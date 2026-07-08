26秋冬巴黎高訂周／香奈兒打造巨型魔豆森林 用工藝書寫現代時尚寓言

「我常常在想，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的ㄧ生是否像一則童話？我在她的藏書中發現一本名為「Les Fées, contes des contes」（仙女，故事中的故事）的書。書本會說故事，服裝也會嗎？於是我決定與高級訂製服工作坊攜手，一起探索這個問題。」香奈兒（CHANEL）藝術總監Matthieu Blazy在2026秋冬高級訂製服系列的筆記中如此提問。

●夢幻與現實的交界：巴黎大皇宮變身超現實花園

這場備受矚目的大秀將巴黎大皇宮（Grand Palais）歷史悠久的沙龍轉化為一座充滿魔幻色彩的超現實花園。步入秀場，賓客彷彿縮小成了童話中的角色，四周環繞著巨大的綠色藤蔓、色彩繽紛的巨型罌粟花與高如長頸鹿的毛地黃。天花板被渲染成點綴著朵朵白雲的湛藍天空，而在藤蔓與花叢間，錯落懸掛著各式金邊椅子，彷彿一股神秘魔力將它們捲入空中。

「嘉柏麗與魔豆」是Blazy為香奈兒打造的第二個高級訂製服系列。他以香奈兒女士的名言「我的人生並不如我所願，所以我創造了自己的人生」為啟發，將品牌創辦人從貧窮到富有的奮鬥歷程，巧妙地透過服裝，隱喻為《傑克與魔豆》的現代冒險。

●服裝細節：「日常歷險」的工藝

「香奈兒高級訂製服不僅是美麗的童話；它的本質是為女性而生，映照她們真實的人生，以及日常中的每一場歷險。」Blazy說。大秀序幕由一套輕盈的真絲雪紡套裝揭開，模特兒手中拿著引為靈感的百年皮革裝幀童話集《Les Fées, contes des contes》，象徵著時尚與故事交錯點。大量運用的Guipure凸花蕾絲，織紋細膩地勾勒出魔豆的輪廓；精緻的植物刺繡與蜿蜒的藤蔓紋樣沿著外套與洋裝蔓延，將自然生命力注入結構化的剪裁中。一系列鈕扣從衣領向下延伸，從醜小鴨演變為優雅的天鵝，精妙地詮釋了《醜小鴨》的故事。

系列的主題充滿創意，但所有細節都體現出高級訂製服裁縫（tailleur）工作坊、柔裁（flou）工作坊、辮飾緄邊（galons）工作坊，以及Le 19M工坊的織造、刺繡、褶飾、製帽、金銀飾和鞋履工匠出類拔萃的精湛技藝。Blazy認為高級訂製服最深刻的魅力在於穿著者與服裝間的私人連結，因此有的外套裡隱藏了小紙條、掛飾以及各式各樣經過轉化的日常小物：「對我而言，時尚是關於日常的歷險。時尚不在於那些讓人驚嘆的一瞬間，而是你可以摺疊放入行李箱、陪伴你生活的衣服。」他在受外媒訪問時說。

●微型世界的奇幻想像

多款動物形狀的晚宴包，以天馬行空的想像力，將童話元素具象化為精緻的藝術品：豆莢、母雞、甚至還有童話中的沉睡小熊。鞋履在社群上引起熱烈討論，香奈兒經典的雙色鞋採用虹彩拼接、豹紋面料與網紗打造，有的鞋跟轉化為裝滿珍珠的豆莢，有的則是有蝴蝶駐足的蜿蜒藤蔓，還有的鞋跟上有微型的傑克，讓模特兒彷彿化身為跨越魔豆藤的時尚巨人。

巨大的珠寶項鍊上，精雕細琢的小鳥停棲在綠色植物間；黑色洋裝的領口則裝飾了彷彿正為穿著者披上衣裳兩隻雕刻鳥兒，重現了《灰姑娘》中鳥兒相助的情節。大黃蜂、花卉與魔豆形狀的珠寶，結合金質飾面與琺瑯彩繪，為整體造型增添了奇幻的閃耀光芒。整場大秀的壓軸，打破了高級訂製服通常以婚紗收尾的傳統，以一件他稱為「復仇洋裝」的黑色露肩洋裝畫上句點。

Blazy透露，在他眼中，香奈兒女士最精彩的童話就是她自己的人生：「她爬上梯子尋找她的金鵝，而她的方式是為真實的女性製作衣服。她的衣服從不浮誇，而是植根於生活。」。由於香奈兒女士終生未婚，Blazy認為用這件象徵獨立與強大的小黑裙結尾，才是講述她故事最正確的方式，完美喚回了這位時尚傳奇的靈魂。

品牌大使Pedro Pascal 與妹妹 Lux Pascal、Tilda Swinton 與女兒 Honor Swinton Byrne、奧斯卡影后楊紫瓊、凱薩琳丹妮芙、香港女星陳法拉、陳偉霆、Teyana Taylor、女團XG成員Jurin等人都出席看秀。

影后凱薩琳丹尼芙出席香奈兒2026秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒2026秋冬高級訂製服系列大秀以「嘉柏麗與魔豆」為題。圖／香奈兒提供

精緻的植物刺繡與蜿蜒的藤蔓紋樣沿著外套與洋裝蔓延。圖／香奈兒提供

品牌大使Tilda Swinton出席香奈兒2026秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒2026秋冬高級訂製服系列大秀以「嘉柏麗與魔豆」為題。圖／香奈兒提供

香港女星陳法拉出席香奈兒2026秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供

模特兒在巨大的綠色藤蔓中漫步。圖／香奈兒提供

蝴蝶駐足的蜿蜒藤蔓高跟鞋跟。圖／香奈兒提供

香港男星陳偉霆出席香奈兒2026秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供

沈睡的小熊造型金屬手提包。

品牌大使Tilda Swinton與女兒Honor Swinton Byrne出席香奈兒2026秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供

品牌大使Pedro Pascal出席香奈兒2026秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供

奧斯卡影后楊紫瓊出席香奈兒2026秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供

Pedro Pascal妹妹Lux Pascal出席香奈兒2026秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供

品牌大使Lupita Nyong'o出席香奈兒2026秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供

洋裝上裝飾黑白天鵝刺繡讓人想起童話場景。圖／香奈兒提供

領口鳥兒彷彿正為穿著者披上衣裳。圖／香奈兒提供

領口與裙擺的立體羽飾讓洋裝呈現彷彿花苞的形狀。圖／香奈兒提供

品牌大使Pedro Pascal出席香奈兒2026秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供

好萊塢女星Teyana Taylor出席香奈兒2026秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供

黑色小洋裝作為壓軸結尾。圖／香奈兒提供

傳統高級訂製服大秀中的新娘禮服沒有少，卻不是壓軸。。圖／香奈兒提供

Guipure凸花蕾絲裙裝。圖／香奈兒提供

鮮亮的橘紅色亮片洋裝，領口點綴白色的立體小鳥。圖／香奈兒提供

秀滿亮片的花卉與藤蔓圖案套裝。圖／香奈兒提供

女團XG成員、日本歌手Jurin出席香奈兒2026秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供