠。

Burberry鄉間為靈感 X Moses Martin打造公路之旅留「夏」美好記憶

夏天是一年之中最適合旅行的季節，人們離開都市、打開感官、留下全新閃耀的夏日回憶。Burberry發表了全新形象視覺，邀請英國酷玩樂團主唱克里斯馬汀之子摩西馬汀（Moses Martin），英國模特兒Edie Campbell、Nora Attal、韓國藝術家金相佑Sang Woo Kim一同入鏡，以「鄉間逸趣」為主題，呈現一趟英式風格的夏日公路之旅，興致盎然、留下年少回憶的美好新一頁。

比演唱會還難搶！台中高端Buffet開放訂位秒殺...店家祭訂位新招

饗賓集團旗下高端日式Buffet品牌「旭集 和食集錦」台中大遠百店將於7月9日開幕，不過，新店尚未開幕，詢問度持續攀升，開放訂位後更掀起搶訂潮，一個月內的午餐、晚餐已迅速額滿，僅剩平日下午茶零星訂位名額，因應大量訂位需求，饗賓集團今天宣布加碼開放未來兩個月的訂位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。