比演唱會還難搶！台中高端Buffet開放訂位秒殺...店家祭訂位新招

饗賓集團旗下高端日式Buffet品牌「旭集 和食集錦」台中大遠百店將於7月9日開幕，不過，新店尚未開幕，詢問度持續攀升，開放訂位後更掀起搶訂潮，一個月內的午餐、晚餐已迅速額滿，僅剩平日下午茶零星訂位名額，因應大量訂位需求，饗賓集團今天宣布加碼開放未來兩個月的訂位。

「旭集 和食集錦」台中首店尚未開幕，已未演先轟動，旭集訂席中心每分鐘進線量逼近百通，網路訂位每分鐘更湧入約10萬筆流量，瞬間大量人潮，導致系統一度當機約15分鐘，線上訂位名額幾乎快速被掃空，不少饕客形容「比演唱會還難搶」，也反映市場對台中旭集開幕的高度期待。

饗賓集團指出，「旭集 和食集錦」全台分店原本只開放未來一個月訂位，但是台中店尚未開幕，已湧現搶訂潮，正餐時段已全數額滿，下午茶時段也已達約八成滿，只剩下零星訂位名額，因此全台分店決定開放未來兩個月訂位，明天起開放預訂。

「旭集 和食集錦」台中店位於大遠百8樓，占地469坪、規劃367個席位，店裝概念以「浮世・盛世」為主軸，融合江戶東京與當代台中的城市意象，並結合台中在地風土與人文底蘊，打造兼具日式料理職人精神、旬味美學與用餐儀式感的餐飲空間。品牌主打日式料理與多元餐檯體驗，包括握壽司、刺身、燒物、炸物、和食小鉢、甜點等品項。

漢來美食高端Buffet品牌「島語自助餐廳」也將於7月18日插旗台中漢神洲際購物中心，占地規模約500坪、規劃280個座位。不同於過往全面開放訂位模式，島語台中店將採兩階段開放訂位，首波推出會員抽選500人「保證訂位」機會，第二階段才全面開放一般消費者預約。

「旭集 和食集錦」台中首店尚未開幕，已未演先轟動，湧現搶訂潮。圖／饗賓集團提供