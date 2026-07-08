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Burberry鄉間為靈感 X Moses Martin打造公路之旅留「夏」美好記憶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
英國超模Edie Campbell為Burberry拍攝了以鄉間旅行為靈感的公路風格形象。圖／Burberry提供
英國超模Edie Campbell為Burberry拍攝了以鄉間旅行為靈感的公路風格形象。圖／Burberry提供

夏天是一年之中最適合旅行的季節，人們離開都市、打開感官、留下全新閃耀的夏日回憶。Burberry發表了全新形象視覺，邀請英國酷玩樂團主唱克里斯馬汀之子摩西馬汀（Moses Martin），英國模特兒Edie Campbell、Nora Attal、韓國藝術家金相佑Sang Woo Kim一同入鏡，以「鄉間逸趣」為主題，呈現一趟英式風格的夏日公路之旅，興致盎然、留下年少回憶的美好新一頁。

這是Moses Martin首次參與時尚形象拍攝，出門音樂之家、Moses Martin同樣踏上了音樂之路，他與所屬樂團People I’ve Met並以歌曲〈For Hire〉為影片配樂，描繪公路旅行中自由奔放、充滿無限可能的精神；Burberry首席創意總監Daniel Lee表示：「公路旅行是一種非常典型的英式體驗——駕車駛向鄉間，隨性而行，探索旅途中未知的風景。」

在形象視覺中我們看到，畫面洋溢悠閒的英倫鄉村風情，模特兒們在波光粼粼的湖畔小舟旁、綠意盎然的網球場長椅、開闊的綿羊牧場，以及溫馨的復古印花室內沙發間穿梭。他們與鴨子、綿羊等動物親密互動，完美詮釋出隨性、愜意且貼近自然的優雅生活態度。

主打單品包含石米色短版熱帶Gabardine材質Fitzrovia風衣，展現俐落剪裁；典藏米色格紋則化身為優雅的小型水桶包、性感亮眼的比基尼與多款旅行大包，以及選用塗層棉質帆布打造的Primrose與Pocket包款；男裝Leadenham中長版風衣採用防潑水棉質Gabardine面料，女裝則以輕盈剪裁搭配喇叭狀下擺；此外再搭配黑色橡膠Marsh高筒靴、休閒運動衫與精緻香水，滿足公路旅行的各種穿搭需求。

英國酷玩樂團主唱克里斯馬汀之子Moses Martin首次拍攝了時尚形象視覺，所屬樂團也為本次製作搭配音樂。圖／Burberry提供
英國酷玩樂團主唱克里斯馬汀之子Moses Martin首次拍攝了時尚形象視覺，所屬樂團也為本次製作搭配音樂。圖／Burberry提供

韓國藝術家金相佑Sang Woo Kim。圖／Burberry提供
韓國藝術家金相佑Sang Woo Kim。圖／Burberry提供

如蔭綠草與綿羊相伴的還有Burberry的經典格紋和鄉間野趣。
如蔭綠草與綿羊相伴的還有Burberry的經典格紋和鄉間野趣。

Burberry典藏米色小型格紋水桶包，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry典藏米色小型格紋水桶包，69,000元。圖／Burberry提供

Burberry黑色橡膠Marsh標記高筒靴，26,900元。圖／Burberry提供
Burberry黑色橡膠Marsh標記高筒靴，26,900元。圖／Burberry提供

Burberry石米色短版熱帶Gabardine材質Fitzrovia風衣，85,000元。圖／Burberry提供
Burberry石米色短版熱帶Gabardine材質Fitzrovia風衣，85,000元。圖／Burberry提供

Burberry典藏米色格紋比基尼，21,500元。圖／Burberry提供
Burberry典藏米色格紋比基尼，21,500元。圖／Burberry提供

Burberry 克里斯馬汀 英國

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