免排隊預購！全聯攜台中名店creammm.t推6款檸檬甜點 銅板價輕鬆嚐鮮

夏天就想來點酸甜開胃的！全聯We Sweet推檸檬季，首度攜手台中人氣甜點名店creammm.t，以招牌「花型檸檬塔」為靈感，推出6款聯名檸檬甜點，從千層蛋糕、戚風蛋糕、慕斯、布蕾到泡芙一次網羅。7月10日至8月6日活動期間聯名甜點任選2件現折10元，免排隊就能用平價享受名店風味。

creammm.t以全台首創「花型檸檬塔」掀起網購熱潮，結合設計美學與甜點工藝，曾創下單月熱銷超過10萬顆的佳績。此次與We Sweet合作，將品牌經典的檸檬酸甜比例與層次風味，轉化為超市就能輕鬆入手的限定甜點。

此次聯名主打6款新品，包括「檸檬千層蛋糕」將經典檸檬塔內餡融入法式千層蛋糕，特價119元；「香檸戚風蛋糕」以柔軟戚風搭配檸檬餡與檸檬甘那許，特價99元；「白玉檸檬慕斯」結合鮮奶油與檸檬汁，打造清爽口感，特價109元；「檸檬慕斯杯」以玫瑰檸檬奶醬搭配乳酪雙慕斯，特價59元；「檸檬卡士達布蕾盒」層層堆疊布丁、鮮奶油與檸檬卡士達，特價139元；「檸檬糖霜菠蘿泡芙」則以酥脆外皮包裹酸甜檸檬內餡，特價89元。

除了冷藏甜點，阪急麵包也同步推出3款檸檬季新品，包括售價39元的「香檸湯種」，以柔軟湯種麵包搭配檸香卡士達；「萊姆日光塔」結合酥脆麵包體與檸檬乳酪餡，7月10日至23日特價35元；「檸霜生甜甜圈」則以日式生甜甜圈搭配檸檬奶霜，同樣限時特價35元。

We Sweet x creammm.t聯名監製首推檸檬千層蛋糕以及白玉檸檬慕斯。圖／全聯福利中心提供

「檸檬卡士達布蕾盒」層層堆疊布丁、鮮奶油與檸檬卡士達；「香檸戚風蛋糕」以柔軟戚風搭配檸檬餡與檸檬甘那許。圖／全聯福利中心提供

「檸檬糖霜菠蘿泡芙」以新鮮檸檬與檸檬巧克力的酸甜比例，包裹在金黃酥脆的菠蘿外殼中，每一口都是外酥內滑的幸福感。圖／全聯福利中心提供