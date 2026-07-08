賓士電車開回家！大買家30周年慶祭超狂回饋

陪伴消費者走過30個年頭的大買家量販店，今年迎來北屯店30周年慶，特別攜手國光店同步推出年度最大回饋檔期。自即日起至7月29日祭出周年慶限定優惠，不僅有周周抽免單、滿額送現金券、紅利點數加碼及多項超值商品優惠。

周年慶更同步推出「滿千抽賓士」活動，將一路延續至9月2日，會員消費滿額即有機會把Mercedes-Benz CLA 200純電動車開回家，讓購物不只是省荷包，更有機會圓夢開名車。

大買家周年慶活動，8日以象徵吉祥興旺的祥獅獻瑞及震撼鼓陣演出熱鬧開場，為30周年慶增添喜氣，也象徵大買家迎向下一個嶄新的30年。隨後，在與會貴賓的共同見證下，正式宣布年度最大回饋活動全面展開，現場彩球升空、紙花齊放，將活動氣氛推向最高潮。

大買家董事長張博鈞表示，30年來陪伴無數家庭走過日常生活的重要時刻。從三餐採買、節慶團圓到家庭聚會，大買家不僅是民眾採購生活用品的重要據點，更是許多人成長記憶的一部分。今年適逢30周年，特別以歷來最大規模回饋活動感謝消費者長期支持。

本次30周年慶期間，推出多項會員專屬回饋活動。其中，最受矚目的「周周抽免單」，每周將抽出幸運會員享不限金額100％全額回饋，買多少退多少，讓採買變得更加驚喜。另推出「感恩大放送」，單筆消費滿2,000元即可獲得200元現金券，讓消費者現買現省、越買越划算。

為回饋長期支持的會員，大買家也同步祭出紅利加碼活動，會員單筆消費滿1萬元即可獲得300點紅利點數。此外，活動期間還有「通通有獎抽」，祭出最高3萬元現金券等豐富獎項，讓消費者在享受優惠的同時，也有機會獲得額外驚喜。

除了周年慶限定活動外，大買家更準備重量級壓軸好禮「滿千抽賓士」，即日起至9月2日，會員單筆消費滿1,000元即可獲得抽獎資格，有機會將Mercedes-Benz CLA 200純電動車開回家，希望透過高價值大獎回饋消費者，讓每一次購物都充滿期待與驚喜。

此外，為讓30周年慶更有感，大買家也精選多款人氣商品推出周年慶限定優惠，涵蓋生鮮食品、民生用品、家電、美妝保養及居家用品等熱門品項，以超值價格回饋消費者，滿足暑假檔期及家庭採購需求。

張博鈞表示，30周年不只是企業發展的重要里程碑，更代表與消費者共同累積的珍貴回憶。未來將持續提供優質商品、貼心服務與實在價格，積極探索零售新形態，期待陪伴更多家庭打造優質生活。誠摯邀請消費者把握周年慶檔期，一起感受30周年最有誠意的回饋盛宴，把好康、好運一次帶回家。

大買家30周年慶記者會吸引各界共襄盛舉，包括台中副市長鄭照新、立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶、立法委員何欣純、台中市議員沈佑蓮、陳成添、賴順仁、謝家宜等貴賓蒞臨，共同見證大買家北屯店30周年重要里程碑，並祝福企業持續深耕在地、邁向下一個精彩30年。

大買家推出年度最大回饋「滿千抽賓士」活動，回饋消費者。記者宋健生／攝影