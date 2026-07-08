強颱來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延至8／29–30舉辦

因應強颱巴威來襲，將影響全台，原訂於7月11～12日在高雄夢時代幸福廣場舉辦的「500碗小吃市集高雄場」活動，考量整體活動品質，以及相關攤商與人員的安全，因此確定將取消7月11～12的活動。500碗宣傳將延期至「8月29～30日」於原場地高雄夢時代幸福廣場，舉辦「500碗小吃市集高雄場」，期待在風和日麗的周末，邀請大家一起到高雄夢時代，一站吃到全台最著名的小吃店家。

第一份在地觀點的小吃新指南「第四屆500碗」，於6月26日正式公布後，再度引發全台網友熱烈討論，整體內容觸及人次突破千萬，得獎名單瀏覽次數也破50萬次，Google地圖流量也破13萬次，顯見每個人的生活中，都有自己最愛的台灣小吃，還有不少網友在個人社群分享「心中最愛的10碗」，成為全民討論的話題。

而於6月26～28日登場的500碗小吃市集台北場，3天更是突破3萬人次，不僅台灣人愛，更吸引日本、韓國、東南亞等國家的觀光客前來朝聖，許多攤商也都全面完售，來自台中的租界炭火蝦飯，3天更是合計賣出2,000份，其他如迪記法式豬舌飯，更是剛開攤就全面完售，鼎旺麻辣鍋也是賣出好佳績。

500碗小吃市集高雄場雖然因為颱風攪局，取消7月11～12日的活動，延期至8月29～30日舉辦，許多原定出席的攤商品牌，也同步確認可以配合延期，因此包括詹記家常飯桌鮮魚湯、台中租界 炭火蝦飯、永香鹽水雞、迪記法式豬舌飯、鼎旺麻辣鍋、糯夫米糕、李氏商行、惜緣亭、貳春Smoothie、Her呷 雞蛋糕、謙稻鍋燒、明宏拔絲地瓜、H&H現炸吉拿棒、LA ONE Bakery等，都可能將於8月29～30日出攤高雄夢時代幸福廣場。更多詳情請鎖定500碗官網。

500碗吃貨禮包也持續販售中，已訂購的民眾取貨日期也延至8月29～30日，吃貨禮包內含500碗帆布袋乙只、市集餐點保證兌換券（鼎旺麻辣鍋鳳爪乙份與永香鹹水雞乙份），還有500碗燈牌乙個等好禮，價值600元，特價399元，限量100組售完為止。

● 500碗2026中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward

● 500碗2026吃貨禮包獨家販售：https://500shop.udn.com/