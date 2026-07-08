快訊

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

賓士電車開回家！大買家30周年慶祭超狂回饋

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
大買家30周年慶吸引各界共襄盛舉，共同見證北屯店30周年重要里程碑。記者宋健生／攝影
大買家30周年慶吸引各界共襄盛舉，共同見證北屯店30周年重要里程碑。記者宋健生／攝影

陪伴消費者走過30個年頭的大買家量販店，今年迎來北屯店30周年慶，特別攜手國光店同步推出年度最大回饋檔期。自即日起至7月29日祭出周年慶限定優惠，不僅有周周抽免單、滿額送現金券、紅利點數加碼及多項超值商品優惠。

周年慶更同步推出「滿千抽賓士」活動，將一路延續至9月2日，會員消費滿額即有機會把Mercedes-Benz CLA 200純電動車開回家，讓購物不只是省荷包，更有機會圓夢開名車。

大買家周年慶活動，8日以象徵吉祥興旺的祥獅獻瑞及震撼鼓陣演出熱鬧開場，為30周年慶增添喜氣，也象徵大買家迎向下一個嶄新的30年。隨後，在與會貴賓的共同見證下，正式宣布年度最大回饋活動全面展開，現場彩球升空、紙花齊放，將活動氣氛推向最高潮。

大買家董事長張博鈞表示，30年來陪伴無數家庭走過日常生活的重要時刻。從三餐採買、節慶團圓到家庭聚會，大買家不僅是民眾採購生活用品的重要據點，更是許多人成長記憶的一部分。今年適逢30周年，特別以歷來最大規模回饋活動感謝消費者長期支持。

本次30周年慶期間，推出多項會員專屬回饋活動。其中，最受矚目的「周周抽免單」，每周將抽出幸運會員享不限金額100％全額回饋，買多少退多少，讓採買變得更加驚喜。另推出「感恩大放送」，單筆消費滿2,000元即可獲得200元現金券，讓消費者現買現省、越買越划算。

為回饋長期支持的會員，大買家也同步祭出紅利加碼活動，會員單筆消費滿1萬元即可獲得300點紅利點數。此外，活動期間還有「通通有獎抽」，祭出最高3萬元現金券等豐富獎項，讓消費者在享受優惠的同時，也有機會獲得額外驚喜。

除了周年慶限定活動外，大買家更準備重量級壓軸好禮「滿千抽賓士」，即日起至9月2日，會員單筆消費滿1,000元即可獲得抽獎資格，有機會將Mercedes-Benz CLA 200純電動車開回家，希望透過高價值大獎回饋消費者，讓每一次購物都充滿期待與驚喜。

此外，為讓30周年慶更有感，大買家也精選多款人氣商品推出周年慶限定優惠，涵蓋生鮮食品、民生用品、家電、美妝保養及居家用品等熱門品項，以超值價格回饋消費者，滿足暑假檔期及家庭採購需求。

張博鈞表示，30周年不只是企業發展的重要里程碑，更代表與消費者共同累積的珍貴回憶。未來將持續提供優質商品、貼心服務與實在價格，積極探索零售新形態，期待陪伴更多家庭打造優質生活。誠摯邀請消費者把握周年慶檔期，一起感受30周年最有誠意的回饋盛宴，把好康、好運一次帶回家。

大買家30周年慶記者會吸引各界共襄盛舉，包括台中副市長鄭照新、立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶、立法委員何欣純、台中市議員沈佑蓮、陳成添、賴順仁、謝家宜等貴賓蒞臨，共同見證大買家北屯店30周年重要里程碑，並祝福企業持續深耕在地、邁向下一個精彩30年。

大買家推出年度最大回饋「滿千抽賓士」活動，回饋消費者。記者宋健生／攝影
大買家推出年度最大回饋「滿千抽賓士」活動，回饋消費者。記者宋健生／攝影

張博鈞表示，30周年不只是企業發展的重要里程碑，更代表與消費者共同累積的珍貴回憶。記者宋健生／攝影
張博鈞表示，30周年不只是企業發展的重要里程碑，更代表與消費者共同累積的珍貴回憶。記者宋健生／攝影

周年慶 賓士 電動車

延伸閱讀

搶攻涼夏與家庭客商機 百貨暑期大戰開打

足球熱掀外送潮！foodomo祭超狂優惠：星巴克買一送一、滿＄711送77點

新光三越夏天卡利HIGH最高7%回饋 BT21獨家卡友禮暑假吃喝玩樂一站滿足

粉紅蓬蓬頭皮卡丘超萌亮相！ 寶可夢30周年3大慶祝活動資訊一次看

相關新聞

比演唱會還難搶！台中高端Buffet開放訂位秒殺...店家祭訂位新招

饗賓集團旗下高端日式Buffet品牌「旭集 和食集錦」台中大遠百店將於7月9日開幕，不過，新店尚未開幕，詢問度持續攀升，開放訂位後更掀起搶訂潮，一個月內的午餐、晚餐已迅速額滿，僅剩平日下午茶零星訂位名額，因應大量訂位需求，饗賓集團今天宣布加碼開放未來兩個月的訂位。

賓士電車開回家！大買家30周年慶祭超狂回饋

陪伴消費者走過30個年頭的大買家量販店，今年迎來北屯店30周年慶，特別攜手國光店同步推出年度最大回饋檔期。自即日起至7月29日祭出周年慶限定優惠，不僅有周周抽免單、滿額送現金券、紅利點數加碼及多項超值商品優惠。

Burberry鄉間為靈感 X Moses Martin打造公路之旅留「夏」美好記憶

夏天是一年之中最適合旅行的季節，人們離開都市、打開感官、留下全新閃耀的夏日回憶。Burberry發表了全新形象視覺，邀請英國酷玩樂團主唱克里斯馬汀之子摩西馬汀（Moses Martin），英國模特兒Edie Campbell、Nora Attal、韓國藝術家金相佑Sang Woo Kim一同入鏡，以「鄉間逸趣」為主題，呈現一趟英式風格的夏日公路之旅，興致盎然、留下年少回憶的美好新一頁。

「印尼最強咖啡」開進桃園！5款買一送一、冰沙免費升級

印尼知名連鎖品牌Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）繼台北信義A11、中壢站前店後，正式插旗桃園市區，第3家台灣門市「新光桃站時光店」將於7月9日在新光三越桃園站前店B1開幕，祭出連4天人氣飲品買一送一、冰沙免費升級等優惠，暑假再掀一波咖啡熱潮。（如遇颱風假，活動將依百貨及品牌公告順延）．

人氣Buffet「旭集台中店」開幕爆滿！全台加開「2個月內訂位」明開搶

饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」將於7月9日正式進駐台中，於台中大遠百開設品牌第8間分店，店內除了多樣化的日式料理之外，並攜手米其林一星餐廳「吉兆割烹壽司」，推出「蟹肉海膽空氣春捲」、「本鮪中腹澤庵手捲」等聯名料理，另外還有蜜柑鰤魚握壽司、千切筍冷羹、麻薏蝦仁串炸等共計15款限定品項。業者也透露，目前開幕首月訂位已經全滿，為讓更多民眾前來用餐，原訂「提前1個月開放訂位」的政策，將擴大至「提前2個月」，全台分店均可適用。

巴黎雙星名廚Hideki Nishi 首度客座三二行館！5天限定重現經典法餐

北投三二行館（Villa 32）將於8月12日至16日推出5日限定餐會《朝聖巴黎．雙星之間》，邀請巴黎米其林一星餐廳Pilgrim與Neige d’Été創辦人暨行政主廚Hideki Nishi首度來台客座，以三十餘年旅法經驗，帶來融合日本細膩精神與傳統法式料理工藝的餐桌饗宴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。