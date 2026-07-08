26秋冬巴黎高訂周／香奈兒打造巨型魔豆森林 用工藝書寫現代時尚寓言
「我常常在想，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的ㄧ生是否像一則童話？我在她的藏書中發現一本名為「Les Fées, contes des contes」（仙女，故事中的故事）的書。書本會說故事，服裝也會嗎？於是我決定與高級訂製服工作坊攜手，一起探索這個問題。」香奈兒（CHANEL）藝術總監Matthieu Blazy在2026秋冬高級訂製服系列的筆記中如此提問。
●夢幻與現實的交界：巴黎大皇宮變身超現實花園
這場備受矚目的大秀將巴黎大皇宮（Grand Palais）歷史悠久的沙龍轉化為一座充滿魔幻色彩的超現實花園。步入秀場，賓客彷彿縮小成了童話中的角色，四周環繞著巨大的綠色藤蔓、色彩繽紛的巨型罌粟花與高如長頸鹿的毛地黃。天花板被渲染成點綴著朵朵白雲的湛藍天空，而在藤蔓與花叢間，錯落懸掛著各式金邊椅子，彷彿一股神秘魔力將它們捲入空中。
「嘉柏麗與魔豆」是Blazy為香奈兒打造的第二個高級訂製服系列。他以香奈兒女士的名言「我的人生並不如我所願，所以我創造了自己的人生」為啟發，將品牌創辦人從貧窮到富有的奮鬥歷程，巧妙地透過服裝，隱喻為《傑克與魔豆》的現代冒險。
●服裝細節：「日常歷險」的工藝
「香奈兒高級訂製服不僅是美麗的童話；它的本質是為女性而生，映照她們真實的人生，以及日常中的每一場歷險。」Blazy說。大秀序幕由一套輕盈的真絲雪紡套裝揭開，模特兒手中拿著引為靈感的百年皮革裝幀童話集《Les Fées, contes des contes》，象徵著時尚與故事交錯點。大量運用的Guipure凸花蕾絲，織紋細膩地勾勒出魔豆的輪廓；精緻的植物刺繡與蜿蜒的藤蔓紋樣沿著外套與洋裝蔓延，將自然生命力注入結構化的剪裁中。一系列鈕扣從衣領向下延伸，從醜小鴨演變為優雅的天鵝，精妙地詮釋了《醜小鴨》的故事。
系列的主題充滿創意，但所有細節都體現出高級訂製服裁縫（tailleur）工作坊、柔裁（flou）工作坊、辮飾緄邊（galons）工作坊，以及Le 19M工坊的織造、刺繡、褶飾、製帽、金銀飾和鞋履工匠出類拔萃的精湛技藝。Blazy認為高級訂製服最深刻的魅力在於穿著者與服裝間的私人連結，因此有的外套裡隱藏了小紙條、掛飾以及各式各樣經過轉化的日常小物：「對我而言，時尚是關於日常的歷險。時尚不在於那些讓人驚嘆的一瞬間，而是你可以摺疊放入行李箱、陪伴你生活的衣服。」他在受外媒訪問時說。
●微型世界的奇幻想像
多款動物形狀的晚宴包，以天馬行空的想像力，將童話元素具象化為精緻的藝術品：豆莢、母雞、甚至還有童話中的沉睡小熊。鞋履在社群上引起熱烈討論，香奈兒經典的雙色鞋採用虹彩拼接、豹紋面料與網紗打造，有的鞋跟轉化為裝滿珍珠的豆莢，有的則是有蝴蝶駐足的蜿蜒藤蔓，還有的鞋跟上有微型的傑克，讓模特兒彷彿化身為跨越魔豆藤的時尚巨人。
巨大的珠寶項鍊上，精雕細琢的小鳥停棲在綠色植物間；黑色洋裝的領口則裝飾了彷彿正為穿著者披上衣裳兩隻雕刻鳥兒，重現了《灰姑娘》中鳥兒相助的情節。大黃蜂、花卉與魔豆形狀的珠寶，結合金質飾面與琺瑯彩繪，為整體造型增添了奇幻的閃耀光芒。整場大秀的壓軸，打破了高級訂製服通常以婚紗收尾的傳統，以一件他稱為「復仇洋裝」的黑色露肩洋裝畫上句點。
Blazy透露，在他眼中，香奈兒女士最精彩的童話就是她自己的人生：「她爬上梯子尋找她的金鵝，而她的方式是為真實的女性製作衣服。她的衣服從不浮誇，而是植根於生活。」。由於香奈兒女士終生未婚，Blazy認為用這件象徵獨立與強大的小黑裙結尾，才是講述她故事最正確的方式，完美喚回了這位時尚傳奇的靈魂。
品牌大使Pedro Pascal 與妹妹 Lux Pascal、Tilda Swinton 與女兒 Honor Swinton Byrne、奧斯卡影后楊紫瓊、凱薩琳丹妮芙、香港女星陳法拉、陳偉霆、Teyana Taylor、女團XG成員Jurin等人都出席看秀。
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